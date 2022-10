Egy-két éven belül megérkeznek az azonnali fizetésre épülő megoldások Magyarországon

Elektronikus fizetési formák, azonnali fizetési rendszerre épülő szolgáltatások, digitális jegybankpénz és BNPL – ezek a témák voltak terítéken a Portfolio csütörtöki Banking Technology konferenciájának kora délutáni panelbeszélgetésében.

Miért nem fizetünk többet elektronikusan, hogy lehetne ösztönözni?

Az oktatás és a szokásaink miatt – mondta Benyó Péter (OTP). Nagyon nehéz szokásokat edukálni, fizetési mód iránt bizalmat felébreszteni. A lakosság 10-15%-a vált csak azért fizetési formát azért, mert az cool, a nagy részünk azonban nem ilyen. A gyerekeink viszont már abban szocializálódnak, hogy az elektronikus fizetés alapélményük lesz. Az időseket pedig bosszantja a visszajáró, náluk talán ez lehet az a pont, amivel ösztönözni lehet őket. Luspay Miklós (MNB) szerint Magyarországon az elektronikus fizetés biztonsága kifejezetten erős, az ügyfelek a hozzájuk befolyó panaszok alapján igénylik is a kétfaktoros azonosítást. Szerinte nincs lehet olyan réteg, amelyet ne lehetne megszólítani.

Boris Martinovic (Mastercard) szerint ha a lakosság egyharmada a fizetés egészét vagy egy részét készpénzben kapja, akkor nem várható, hogy ne azt használja fizetőeszközként. Nagyon fontos a personal finance management, de a fiatalok között van egy olyan trend, hogy félnek attól, hogy a pénz kifolyik a kezükből, így kezd visszatérni egy részük a készpénzhez.

Mikor és milyen szolgáltatások terjedhetnek el az az azonnali fizetési rendszer (AFR) alapján?

Az AFR nem a kártyával versenyez, hanem egyszerűen a készpénzzel. Annyi készpénzünk van, hogy bőven megférnek az elektronikus megoldások egymás mellett – mondta Benyó Péter (OTP). Szerinte egy-két éven belül elterjedhetnek az AFR-re épülő fizetési szolgáltatások, amihez még szabályozói keretrendszer is kell. Nem lesz olyan szolgáltató, amelyik erre erőforrást áldoz, ha nem lesz benne szerepe – tette hozzá. A technológiai képesség adott, az OTP is felkészült.

Luspay Miklós (MNB) felhívta a figyelmet: a bankok és kereskedők rendelkezésére bocsátott konzultációs anyag pont erről a témáról szólt, és jelenleg folyik ennek a kiértékelése, egy ehhez kapcsolódó rendelet is várható. A készpénzfizetések aránya óriási Magyarországon, itt van igazi tér arra, hogy az AFR kiharapjon a tortából. Boris Martinovic nagy potenciált látna a szürke ágazatok megszólításában, legyen az gépkocsi- vagy ingatlanvásárlás, ahol a kártyás fizetésnek nem lesz szerepe, az átutalásnak viszont nagy szerepe lehet. Döntő lehet az is, hogy az egyes fizetési formák milyen ügyfélélmény részeként mennek végbe. Mindezen túl a digitális jegybankpénz megjelenése is jelentős változásokat hozhat, ennek előkészítésében Európa rohamtempóban halad.

Van-e jövő a BNPL (buy now, pay later) jelenségben?

Benyó Péter (OTP) ebben, mint mondta, kőkonzervatív: „pokoli jó ingyenpénzt dobálni”, de a hitelt vissza is kell szedni, scoring nélkül alkalmazni veszélyes. Luspay Miklós (MNB) szerint ők elsősorban hitelezési tevékenységként tekintenek a BNPL-re, és edukáció nélkül veszélyesnek találja alkalmazni. Boris Martinovic (Mastercard) szerint bizonytalan szabályozási környezetben, dogmatikai viták közepette egy fellendülési időszakot megrekedés követ a hasonló jelenségeknél. Olyan kockázatok vannak, amelyek tiszta szabályozást igényelnek.

