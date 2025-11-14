  • Megjelenítés
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek

Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében azzal foglalkoztunk, hogy a forint váratlan erősödése az alapkezelőket és a privátbanki tanácsadókat a stratégiák újragondolására készteti, miközben ügyféloldalról nem csökkennek a hozamelvárások. A témáról Kállay Andrást, az Apelso Trust partnerét és igazgatósági tagját kérdeztük, aki azt is elmondta, milyen fantázia rejtőzik a nálunk egyelőre gyerekcipőben járó vagyonkezelésben. A műsor második részében az elmúlt időszakban szűk sávban mozgó üzemanyagárakat vettük górcső alá, amelynek árszintjét a kormány folyamatosan szemmel tartja, mert ha az magasabb lenne a régiós átlagnál, akkor beavatkozhatnak a piacba. A kérdés, hogy mit várhatunk ebben a helyzetben, hoz-e bármilyen megnyugvást a washingtoni találkozó. Erről Mohos Kristófot, a Portfolio üzemanyagpiaci elemzőjét kérdeztük.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Most légy okos, alapkezelő! − (1:40)
  • Mi lesz veled, üzemanyagár? − (20:21)
  • Tőkepiaci kitekintő − (33:55)

