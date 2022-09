Új szövetség alakult, amely az egész európai pénzügyi rendszert felforgathatja

A Nyílt Pénzügyi Szövetség, amelynek tagja a Plaid, a GoCardless és a TrueLayer is, a nyílt pénzügyek új korszakát nyitná meg, hasonlóan ahhoz, amit a nyílt bankolás területén a PSD2 már megkezdett - írja Fintech Futures

A Brüsszelben és Londonban működő OFA három fő célkitűzése: lehetővé tenni a fogyasztók és a vállalkozások számára, hogy harmadik feles szolgáltatókon keresztül hozzáférjenek pénzügyi adataikhoz, kidolgozni egy nyílt fizetéseken alapuló azonnali fizetési módszert; és előmozdítani egy "jól működő" nyílt pénzügyi ökoszisztémát.

Az OFA Nilixa Devlukia-t nevezte ki a szervezet elnökévé, aki korábban az Egyesült Királyság pénzügyi magatartási hatóságánál (FCA) és az Európai Bankhatóságnál töltött be vezető beosztást. A Fintech Futures szerint Európai Bizottság nemrég fejezte be a nyílt pénzügyekről szóló nyilvános konzultációt, amelyet várhatóan 2023-ban jogalkotási folyamatok is követnek majd.

Mi a különbség a nyílt bankolás és a nyílt pénzügyek között?



A nyílt bankolás és a nyílt pénzügyek között a fő különbség az, hogy a nyílt banki tevékenység egyértelmű jogi keretek között zajlik, míg a nyílt pénzügy egyelőre nem. A nyílt banki tevékenységet Európában részben a PSD2, azaz a pénzforgalmi irányelv szabályozza.

A nyílt pénzügyek túlmutatnak a banknál elérhető adatokon és szolgáltatásokon, és a teljes pénzügyi lábnyomot lefedik. A felhasználó hozzájárulásával egy megbízható harmadik fél hozzáférhet a nyugdíjjal, az adóval és a biztosítással kapcsolatos adatokhoz. Ez lehetővé teszi a személyre szabottabb szolgáltatások fejlesztését, mind a fizetések, mind más pénzügyi termékek esetében.

Az Egyesült Királyságban a nyílt finanszírozás az FCA 2019-es felhívása és a júliusban benyújtott új "Smart Data" törvényjavaslat óta van napirenden, amely lehetővé teszi a nyílt pénzügyi keretrendszer létrehozását. Az OFA jelenlegi tagjai az Armalytix, Crezco, finAPI, GoCardless, Nuapay, Ordo, Plaid, Token, TrueLayer, Volt, Worldline, Worldpay és Yapily.

