Nagy nevek, izgalmas témák a Portfolio eddigi legnagyobb pénzügyi konferenciáján

Néhány év leforgása alatt látványos változásokat hozott a vagyonkezelés területén Magyarországon és a nemzetközi piacokon egyaránt az ESG. Dübörög a fenntarthatósági megfelelés, jönnek ki az újabb és újabb ESG-alapok és ESG-megoldások, de vajon hova fogja elvezetni az ESG a vagyonkezelési piacot a következő években, és vajon kellő erővel tudnak-e fellépni a szabályozó hatóságok az egyre nagyobb méreteket öltő greenwashinggel szemben?

Olyan rendezvényt szervez a Portfolio 2022 őszére, amilyen még soha nem volt: az egész napos szakmai eseményen a teljes magyar pénzügyi szakma nagy találkozóját rendezzük meg a finanszírozási, a biztosítási és a vagyonkezelési ágazat szereplői számára, az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel kiegészülve. A fogalom, amely összeköti ezeket a szereplőket: a pénzügyek jövője. Bemutatjuk, merre mozdulunk el e téren rövid távon, és ehhez képest merre van a távoli jövő, megnézzük, mit jósolnak a pénzügyekben a legfiatalabbak elvárásai, bemutatjuk a Magyarországon még kevésbé elterjedt, jövőbe mutató innovációkat, és a jelen pénzügyi vezetőivel latolgatjuk a pénzügyi szektor legkülönfélébb területeinek növekedési kilátásait.

Az október 18-ai rendezvény egyik jelentős szegletét képezi majd az ESG és az ezzel kapcsolatos jövőbeni tervek. Az ebéd utáni, „ESG-befektetések: a jövő instrumentumai” című szekcióban olyan kérdésekre keressük a választ az előadóink segítségével, mint:

Hová fogja elvezetni az ESG a vagyonkezelési piacot a következő években, évtizedekben?

Lépést tudnak-e tartani a befektetők és a szolgáltatók a szabályozói elvárásokkal, és vajon kellően fel tudnak-e lépni a hatóságok az egyre nagyobb méreteket öltő greenwashinggal szemben?

Milyen keresleti, technológiai, jogi, tőkepiaci és ingatlanpiaci feltételek teljesülése kell ahhoz, hogy a vagyonkezelési piac egésze az ESG szellemében működjön?

Kell-e ez az egész egyáltalán nekünk?

Előadóink lesznek a szekcióban:

Király Gábor, Partner, Dentons

Árokszállási Zoltán, ESG pénzügyi elemző, ÁKK Stratégiai és elemzési Főosztály

Miklós Rozália, Executive Director, Head of the Budapest office, MSCI

Incze Zsombor, üzletfejlesztési vezető, Diófa Alapkezelő

Pókos Gergely, ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság

A Portfolio hagyományainak megfelelően érdekes panelbeszélgetések, előadások és networking lehetőségek biztosítják az október 18-ai Future of finance 2022 konferencia közönségének, hogy megvitassák akár a jelen üzleti lehetőségeit és kockázatait is a fent említett témákban, területeken.

Ne maradj le róla, gyere el te is az október 18-ai Future of Finance konferenciánkra!

