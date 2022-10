Vissza kell szereznünk a bizalmat a kibertérben, különben nehéz idők jönnek

A Portfolio Banking Technology 2022 konferenciájának III/B. szekciója a pénzintézeteket érintő kibervédelmi kihívásokról szólt. A témát Bíró Gabriella, az MNB Informatikai Felügyeleti Főosztályának vezetője; Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója és Ragó István, a Erste biztonsági vezetője járták körül.

Oktatással és etikus hacker-platformmal a támadók ellen

Bíró Gabriella az MNB Informatikai Felügyeleti Főosztályának vezetője elmondta, hogy az ellenőrzési tapasztalatok szerint az üzletmenet folytonosság és a rendelkezésre állás volt az elsődleges probléma, amelyet a bejelentett incidensek száma is jelez. Az IT-rendszerek elavultsága kikerült az elsődleges prioritások közül, de még mindig sok fennakadást okoz.

Az MNB egy kiberbiztonsági edukációs programot is bejelentett, amely egyelőre előkészítési szakaszban van. Bíró elmondta, hogy az MNB-hez panasszal forduló ügyfelek több mint 60 százaléka akkor tesz csak bejelentést a hatóságok felé, amikor már megkárosították és pénzt veszített. Mostanában adathalász támadásokból volt a legtöbb és újabban hamisított telefonszámokkal próbálkoznak - volt, hogy az MNB számával.

Krasznay Csaba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa az úgynevezett bug bounty platformokról beszélt, amelyeken a megfelelő körülmények között, megfelelő szituációban, több etikus hacker egyszerre tesztelheti az informatikai rendszerek sérülékenységét. Ilyenből jó néhány van már a piacon és Magyarországon is. A Hackrate platformjára például már több ezer etikus hacker regisztrált, a Hackgate nevű alrendszer segítségével pedig auditálni is lehet a folyamatot, vagyis átláthatóvá lehet tenni a penetrációs tesztelési projekteket.

Zala Mihály az EY kiberbiztonságért felelős partnere főbb kiberfenyegetéseket vette sorra előadásában. Az előkészületi szakaszban leginkább adathalászati technikákat alkalmaznak, a pénzügyi szektorban elsősorban az ügyfeleket támadják és nem magát a pénzintézetet. Megnőtt az ellátási láncok elleni támadások száma is, hiszen a beszállító cégek könnyebb célpontok, és sokszor kapnak hozzáférést nagyobb rendszerekhez. Egyre több a DDoS támadás is, amely már a szolgáltatók szintjén is sok problémát okoz.

A jövőben minden internetes applikáció kockázatot jelent, hiszen sokan olyan adatbázisokhoz csatlakoznak, amelyeket nem ellenőriznek és amelyek erősen ki vannak téve a hackertámadásoknak. Zala szerint az adathalász ellen is oktatással lehet a legjobban védekezni, léteznek ugyanis olyan keretrendszerek, amelyeket időben fel lehet ismerni.

Edukáció, türelem és bizalom szükséges a hatékony védekezéshez

Bíró Gabriella szerint a legnagyobb gond az üzletmenet folytonosságával és a rendelkezésre állással van. Problémaként nevezte meg, hogy a legújabb digitális fejlesztések implementálásával párhuzamosan a pénzintézetek sokszor a nem tudják tartani a szolgáltatási szinteket, és az informatikai biztonság megteremtését nehezíti, hogy az informatikai egység érdekérvényesítő képessége nem túl erős banki szervezetben.

Kraszany Csaba szerint a pénzügyi intézetek jó helyzetben vannak, hiszen az információbiztonsági kultúra náluk előrébb tart, mint más szektoroknál. A társadalom szintjén viszont a pénzügyi tudatossághoz hasonlóan a biztonsági tudatosság is elmaradott. Sok a csalás, ráadásul magas a látencia szintje is, sok incidensről még a rendőrség sem tud. Ezek az esetek szépen lassan a bankokkal szembeni bizalmat is alááshatják. Égető kérdés, hogy honnan lesz meg a legújabb technológiákat kezelni képes utánpótlás, ha az agyelszívás mértéke nem csökken.

Ragó István szerint az ügyfeleket érintő támadások kivédésében a legjobb megoldás a széles körű edukáció lenne. A bank, mint intézmény védelmét érintő kritikus kérdés a beszállítók kiberbiztonsági felkészültsége, amelyeknek sokszor hozzáférésük van a pénzintézetek rendszereihez, de sérülékenyebbek is.

Bíró Gabriella szerint a kisebb intézményeknél sokan nem értik a kiberbiztonsági követelményeket, de nagyobb szervezeteknél is előfordulhatnak fogalmi tévedések. Az elavult rendszerek még mindig problémát jelentenek, de a bankokat eleinte alacsony összeggel büntetik, hogy motiválják őket a fejlesztésre. A rendszercsere nem csak drága, hanem általában több éves projekt is.

Krasznay Csaba szerint az oktatási rendszerből nem „kész” szakemberek távoznak, a hallgatókat ugyanis nem lehet speciális technológiákra kiképezni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen igyekeznek olyan külföldi beszállítókkal leszerződni, amelyek termékeivel akár a munkaerőpiacon is találkozhatnak a tanulók. Az etikus hacker és a szoftvermérnöki munkák nem csak oktatást, hanem erős elköteleződést és különleges gondolkodást is igényelnek. A szakemberek nem feltétlenül a fizetés miatt hagyják el az országot, hanem azért is, mert egy idő után az itthoni rendszerek már nem elégítik ki az érdeklődésüket.

Ragó István a pénzügyi intézményeket érintő kockázatok kapcsán az ellátási láncok sérülékenységét emelte ki, amely leginkább azért jelent kockázatot, mert nehezen ellenőrizhető, ki, milyen képességekkel vesz benne részt. Szintén probléma az öröklött rendszerek megléte, hiszen már kevesen értenek hozzá, kevesen tudják, mely pontokon sérülékenyek.

Bíró Gabriella az oktatás és az egyértelműsítés fontosságát emelte ki a védekezésben, de hozzátette, hogy a sokszor nehéz megvalósítani a kommunikációt. Ez tehát egy interdiszciplináris kihívás lenne. Krasznay szerint

a háború kettéválasztotta a kiberteret nyugati és keleti részre, és ha nem sikerül visszaszerezni a bizalmat a nyugati oldalon, akkor nem osztják meg velünk a fontosabb kiberincidensekkel kapcsolatos információkat. Ez pedig „nehéz idők” eljövetelét jelenti majd.

Fotó: Stiller Ákos