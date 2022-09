Halálos autóbalesetet szenvedett hétvégén egy milliárdos

Az 54 éves Mistry vasárnap halt meg egy Ahmedabad és Mumbai közötti út során, miután az autó, amelyben ült, egy hídon lévő elválasztónak ütközött. A közösségi médiában keringő képeken egy kátyú mellett kanyarodó Mercedes csúszásnyomai látszottak. A hátsó légzsákok nem léptek működésbe.

Cyrus Mistry's Mercedes MH- 47-AB- 6705 rammed to divider of the Surya river Bridge at Palghar. Mistry and other one person got killed in this fatal road accident. Police probing the accident if any foul play. @NewIndianXpress