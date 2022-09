Megtudtuk: a tranzakciós illeték miatt emelt díjat a Wise

Portfolio 2022. szeptember 22. 15:58

A kormány a magyar ügyfeleknek határon átnyúló szolgáltatást végző fintech cégekre is kivetette a tranzakciós illetéket, de a rendelet sok kérdést hagyott maga után, többek között azt, hogy a szolgáltatók áthárítják-e az új terhet a magyar ügyfelekre. A Wise a múlt héten ügyféltájékoztatót adott ki, amelyben azt írták, hogy a forintból és a forintba történő utalások díjai emelkedni fognak. Lapunk felkereste a fintechet, amely a válaszában megerősítette, hogy a kibővített tranzakciós illeték miatt jártak el így. Kérdéseinket elküldtük a Revolutnak és a Pénzügyminisztériumnak is, akik válaszát továbbra is várjuk.