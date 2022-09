Terjednek a veszélyes hitelező appok, keményebb fellépést várnak a Google-tól az egyik legnagyobb piacán

Az indiai kormány felszólította a Google-t, hogy alaposabban ellenőrizze az alkalmazásboltjában megjelenő digitális hitelezési applikációkat - írja a Reuters.

Annak ellenére, hogy a Google nem tartozik az Indiai Központi Bank felügyelete alá, a techcéget több alkalommal is meghívták a bank és a kormány által meghirdetett egyeztetésekre. Ezeken az üléseken a hatóságok sürgették a Google-t, hogy vezessen be szigorúbb ellenőrzéseket a hitelezési applikációk hatékonyabb szűrése érdekében - számol be róla a Reuters.

Az illegális hitelezési alkalmazások a pandémia alatt váltak népszerűvé, legnagyobb probléma pedig az velük, hogy túl magas kamatokat és díjakat számítanak fel, vagy olyan behajtási gyakorlatokat folytatnak, amelyeket a központi bank nem engedélyezett, de a pénzmosási és egyéb kormányzati irányelveket is sérthetik. Bár az indiai központi bank megköveteli, hogy az alkalmazásboltokban szereplő hitelező alkalmazások mögött szabályozott szervezetek álljanak, ennek betartatása és a megfelelőség ellenőrzése a Google feladata lenne.

A Google közölte, hogy tavaly felülvizsgálta a Play Store fejlesztői programjának pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelveit, és ennek eredményeképp 2021 szeptemberétől további követelményeket ír elő a hitelezési appok korlátozása érdekében. A szigorítás azt eredményezte, hogy a Google azóta már több mint 2000 személyi kölcsönt közvetítő applikációt távolított el a Play Store-ból az irányelvek megsértése miatt.

A Google egyébként szinte teljesen elfoglalta az indiai alkalmazáspiacot, hiszen az okostelefonok 95 százaléka az Android operációs rendszert használja

