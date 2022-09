A magyar bankárok idén se fognak megfagyni, de néhány helyen lejjebb veszik a fűtést

Portfolio Future of Finance 2022 A magyar pénzügyi szektor nagy találkozóját szervezzük meg október 18-ára. Érdemes regisztrálni a Future of Finance 2022 konferenciára!

A múlt héten megjelent rendelet hatálya nem terjed ki

az egészségügyi intézményekre,

a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre,

a gyermekvédelmi intézményekre, valamint

a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

A Magyar Nemzeti Bankot és a jegybank többségi tulajdonában álló cégeket is kivételként kezeli a rendelet, mint ahogy a kisebbségi állami tulajdonban álló társaságokra sem vonatkozik a hőmérsékleti korlátozás.

A magántulajdonú cégek önkéntes alapon hajthatnak végre ilyen típusú önkorlátozást. Az alábbi kérdésekkel kerestük meg őket:

Legfeljebb hány fokra fűtik fel a társaság irodáit télen? Ez mennyivel alacsonyabb a korábbi években megszokottnál? Legfeljebb hány fokra fűtik fel a társaság fiókjait, ügyfélszolgálati helyiségeit télen? Ez mennyivel alacsonyabb a korábbi években megszokottnál? Milyen egyéb energiatakarékossági intézkedéseket terveznek hozni? Nő-e a home office-ban tölthető napok száma a munkavállalóknál az irodai energiafogyasztás csökkentése érdekében? Ha igen, heti/havi hányról hány napra?

Konkrét irodai hőmérséklet-csökkentésről két pénzintézet számolt be nekünk: az UniCreditnél 2, a Generalinál 3 fokkal csökken az irodai hőmérséklet a megszokotthoz képest.

OTP Bank

Nem érintik korlátozások a fiókhálózatot és az irodahálózatot, erre ugyanis jelenleg nem látnak okot. Folyamatosan elemzik azonban a helyzetet, és megfelelően felkészülnek, hogy a szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani tudják. A bank rugalmas keretek között működteti a home office gyakorlatot, az adott terület vezetője jogosult dönteni arról, hogy milyen arányban határozza meg az irodai, illetve otthoni munkavégzés arányát. Számításokat végeznek az épület/munkaállomás kapacitások, munkaköri sajátosság/home office igénybevétel, shared desk tapasztalatok alapján, és azt követően döntenek ezekben a kérdésekben.

Magyar Bankholding

A Magyar Bankholdingnál még várják az esetleges rájuk vonatkozó hivatalos szabályozást a kérdésben, másrészt mivel több száz fiókuk van, és több nagy irodaházban is jelen vannak, sok esetben bérlőként és minden telephely más-más fűtési rendszerrel rendelkezik, nem tudják egyetlen központi intézkedéssel beállítani a hőfokot. Minden esetben igyekeznek olyan megoldást találni, ami kollégáik és ügyfeleik komfortérzetét és az energiatakarékosság ügyét egyaránt szolgálja. A további energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatban több területet és lehetőséget vizsgálnak párhuzamosan. Ezek között vannak gyorsan bevezethető, beruházást nem igénylő javaslatok, de szerepelnek hosszabb megtérülést mutató beruházással járó ötletek is. A Magyar Bankholdingnál a home office elsősorban a munkakultúráról, a munkatársak igényeiről és a hatékonyságról szól, ennek a kérdéskörnek nincs energiatakarékossági vetülete.

K&H Bank

A K&H Bank szeptemberben fenntarthatósági hónapot tart, ennek részleteiről itt írtunk. Néhány energiatakarékossági és üzemeltetési intézkedés bevezetésének lehetőségét jelenleg is vizsgálják. A K&H Csoport lehetőéget biztosít dolgozói számára, hogy heti 2-3 napot home office-ban töltsenek. A dolgozó maga döntheti el, hogy milyen mértékben szeretne élni ezzel a lehetőséggel.

UniCredit Bank

Tekintettel a rendkívüli helyzetre,

a 2022-23-as fűtési szezonban a központi irodák hőmérsékletbeállítását 20 Celsius fokra tervezik, ez 2 Celsius fokkal kevesebb a korábbi években megszokottnál.

A fiókokban nem működtetnek központi hőmérséklet-szabályozást, így a hőmérséklet fiókonként eltérő lehet. Mindemellett, itt is igyekeznek a hőmérséklet-beállítások kismértékű módosításával javítani az energiahatékonyságot. Folyamatosan dolgoznak energiatakarékossági és energiahatékonysági kezdeményezéseken. Többek között foglalkoztak és foglalkoznak gépészeti berendezések (például vízmelegítők, légkezelők) energiahatékonyabbra cserélésével, világításkorszerűsítéssel, éjszakaiüzemmód-optimalizálással és napenergia-hasznosítással több saját tulajdonú ingatlanukon. A bankban továbbra is távmunka-politika van érvényben. Ennek keretein belül kollégáik maguk dönthetnek arról, mikor dolgoznak az irodában vagy home office-ban. Jelenleg nem tervezik, hogy meglévő szabályaiknak ezen a rugalmasságán módosítsanak az irodai jelenlét és ennek révén az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

Erste Bank

Az Erste Bank még nem hozott döntést arról, hány fokban maximálja a fűtési hőmérsékletet, de vizsgálja, hogy az épületei kihasználtságának megfelelően hogyan tudja leginkább energiatakarékosan működtetni irodáit. A bank 2016 óta zöldáram vásárlásával minden évben 2700 tonnával mérsékli szén-dioxid kibocsátását, 2020-ról 2021-re éves energiafelhasználását 5,24 százalékkal, ezen belül villamosenergia-fogyasztását 4,48 százalékkal mérsékelte. Közben papírfelhasználása 2019-hez képest a hatodával csökkent, és 2021-ben 75 tonna volt. Jelenleg is folyamatban van az Erste-fiókok ledesítése, illetve smart office rendszerek telepítése, amelyekkel egyrészt központilag tudják szabályozni a fiókokat, növelni tudják a hatékonyságot, másrészt energiát tudnak megtakarítani. A bank munkavállalói jelenleg is élhetnek a home office lehetőségével, akár munkaidejük 50%-ban otthonról dolgozhatnak. Emellett az Erste idén a béremelés mellett extra juttatással is támogatja munkavállalóit a magas inflációs környezet és az energiaárak drasztikus megugrása miatt. A bank még szeptemberben egyszeri támogatást nyújt minden olyan alkalmazottjának, akinek a teljes munkaidőre vetített bére nem haladja meg a bruttó egymillió forintot. Az 500 ezer forint alatti béreknél ez bruttó 300 ezer forintot, tehát a havi kereset legalább 60 százalékának megfelelő mértékű juttatást, míg az 500 ezer és 1 millió forint közötti fizetések esetén bruttó 200 ezer forintot jelent. Az Erste vezetése arról is döntött, hogy a jövő évre tervezett, kétszámjegyű fizetésemelés felét már januárra előre hozza, míg a béremelések következő köre júliusban lesz.

Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Bank központi irodaháza számos, az energiahatékonyságot támogató megoldással került kialakításra, nincs szükség ilyen jellegű korlátozásra. Nincs változás a korábbi évek gyakorlatához képest. A Raiffeisen Bank központi irodaháza és a fiókhálózata is számos ,az energiahatékonyságot támogató megoldással került kialakításra de ezeket kiegészítendő a nyíregyházi szolgáltató központukat egy napelemrendszerrel bővíti. A legtöbb munkakör esetében heti 1-2 nap home-office a jellemző a Raiffeisen Banknál, amin nem terveznek változtatni.

CIB Bank

Még nincs döntés arról, hogy egészen pontosan milyen hőfokra fűtsék fel az irodákat télen, de fokozottan figyelnek az energiafogyasztásuk általános csökkentésére. Az energiafogyasztás szempontjából kulcsfontosságú rendszerként említették például a 2016-ban bevezetett ISO50001 energiairányítási rendszer üzemeltetését. Energiatakarékossági okból ezen felül módosítani tervezik néhány üzemeltetési gyakorlatukat, valamint vizsgálják több beruházás megvalósítását. Módosítják a homlokzati reklámtáblák üzemidejét, a belső világítás használatát és a technológiai (nem komfort) hűtés hőmérsékleteinek beállítását. Mérlegelik egyes berendezéseink üzemeltetésének optimalizációs lehetőségeit is. Jövő évi beruházási terveik között szerepel a Petrezselyem utcai irodaházuk teljes gépészeti modernizációja, hőszivattyú beszerzésével, továbbá az épületen napelem telepítésével. Fiókhálózatukban folytatják a megkezdett világításkorszerűsítési projektjüket és épületfelügyeleti rendszerekkel optimalizálják a berendezéseik működését. Folyamatban van több beszerzési eljárás fióki fűtés- hűtésrendszerek hőszivattyús megoldásaira, továbbá megvalósíthatósági tanulmányokat rendeltek további napelemes rendszer telepítésére. A fiókfelújítási projektjeik tervezésénél a szigetelések vizsgálata rendszerszerű követelmény.

Generali Biztosító

Az ősz kezdete óta a biztosítónál is elkezdtek kidolgozni olyan terveket, melyek a következő hónapokban hozzájárulhatnak majd az optimálisabb, energiatakarékosabb működéshez. A következő időszakban tervben van ennek a működésoptimalizálásnak a bevezetése, melynek a költségek csökkentésén túl a fenntarthatóság is a céljai között szerepel. Arra kérték a kollégákat, hogy az irodai munka során hasonló irányelveket próbáljanak figyelembe venni, mint az otthonaikban.

Változtattak a fűtés/hűtés szabályozásán: a legmagasabb fűtési hőmérséklet 21 fok (plusz/mínusz 1 fok) – az alaphőmérséklet így most 3 fokkal alacsonyabb lett a korábbi évekhez képest, eddig ugyanis 24 fokot (plusz/mínusz 3 fok) állítottak be.

Ez a néhány fokos változtatás amellett, hogy fenntarthatósági szempontból is üdvözlendő, nagyban hozzájárulhat a gázhasználat 20%-os és az áramhasználat 10%-os megcélzott csökkentéséhez, túlmenően az utóbbi évek fejlesztései által elért megtakarításokon. Ilyenek voltak a napelemek telepítése, a LED-es világítás kiépítése, hatékonyabb gépészeti megoldások telepítése. Ehhez járulhatnak hozzá a dolgozók mindannyian azzal, hogy feleslegesen nem működtetik a világítást, a fűtést, a klímát, a monitorokat vagy a kivetítőket. Hasonló apró, de szemléletformáló lépés, hogy a mosdókban nem lesz melegvíz, és a teakonyhákban, biciklis zuhanyzókban a jogszabályban előírt 40 fokra csökkentik a melegvíz hőmérsékletét, ami így mosogatáshoz és fürdéshez is elég meleg marad, de nem kell majd olyan sok hideg vizet keverni mellé. A Generali Biztosító már a járványhelyzet kezdete óta lehetőséget biztosít az otthoni munkára, idén pedig a hibrid működés bevezetése került előtérbe. Az eddigi visszajelzések alapján egyelőre a kollégák nem terveznek a kialakult bejárási szokásaikon változtatni a magasabb otthoni költségek miatt.

NN Biztosító

A pontos fűtési hőmérsékletet még nem határozták meg a téli szezonra. A legfontosabb szempont, hogy garantálni tudják – természetesen a vonatkozó szabályok betartása mellett – a megfelelő komfortot a munkatársaik munkavégzéséhez, ezért nem terveznek drasztikusan változtatni a korábbiakban megszokott irodai hőmérsékleten. A központi irodákhoz hasonlóan az ügyfélszolgálati és értékesítési irodáikban sem terveznek drasztikus változtatásokat. Már az elmúlt években is több ponton racionalizálták irodáik energiafogyasztását a fenntarthatóság jegyében, ideértve például a világítás és a nagy fogyasztók korszerűsítését. Emellett az NN Biztosító 2020 nyarán költözött új központi irodájába, ahol szintén fontos szempont volt az energiatakarékos, fenntartható irodaüzemeltetés. Az NN Biztosítónál – természetesen funkciótól függően – a kollégák túlnyomórészt otthonról dolgoznak. Főként a közösségi aktivitást megkövetelő tevékenységekhez részesítik előnyben az irodai munkavégzést. Ezen a jövőben sem terveznek változtatni: biztosítják a kényelmes és hatékony munkavégzés feltételeit számukra, hogy a nekik legmegfelelőbb körülmények között végezhessék feladataikat. A közelmúltban egy belső felmérést is végeztek ennek kapcsán, amely során kiderült, hogy munkatársank többsége nem tervez jelentősen változtatni irodalátogatási szokásain az eddigiekhez képest.

CIG Pannónia

A CIG Pannónia Csoportnál az energiatakarékossággal és munkavégzéssel kapcsolatos témakörök tárgyalása, illetve az ezzel kapcsolatos döntések, szabályok meghozatala jelenleg is folyamatban van. A döntéshozatal a kollégák igényeinek felmérését követően, terveik szerint az elkövetkező hetekben várható.

Diófa Alapkezelő

A Diófa Alapkezelő által kezelt irodaházakban jelenleg nincs pontosan fokra meghatározva, előírva a fűtési hőmérséklet, de vizsgálják az ésszerű korlátozás lehetőségét. Az energiakrízis okozta probléma kezeléséhez elsősorban megbízták az épületek üzemeltetéséért felelős ATQ Property Zrt.-t, hogy végezzen el egy teljeskörű energetikai felmérést, megvizsgálva az energiahatékonyságot növelő azonnali intézkedések lehetőségét. A javaslatcsomag elsősorban a közös területekre helyezi a hangsúlyt, a bérlői komfort szem előtt tartásával. Része többek között a világítás idejének csökkentése akkor, amikor senki nem tartózkodik az adott területen, a díszvilágítások korlátozása, valamint a melegvíz hőmérsékletének csökkentése, mely jelentéktelen komfortvesztéssel jelentős energiamegtakarítást jelent. A Diófa Alapkezelőnek egyetlen központi irodája van, melyben igyekeznek energiafelhasználásukat bizonyos keretek közé szabni. Székhelyük kifejezetten energiahatékony, zöld minősítésű épület. Úgy gondolják, hogy az irodapiacon most, az energiakrízis hatására fog kiderülni, hogy mely épületek igazán fenntarthatóak, valóban zöldek, nem csupán a green washing mintapéldái. Az üzemeltetők bevonásával vizsgálják mind az azonnali, mind a hosszabb távú intézkedések, fejlesztések lehetőségét. Ennek része a fénycsöves világítás LED-ekre való cserélése, illetve mozgás- és/vagy jelenlétérzékelők felszerelése, a folyosókon található világítótestek számának mérséklése, valamint az épületek megvilágításának csökkentése, valamint alkonykapcsolók használata. Ezen intézkedések megvalósítása már rövid távon jelentősen növeli az épületek energiahatékonyságát, ezáltal csökkentve a bérlők energiafelhasználását, és végeredményben a közüzemi számláik végösszegét. Ezen felül már most is több épületükön van folyamatban napelemek telepítése és további hasonló beruházások is tervben vannak. Vizsgálják a home office szabályok megváltoztatásának lehetőségét is. A home office az utóbbi években, elsősorban a Covid-járvány kapcsán, a cég működésének bevett gyakorlata lett. Erre próbálnak mindenki számára megfelelő, központosított rendet kialakítani, hiszen jelenleg is dolgoznak kollégák home office-ban saját preferencia alapján. Így vizsgálják a gyakorlat hozzáadott értékét energia oldalról is, hogyan tudnánk egységesíteni a home office-ban töltött napokat, hogy win-win szituációt érjenek el az iroda energiafelhasználási, valamint munkatársaik kényelmi, rugalmassági szempontja alapján.

Equilor Alapkezelő

Az Equilor Alapkezelő folyamatosan törekszik a tudatos energiafelhasználásra és megtakarításra, így jelenleg is vizsgálja azokat a lehetőségeket, melyekkel tovább csökkenthető a vállalat energiafelhasználása. Ezzel összefüggésben nem változtak meg a home office munkavégzéssel kapcsolatos lehetőségek.

Dialóg Alapkezelő

A Dialógnál nem tudtak még hőfokot mondani, egyelőre próbálják belőni, mi a komfortos. Megpróbálják megtalálni az optimális hőfokot, de hogy ez 20 fok lesz vagy afölött, azt nem tudták még megmondani. A 20 fok alatti hőmérsékletet már vállalhatatlannak tartják, főleg a hölgyek részére. Az ablakok már korábban is cserélve voltak, jól szigeteltek: A home office alapvetően eddig is működött náluk, de az energiahatékonysági kérdések ebben is hozhatnak változást.

