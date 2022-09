Annyira megszedték magukat a brit bankok a kamatokon, hogy bónuszt fizetnek az alkalmazottaknak

Számos vezető brit bank döntött arról, hogy egyszeri kifizetésekben részesíti az alacsonyabb keresetű alkalmazottait az utóbbi hónapokban. Ennek ellenére a pénzügyi szektor szereplőire egyre nagyobb nyomás helyezkedik, hogy tegyenek többet a megélhetési válságban érintett munkavállalókért.

Ahogy az infláció emelkedik, úgy emelkednek a kamatlábak is, ami több bevételt hoz a bankoknak. A Bank of England augusztus 4-én 27 év óta a legnagyobb kamatemelésről döntött, ami már a hatodik kamatemelés 2021. december 16. óta. Az Egyesült Királyság legnagyobb bankjai több milliárd fontot kerestek a Bank of England legutóbbi kamatemelése nyomán: a Barclays, az HSBC, a NatWest, a Lloyds és a Santander június végéig 673,5 milliárd fontot tartott a jegybanknál a The Times brit lap elemzése szerint. Éppen ezért a kritikus hangok szerint logikus lépés lenne, ha ebből a nyereségből a munkavállalóik is részesülnének.

A Lloyds júniusban egyszeri 1000 fontos kifizetést jelentett be a munkavállalók 99,5 százalékának - a felsővezetők és a vezetők kivételével.

A TSB ugyanezt az összeget ajánlotta fel a 35 ezer fontot vagy annál kevesebbet kereső 4500 munkavállalójának.

A Virgin Money augusztusban 1000 fontot ajánlott fel az 50 000 fontot vagy annál kevesebbet kereső alkalmazottaknak.

A HSBC ugyanebben a hónapban 1500 font megélhetési költségtérítést nyújtott a legalacsonyabban fizetett dolgozóinak.

A Nationwide brit ingatlantársaság és pénzintézet augusztus 15-én jelentette be, hogy több mint 11 000 alkalmazottjának nyújt egyszeri fizetésemelést a megélhetési költségek emelkedése miatt. A kifizetés azoknak szól, akik évi 35 000 fontot vagy annál kevesebbet keresnek, ami az alkalmazottak 61%-át jelenti.

Bizonyos hangok szerint az egyszeri bónuszok azonban nem kezelik megfelelően a cégeke belüli súlyos vagyoni egyenlőtlenségeket. Voltak azonban olyan pénzintézetek is, amelyek hosszabb távú módosításokat hajtottak végre a munkavállalók bérezésében:

A Barclays júniusban jelentette be, hogy 35 000 brit alkalmazottja számára fizetésemelést hajt végre. Az ügyfélkapcsolati, fiók- és junior támogatói pozíciókban dolgozók 1200 fontot kaptak az éves fizetésükhöz augusztus 1-jei hatállyal.

A NatWest Group júliusban jelentette be, hogy a 32 000 fontnál kevesebbet kereső brit alkalmazottak számára állandó, 4%-os béremelést biztosít, míg a Santander ugyanilyen százalékos emelést ajánlott fel a 35 000 fontnál kevesebbet kereső brit alkalmazottaknak.

A Co-Operative Bank a munkavállalók jóval szélesebb körének kínál támogatást. Aki 80 000 fontig keres, az szeptembertől 1000 font alapbéremelést kap. Ezt követi a júliusban a 30 000 fontig keresőknek nyújtott 300 font egyszeri kifizetés.

A kihívó bankok kevésbé voltak aktívak az egyszeri kifizetésekkel és fizetésemelésekkel. A Revolut szóvivője azt nyilatkozta, hogy "támogatni fogja [a] munkavállalóit, mivel a megélhetési költségek világszerte emelkednek". Az Atom, a Monzo, az OakNorth és a Starling egyelőre nem válaszoltak a CNBC kérdéseire.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images