Bejelentették a szuperbank új nevét!

MBH Bank Nyrt. néven működik majd tovább a 2023 májusában egyesülő MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. - jelentette be a Magyar Bankholding. Mérlegfőösszeg alapján az MBH Bank a második legnagyobb magyarországi bank lesz több mint 10 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel és mintegy 2,3 millió ügyféllel, piacvezető lesz a vállalati hitelezésben és az agrárfinanszírozásban.

Barna Zsolt, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatója az új név kapcsán azt mondta, szándékosan új márkanevet választottak, jelezve, hogy teljesen új bankot építenek, ötvözve a három bank erősségeit és örökségét.

Az új név kiválasztását egy több mint egyéves, tapasztalt marketing szakértők bevonásával zajló, szakmai márkaalkotási folyamat előzte meg. Az előkészítő munkák során a bankcsoport számos felmérést végzett, több márkakoncepciót is megvizsgált, valamint tanulmányozta a bankokkal, pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos hazai és nemzetközi ügyféligényeket is.

Az új márkanevet 2023 májusában vezeti be a bankcsoport, első körben a nagyobb, zászlóshajó fiókok újulnak meg, ezt követően fokozatos lesz a fiókok átmárkázása. Májustól a teljes bankkártya portfolió és az online felületek is megújulnak az új arculat alatt. Az új márka bevezetését reklámkampány mellett markáns társadalmi felelősségvállalási és szponzorációs programok is támogatják - közölték.