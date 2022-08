Központi kezelés alá vette Ferenc pápa a Vatikán pénzügyi befektetéseit

Ferenc pápa kedden új, a Vatikán pénzügyeinek centralizációval kapcsolatos döntéseket hozott, hogy csökkentse a vatikáni hivatalok mozgásterét a szigorúbb pénzügyi ellenőrzések bevezetésében, és egy október 1-jei határidőt szabott a külföldi bankokban, köztük Olaszországban kezelt befektetési portfóliók teljes felszámolására is – írja a Reuters

A pápa egy "rescriptum", azaz átírás néven ismert dokumentumot adott ki, amelyben egyértelművé tette, hogy az új szabályok értelmében valamennyi részleg minden befektetésének a Vatikáni Bankon (IOR) keresztül kell történnie, amelyet a Szentszéki Vagyonkezelés (APSA) nevű részleg felügyel.

A múlt hónapban bejelentett központosítási politika értelmében minden vatikáni részleget megfosztottak attól a lehetőségtől, hogy önállóan fektesse be pénzeszközeit, emellett kizárólag etikus, környezetbarát és alacsony kockázatú befektetéseket lehet megvalósítani.

Az ügy előzménye, hogy a vatikáni államtitkárság közvetlenül egy londoni ingatlanba fektetett be, amely ingatlan most egy korrupciós per középpontjában áll. Az elfuserált üzlet 140 millió eurós veszteséget eredményezett, ugyanakkor a vádlottak mindegyike tagadja a vétkességet.

A Vatikán pénzügyi befektetéseit - az ingatlanok nélkül – jelenleg valamivel kevesebb mint 2 milliárd euróra becsülik.

Címlapkép: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images