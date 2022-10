Bekaptak pár ütést a fintechek, de maradt még lendület a szektorban

Banking Technology 2022 Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 6-ai Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Csökkenő fintech befektetések

A fintech befektetések világszinten a 2021 első félévében elért 111,2 milliárd dollárról és 3372 megkötött üzletről 107,8 milliárd dollárra és 2980 tranzakcióra zuhantak vissza 2022 első félévének végére. A fintech szektorban hasonló folyamatok zajlottak, mint a tágabban vett technológiai szektorban, ahova szintén kevesebb tőke áramlott az említett időszakban.

A teljes globális fintech befektetési tevékenység változása. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A befektetések teljes volumene és a megkötött üzletek száma mind az amerikai, mint az EMEA régióban csökkent, míg az ázsiai csendes-óceáni térség éves összevetésben rekordszintű befektetést vonzott a tavalyinál kisebb tranzakciószám mellett.

A tőzsdén tapasztalható turbulenciák jelentős hatást gyakoroltak számos technológiai vállalat értékelésére az első félévben, ideértve a fintecheket is. Ezek a folyamatok szinte megálljt parancsoltak az IPO-knak, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódik majd.

A fintech befektetők vélhetően óvatosabbak lesznek, és nagyobb figyelmet szentelnek majd a nyereségességnek, és a pozitív cash flownak. A befektetők várhatóan olyan, a hagyományos pénzügyekhez is kapcsolódó területek felé fordulnak majd, mint a nyílt bankolás és a decentralizált pénzügyek, de a B2B-mezőny szintén fokozott érdeklődésre számíthat.

Mindent egybevéve az elemzői várakozásokból az derül ki, hogy

2022 második félévében, ráfordulva 2023-ra, a fintech befektetések szintje visszaesik majd az abszolút rekordnak számító 2021-es szint alá.

Konszolidáció zajlik a fizetési szolgáltatók piacán

A fizetési fintechek körében továbbra is magas maradt a beruházások szintje 2022 első félévében. Ez hat hónap alatt összesen 43,6 milliárd dollárnyi beruházást jelentett, szemben azzal a 60,3 milliárd dollárral, ami tavaly egy év alatt jött össze. A Block (korábban Square) felvásárolta az ausztrál székhelyű Afterpay-t 27,9 milliárd dollárért, amely az első félév legnagyobb értékű tranzakciója volt.

A teljes globális befektetési tevékenység változása a fizetési szolgáltatók piacán. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A BNPL egyre kockázatosabb befektetési területnek számít a növekvő infláció és finanszírozási költségek miatt, ráadásul a szabályozó hatóságok is szigorúbban ellenőrzik a részletfizetéses cégeket. Hasonló helyzetbe kerültek a neobankok, amelyek gyors ütemű növekedést produkáltak, de a hatóságok figyelmét is magukra vonták a megfelelőségi követelmények hiányos teljesítése miatt.

A fizetési szolgáltatók tehát a jövőben várhatóan alacsonyabb értékeltség mellett vonnak be tőkét, a piaci konszolidáció tovább zajlik majd, a vállalatok pedig egyre inkább arra törekszenek, hogy megkülönböztessék magukat a versenytársaktól. Egyre nagyobb szerepet kapnak a beágyazott pénzügyek és a nyílt bankolás, amelyek célja - többek között - a súrlódásmentes felhasználói élmény megteremtése.

Jelentős visszaesés az insurtech szektorban

Jelentősen visszaesett a befektetés az insurtech szektorban: világszinten 3,8 milliárd dollárnyi befektetés történt 2022 második félévében, amely egyértelmű lassulást jelent a 2021-es 14,8 milliárd dollárhoz képest. A legértékesebb ügylet az amerikai székhelyű Zenefits felvásárlása volt a TriNet által 220 millió dollárért.

A teljes globális befektetési tevékenység változása az insurtech piacon. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A növekvő piaci kockázatok miatt 2022 első félévben csökkent a biztosítási technológiákba irányuló befektetések értéke. A piaci szereplők ugyanakkor továbbra is szívesen támogatják az innovatív üzleti modelleket, így az érdeklődés várhatóan a biztosítási ágazatban jelentősebb tapasztalattal rendelkező vállalkozók által létrehozott startupokra összpontosul majd. Az értékelések vélhetően csökkenni fognak, de a stratégiai felvásárlások száma nőhet.

A befektetőket az értéklánc-specifikus megoldások helyett egyre jobban érdeklik az adatvezérelt technológiák. A beágyazott biztosítást 2021-ben jelentős hype övezte, ami mérséklődött ugyan, de a növekedési lehetőséget kereső új szolgáltatók továbbra is figyelemmel követik a szektort. A kockázatok hatékonyabb kezelése miatt a beágyazott biztosítást nyújtó cégek általában gyorsan beolvadnak a forgalmazó partnereikbe.

A regtech csillaga még felívelőben van

A többi fintech területhez képest a regtech üzletág erős ellenállóképességet mutatott a befektetések tekintetében a 2022 első félévében. A regtech szektorba 5,6 milliárd dollár tőke áramlott, amely nagyjából leköveti a 2021-es pályát.

A teljes globális befektetési tevékenység változása a regtech szektorban. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A pénzügyi szolgáltatások, a kriptopénzek, az adatvédelem, valamint az ESG területére vonatkozó szabályozások sokat változtak 2022-ben.

A hatósági követelményeknek való megfelelés folyamatos kihívást jelent a vállalatoknak, amely továbbra is népszerű befektetési területté teszi a regtech szektort.

Fejlődnek az olyan szabályozói rezsimek is, mint a Basel IV. a MiCA és az ESG sztenderdek. A másik fontos trend, az AI-alapú személyazonosság-ellenőrzés, valamint a csalás megelőzésének és az ellene irányuló fellépésnek az automatizálására.

Átrendeződés zajlik wealthtech szektorban

A kiemelkedő 2021-es évet követően 2022 első félévében erősen visszaestek a wealthtech befektetések. Ebben az időszakban összesen 443 millió dollárt vonzott a szektor, ahol a legértékesebb tranzakció az amerikai székhelyű Titan 100 millió dolláros forrásbevonása volt.

A teljes globális befektetési tevékenység változása a wealthtech szektorban. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A wealthtech szektor meglehetősen széttagolt, vagyis jelentős számú szereplő kínál sokféle technológiát. A befektetők leginkább az egyedi üzleti modellekkel rendelkező, valamint a társaikhoz képest értékesebbnek és pénzügyileg fenntarthatóbbnak ítélt wealthtech vállalatokra összpontosítanak.

3-5 évvel ezelőtt jelentős mennyiségű kockázati és magántőke áramlott a korai fázisban lévő wealthtech vállalatokba.

Ehhez képest most egyfajta átrendeződést várható, részben az iparág érése, részben pedig amiatt, hogy a magántőkealapok csak rövid ideig tartják a pénzüket ezekben a cégekben.

2022 második félévében olyan technológiai platformok is a befektetők célkeresztjébe kerültek, amelyek pénzügyi oktatásra és jólétre összpontosítanak. A wealthtech ökoszisztémában konszolidáció várható, ráadásul a vagyon generációs transzfere is megalapoz az egyedi vagyonkezelési megoldások terjedésének. Az adatkezelési technikák a hagyományos vagyonkezelési szektorban is egyre fontosabbak lesznek, és az ESG kritériumok is egyre jobban befolyásolják a befektetési döntéseket. A nyílt pénzügyek és a beágyazott pénzügyek terjedése a vagyonkezelési szektor lehetőségeit is tágítja.

Az adat került a kiberbiztonság középpontjába

2022 első félévének végére a kiberbiztonságba történő befektetések jóval elmaradtak a 2021-es rekordtól, elsősorban a nagyobb M&A ügyletek elmaradása miatt.

A teljes globális befektetési tevékenység változása a kiberbiztonsági szektorban. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

A kockázatitőke-befektetők érdeklődése azonban nem lankadt a kiberbiztonsági terület iránt: az Egyesült Államokban négy nagyobb forrásbevonás is történt, amelyek közül a legnagyobb a Fireblocks 550 millió dolláros tőkebevonása volt.

Márciusban a Google bejelentette, hogy felvásárolja 5,2 milliárd dollárért felvásárolja a Mandiant, ami rávilágított arra, hogy a bigtechek milyen nagy hangsúlyt fektetnek a kiberbiztonság automatizálására. Míg számos más fintech alágazat vállalatainak értékelései csökkentek, követve a technológiai cégek körében megfigyelhető tendenciát, a kiberbiztonsági cégek erős növekedést tudtak felmutatni. Különösen azok, amelyek az automatizálásra összpontosítanak.

A vállalatok ma hatalmas mennyiségű adathoz férnek hozzá, ezért

A befektetők 2022 első félévben lényegesen nagyobb figyelmet fordítottak az adatelemzéses kiberbiztonsági technológiákra.

Bizonytalanság övezi a kriptós cégeket

A 2021-es rekordot követően 2022 első félévében a kriptós és a blokklánc cégekbe irányuló befektetések 14,2 milliárd dollárra estek vissza. Annak ellenére, hogy a kriptótér jelentős mélyrepülésen van túl, az orosz-ukrán konfliktus, a növekvő infláció, és a Terra összeomlása miatt, a befektetések szintje továbbra is jóval a 2021 előtti évek felett maradt.

A teljes globális befektetési tevékenység változása a kriptópénzek és a blokklánc technológiák területén. Forrás: Pulse of Fintech Global Analysis of Investment in Fintech H1'22, KPMG.

2018 előtt a befektetések főleg a lakosságtól származtak, ma már viszont nagyobb az intézményi befektetők súlya. Korábban a kriptoeszközök kockázat szempontjából ellentétesen mozogtak a hagyományos eszközökkel, de mostanra ez megváltozott.

A makrogazdasági tendenciák egyre jobban meghatározzák a bitcoin és más kriptopénzek árfolyamának változását is.

A világon elsőként a közép-amerikai Salvador tette hivatalos fizetőeszközzé az extrém volatilitású bitcoint, Nayib Bukele elnök nyomására, aki már régóta megszállottja a kriptopénznek. A bitcoin-törvénytől a gazdaság digitalizációját, az amerikai dollártól való függőség csökkentését és alacsonyabb tranzakciós díjakat vártak. Bukele számítása egyelőre úgy tűnik, nem jött be, hiszen az állami ösztönzők ellenére csak nagyon kevesen kezdték el használni az új fizetőeszközt. Salvador példáját csak egy hasonlóan szegény ország, a Dél-Afrikai Köztársaság követte, ahol 2022 áprilisában tették hivatalos fizetőeszközzé a bitcoint.

Kína betiltotta a kriptokereskedelmet, és elképzelhető, hogy hamarosan India is követi a példáját. Máshol a hatóságok a fogyasztók védelme és a versenyképes kriptopiac megteremtése között egyensúlyoznak. Ezt a célt szolgálja az Európai Unióban a 2022 második félévének végén elfogadott MiCa szabályozási csomag is.

Címlapkép forrása: Getty Images