Ezért emel díjat a banki költségek ellen létrejött start-up

A Wise általános díjemelése és a tranzakciós illeték külföldi szolgáltatókra bevezetésének nincs közük egymáshoz, annak pontos kezeléséről a napokban születhet döntés, így például nem lehet véletlen, hogy a héten itt van Kristo Käärmann alapító-vezérigazgató. Vélhetően már folynak tárgyalások, megbeszélések különböző hatóságokkal, szabályozókkal a lehetséges mozgástérről – erről beszélt Turzó Ádám, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője, a Portfolio Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének hétfői adásában, de kitért arra is, tervezi-e új szolgáltatásokkal bővíteni a Wise a kínálatát.

A 2017 óta tartó profitabilitás megőrzése, és nem a tranzakciós illeték áll a Wise általános díjemelésének hátterében - mondta Turzó Ádám, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője a Portfolio Checklist hétfői adásában, a Kristo Käärmann Wise-vezérrel készült interjú kapcsán.

Hozzátette: A cégnek nincsenek olyan tervei, hogy akár hiteleket, akár más, egyéb banki terméket kapcsoljanak a szolgáltatáshoz, inkább minél olcsóbban szeretnék a jelenlegi szolgáltatást továbbra is adni.

Az interjú, melyben arról is szó volt, hogy milyen szerepet tölt be a Wise budapesti irodája a cég életében

