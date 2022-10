Az ügyfelek adataira vadászó csalókra figyelmeztet az MKB Bank

Az MKB Bank ügyfeleit célzó adathalász kísérletekre figyelmeztetett a pénzintézet az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, a legújabb módszerrel a Google keresőjében hirdetik a csalók oldalaikat.

Azt írták: több bejelentés is érkezett az MKB Bankhoz, amelyek szerint ügyfeleik a Google keresőjéből adathalász linkre kattintottak. A bank szakemberei ezért azt javasolják, hogy az ügyfelek soha se a böngészőben keressenek rá az internetbank oldalára, hanem mindig a hivatalos honlapról - az MKB Bank esetében a www.mkb.hu oldalról - nyissák meg az online bankoláshoz használt felületet.

Azt is kérték, hogy ellenőrizzék a böngésző címsorában szereplő címet, és amennyiben bankjuknál nem a https://login-online.mkb.hu/ vagy a https://www.mkbnetbankar.hu/ cím szerepel, illetve az nem .hu-ra végződik, azonnal zárják be a böngészőt. Fontosnak nevezték, hogy az ügyfelek mindig olvassák el az SMS-ben kapott jóváhagyó kódot tartalmazó üzenetet, ellenőrizve, mihez adják jóváhagyásukat, és az applikációval történő jóváhagyáskor is ellenőrizzék az aláírandó tranzakciót.

Amennyiben bárki bizonytalan az MKB Banktól kapott üzenetekkel kapcsolatban, azonnal hívják a TeleBankot a 06 80 350 350-es telefonszámon - hangsúlyozták. Azoknak, akik megnyitották a hivatkozást és megadták az adataikat, azt tanácsolták, hogy azonnal keressék fel a bank ügyfélszolgálatát és függesszék fel netbank-jogosultságukat.

