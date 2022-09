MNB: a támogatott hitelek még megtartották a hitelpiacot az elmúlt hónapokban

A második negyedéves hitelezési folyamatokat ellentétes hatások alakították. Kimagasló új hitelkibocsátás valósult meg a negyedév során, melyben a vállalatoknál a Széchenyi Kártya Program GO! konstrukciója, míg a lakossági szegmensben az NHP Zöld Otthon Program játszott szerepet. Ezzel párhuzamosan a hitelintézeti szektor mérlegében lévő hitelportfólió döntő többsége már nem vesz részt a fizetési moratóriumban, ennélfogva az újraindult törlesztések csökkentik a hitelállomány növekedési ütemét. Mindezek eredőjeként a vállalati hiteldinamika 15 százalékot, a lakossági hiteldinamika 11 százalékot tett ki júniusban. Az év második felében azonban visszafogottabb hitelezés valósulhat meg, a bankok várakozásai alapján mind a háztartási-, mind a vállalati szegmensben a hitelfeltételek szigorítása, és ezzel párhuzamosan a hitelkereslet visszaesése várható - közölte a jegybank.

A bankok nem pénzügyi vállalatok felé fennálló hitelállománya 2022 második negyedévében 344 milliárd forinttal bővült, ezzel gyorsuló ütemű, 15 százalékos éves növekedés valósult meg. A kis- és középvállalati szektor hitelállománya 12,9 százalékkal nőtt éves összevetésben. Az állomány bővülését a Széchenyi Kártya Program Go! növekvő részaránnyal érdemben támogatta. A bankok által jegyzett és vásárolt vállalati kötvényeket is figyelembe véve a hitelintézetek nem pénzügyi vállalati szektor felé fennálló hitel- és kötvényállománya összesen 514 milliárd forinttal nőtt a második negyedévben, ezzel a kötvényeket is tartalmazó állomány éves növekedési üteme 22,1 százalék volt júniusban.

A negyedév során mind a teljes vállalati-, mind a kkv hitelek kibocsátása enyhén magasabban alakult, mint az előző év azonos időszakában. A piaci alapon szerződött hitelek aránya ugyanakkor 60 százalékra csökkent az új szerződéseken belül az SZKP Go! iránti fokozott kereslet miatt, mely így jelentősen elmaradt az első negyedév 79 százalékos értékétől. A kamatkörnyezet emelkedésével párhuzamosan a piaci alapon kötött kkv hitelek átlagos kamatlába emelkedett a negyedév során.

A Hitelezési felmérésben részt vevő bankok válaszai alapján 2022 második negyedévében összességében nem változtak a vállalati hitelfeltételek. A kis- és mikrovállalati, valamint a hosszú lejáratú hitelek iránt élénkülő kereslet mutatkozott ugyanebben az időszakban. Előretekintve a bankok egyharmada szigorítást tervez a sztenderdekben 2022 második felében, ezzel párhuzamosan a hosszabb lejáratú hitelek iránt 45 százalékuk keresletcsökkenést, míg magasabb forgóeszközhitel-igényt közel 30 százalékuk vár. A Banki konjunktúrafelmérés alapján a válaszadó intézmények 55 és 50 százaléka tervezi növelni a teljes vállalati és kkv hitelállományát 2022 második félévében.

A lakossági hitelkihelyezések a hitelintézeti szektorban 284 milliárd forinttal haladták meg a törlesztéseket 2022 második negyedévében, ezzel a hitelállomány éves növekedési üteme 11 százalékot ért el júniusban. A fizetési moratóriumban júniusban a lakossági hitelállomány csupán 5 százaléka vett részt, így ez a törlesztéseket már csak kismértékben fogja vissza. A negyedév során megvalósult kimagasló hitelkihelyezéseket a lakáshitelek 427 milliárd forintos rekord volumene érdemben támogatta, amiben a kamatemelések miatt előrehozott kereslet és az NHP Zöld Otthon Program (ZOP) érdemi szerepet játszott. A negyedév során a ZOP a lakáshitel-kihelyezéseken belül 33 százalékos, az új lakáscélon belül 85 százalékos részesedést ért el. A hitelprogram hatására emelkedett az új lakáscélra igényelt hitelek részaránya a lakáshiteleken belül, és az átlagos szerződéses összeg közel 6 millió forinttal 22 millió forintra emelkedett egy év alatt ezen hitelcél esetében. Az újonnan kötött lakáshitel-szerződések átlagos felára újabb historikus mélypontra, a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetében negatív tartományba süllyedt a második negyedévben, mivel a referenciakamatok gyors emelkedését a bankok még nem érvényesítették teljes mértékben a hitelkamataikban.

A Hitelezési felmérésre adott válaszok alapján a bankok 2022 második negyedévében szigorítottak a lakáshitelek sztenderdjein, míg az év második felére előretekintve mind a lakás-, mind a fogyasztási szegmensben 40-50 százalékuk szigorítást helyezett kilátásba a bizonytalan gazdasági kilátások miatt. A negyedév során tapasztalt élénkülő lakáshitelkereslet visszaesésére számít a bankok 83 százaléka 2022 második felében. A Banki konjunktúrafelmérés alapján a bankszektor szereplői a verseny további fokozódását érzékelték a lakossági szegmensben, és 2022 második felében növelni tervezik kitettségüket a jelzáloghitelek piacán, azonban a megélhetési költségek növekedése nyomást helyezhet az adósságszolgálatra, így a portfólióminőség romlása irányába mutat.

A hitelezési felmérés megállapításaival külön cikkben tervezünk még foglalkozni.

