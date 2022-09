Új fejlesztések állíthatják feje tetejére a bankrendszert, de egyelőre sok a baj velük

Portfolio Future of Finance 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 18-ai Future Finance konferenciáján. Regisztráció itt!

Már mindenkit foglalkoztat a CBDC

A CBDC-projektek kapcsán azt látni, hogy a központi bankok közül egyre többen mozdulnak el a kutatási és kísérletezési fázisból a pilot fázisba. A hatóságok figyelme elsősorban a pénzügyi stabilitás megőrzése és a kriptopénzek térnyerése miatt fordult a CBDC-k felé.

Kilencből tíz jegybank már aktívan foglalkozik a CBDC-vel, 50 százalékuk pedig már ténylegesen fejleszti, vagy aktív kísérleteket folytat a digitális fizetőeszközzel. A központi bankok 70 százaléka közvetett CBDC kibocsátásban gondolkozik, azaz a kereskedelmi banki rendszeren keresztül léptetné forgalomba az új digitális fizetőeszközt.

A központi bankok elsősorban a lakossági CBDC iránt érdeklődnek, amely új számlaszolgáltatást és fizetési lehetőséget jelentene a fogyasztók számára. A CBDC-nek ez a formája alacsony értékű és magas volumenű tranzakciókat ölelne fel a lakosság és az üzleti élet szereplői között. A központi bankok elvárása szerint a lakossági CBDC-vel ezek a tranzakciók gyorsabban és olcsóbban mennének végbe.

A legelőrehaladottabb CBDC-projekttel Kína rendelkezik, de Szingapúr, Oroszország és Japán is indítottak már pilotokat. A világ jegybankjainak CBDC-projektjeit mi is figyelemmel kísértük, ebben a cikkben át lehet tekinteni, hogy hol tartanak az egyes országok a digitális fizetőeszköz bevezetésében.

Új szintre emelheti a pénzügyi piacokat a tokenizáció

A tokenizáció segítségével szinte bármilyen befektetési eszköz megjeleníthető a blokkláncon, így a kereskedelem során megkerülhetővé válnának a közvetítők, a technológia javítana a hozzáférhetőségen, és a tranzakciók is transzparensebbé válnának. Az okosszerződések és általában a DLT (Distributed Ledger Technology, - elosztott főkönyvi technológia) lehetővé teszi a gyorsabb és olcsóbb elszámolást, feleslegessé teszi a többszörös adategyeztetési eljárásokat, valós idejű monitorozást tesz lehetővé, és a csalásmegelőzést is hatékonyabbá teszi.

Valójában mindent lehet tokenizálni, de a pénzügyi piacon alapvetően két irányvonal kezd kialakulni: az egyik a pénzügyi eszközök tokenizációja, a hagyományos tőkepiacok „áramvonalasítása” érdekében; a másik olyan nem likvid eszközosztályok kereskedelmének elősegítéséről szól, mint az ingatlan és a művészeti termékek.

A nagyobb iparági szereplők már léptek, és niche szereplőkkel partnerségben próbálnak piacot szerezni. A Citi és Societé Generela a Metacoval karoltva fejlesztenek platformot a digitális eszközök kereskedelme és tárolása érdekében.

A szabályozók és a piaci infrastruktúra szolgáltatói több piloton is dolgoznak szerte a világban. Az EU mellett az Egyesült Királyság is indít szabályozói sandboxot a transzformáció elősegítése érdekében. Az Euroclear már el is indított egy kezdeményezést Distributed Financial Market Infrastructure néven, amely a DLT adta lehetőségeket felhasználva próbál hatékonyságnövekedést elérni a pénzügyi piacokon.

Volt egy kis törés, de a kriptó még mindig erős

A kriptopénzek piaca óriási növekedést produkált az elmúlt években, és még 2022 júniusi piaci összeomlást követően is kicsivel több, mint ezermilliárd dollár volt a kriptoeszközök összesített piaci kapitalizációja. A kriptoeszközök használatát tekintve az Ázsiai és Csendes-óceáni térség áll az élen, de sok feltörekvő ország is felült a hypre-ra. A Fülöp-szigeteken például - a megélhetési költségek növekedésével - a kriptó egyfajta extra jövedelmi forrássá vált az úgynevezett play-to-win játékokon keresztül.

A belépési korlátok csökkenése és a technológiai fejlesztések (például kriptós ATM-ek) egyre szélesebb tömegek számára teszik lehetővé a kriptózást, de az inkumbens szereplők szintén meglátták a növekedési lehetőséget az eszközosztályban. Több bank kezdett kriptós tanácsadásba és kriptós befektetési termékek értékesítésébe. A Goldman Sachs egy bitcoinnal fedezett hiteltermékkel és egy etherhez kötött derivatíva értékesítésével kezdte, de a BNY Melon és az ausztrál Commonwealth Bank is indított kriptós befektetési szolgáltatásokat, a Visa pedig globális kriptobefektetési tanácsadásba kezdett.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy kriptós tevékenységek megjelenése a hagyományos pénzügyi piacokon növeli a kockázatát annak, hogy egy esetleges összeomlás a fiat alapú pénzrendszerbe is begyűrűzik, amely már rendszerszintű sokkot is előidézhet.

A kriptopénzek gyors terjedése részben a spekulatív befektetési tevékenységnek tulajdonítható, de láthatunk példát arra is, hogy egyes vállatok már fizetőeszközként is elfogadják a kriptopénzeket.

Irdatlan mennyiségű pénz tűnik el a decentralizált rendszerekből

A decentralizált pénzügyi megoldások lehetővé teszik, hogy a felhasználók közvetítők nélkül, egymás között bonyolítsanak le akár olyan komplexebb pénzügyi tranzakciókat is, mint a hitelezés. Az automatizált pénzügyi tranzakciókat az okosszerződések tették lehetővé, a közvetítői rendszer meghaladása pedig segíthet lefaragni a költségeken és az átfutási időn.

A DeFi-ben lekötött pénzmennyiség 2022 júniusában 60 százalékot zuhant a 2021 végi összegről, de még így is 80 milliárd dollárnyi kriptopénz forog a decentralizált pénzügyi rendszerekben. A Terra összeomlása után erősen csökkent a bizalom a DeFi protokollok iránt, és egyre több centralizált platform jelent meg, amely értelemszerűen ellentmond a DeFi eredeti küldetésének.

Az intézményi befektetők is hamar megjelentek a DeFi platformok környékén. A JPMorgan például azt tervezi, hogy tokenizál bizonyos befektetéseket, hogy azokat biztosítékként fel lehessen használni a DeFi poolokban. A folyamat következmények, hogy a DeFi egyre jobban összeolvad majd a valós eszközökkel: az Aave a Centrifuge-gal partnerségben egy olyan platformot indított, ahol az ügyfelek valós eszközöket tokenizálhatnak majd, azokat pénzügyi biztosítékként felhasználhatják DeFi tranzakciókban.

A DeFi nem mentes a kockázatoktól, amelyek jogi, technikai és kiberbiztonsági természetűek is lehetnek. Ezek közül talán a kiberfenyegetés az egyik legsúlyosabb:

2021-ben több mint 3,1 milliárd dollárt loptak el összesen a DeFi platformokról, 2022 első negyedévében pedig már 1,5 milliárdot.

A DeFi platformok nyílt forráskodú rendszerek, amely megkönnyíti a hackerek dolgát. Az okosszerződések gyakran hibásak, az anonimitás pedig serkenti a pénzmosásos bűncselekmények előfordulását. A háttérinfrastruktúra működtetése rendkívül energiaigényes, ami ahhoz vezetett, hogy a gázárak növekedésével a decentralizált pénzügyi tranzakciók is megdrágultak.

Egyre népszerűbbek a DAO-ok is, vagyis azok a központi autoritás nélküli szervezetek, amelyek blokkláncon és WEB 3.0 architektúrán futnak. A DAO-k azt ígérik, hogy P2P protokollok segítségével olyan megbízható és transzparens mechanizmust adnak a vállalatok és közösségek kezébe, amellyel sokkal demokratikusabb döntéseket lehet hozni. A legnagyobb 20 DAO összesen 14 milliárd dollárnyi digitális eszközt birtokol, ami azért különösen kockázatos, mert csakúgy, mint a DeFi protokollok, a decentralizált szervezetek is erősen ki vannak téve a hackertámadásoknak.

Sorra nyílnak a virtuális bankfiókok

Az NFT-piac a kriptóhoz hasonlóan óriási növekedést tudhat magáénak. 2021-ben a teljes kapitalizáció elérte a 17,6 milliárd dollárt, amely 21 000%-os éves növekedést jelent 2020-hoz képest, mindezt úgy, hogy az NFT-t vásárlók száma 2,3 millió volt. Az elemzők szerint az NFT-szektortól várható éves növekedés 2021 és 2026 között 35 százalék lesz,

2030-ra pedig már egy 200 milliárd dolláros piacról beszélhetünk majd.

Az NFT-ket várhatóan a metaverzumban használják majd a leggyakrabban. A Gartner becslése szerint 2026-ra az emberek 25 százaléka fog majd legalább egy órát eltölteni a metaverzumban vásárlási, oktatási, szocializációs és szórakozási célból. Mivel a tokenek egyediek, az NFT-ket fel lehet majd használni földvásárlásra, illetve különböző virtuális eseményekre lehet majd jegyet váltania velük.

A vállalatok már régóta érdeklődnek az NFT-k iránt: a Nike korábban azzal keltett feltűnést, hogy eladott egy virtuális cipőt 134 ezer dollárért. A Mastercard szintén fejleszt fizetési szolgáltatásokat metaverzumoknak, a Coinbase-zel partnerségben pedig lehetővé tette a felhasználóknak, hogy a hitelkártyájukat a kriptotőzsde NFT-piacán is használhassák. A befektetők is egyre nagyobb bizalommal fordulnak metaverzum projektek felé: a Fidelity Investment például egy exkluzív ETF-et hozott létre, amelyen keresztül a befektetők kitettséget szerezhetnek metaverzumos termékekben és szolgáltatásokban.

A bankok szintén meglátták a lehetőséget a virtuális terekben és az NFT-kben, a metaverzumra pedig egyre inkább úgy tekintenek, mint az ügyfelekkel való kapcsolattartás következő állomására, amely a tradicionális bankolásból a digitálisba való átmenettel együtt fog megvalósulni. A JPMorgan volt az első bank, amely fiókot nyitott a Decentraland nevű metaverzumban, a HSBC pedig egy földdarabot vett a The Sandbox virtuális univerzumában.

