Megütötték az OTP-t, ez már egyre csúnyább

Lejtmenet

A jó tőkepiaci hangulatban az OTP árfolyama is nagyot emelkedett egészen augusztus közepéig, amikor 9680 forint volt a csúcs, azóta viszont több hullámban egyre lejjebb került az árfolyam, és az augusztusi lokális csúcsról 15 százalékot esve 8222 forintig esett ma.

Szembeszél

Mik az esés mögötti okok?

Kamatstop meghosszabbítása: Múlt hét szombaton jelentették be, hogy legalább 2023. június 30-áig érvényben marad a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstop, aminek a költségét a bankok állják, elsősorban bevétel-elmaradást jelent a bankoknak, ráadásul minél magasabb a kamatkörnyezet (és most ez a helyzet), annál magasabb a bankok terhe. Ráadásul most már tartós sarcról beszélhetünk, jövő év június 30-ig már másfél évről van szó, és nem elképzelhetetlen, hogy további hosszabbítás jön a kamatstopnál, ezt is árazták a befektetők az elmúlt napokban.