Fákat ültet, és a növekvő áraktól is védené ügyfeleit Európa második legnagyobb neobankja

"Mindezek a következő néhány hónapban érik el a reálgazdaságot" - nyilatkozta Ali Niknam, a Bunq vezérigazgatója az AltFi-nek. "Ha az emberek nem vesznek többé tévét, nem veszik meg többé életük legnagyobb dolgait [...], akkor az látszódni fog”

A bank kutatása szerint a felhasználók kétharmada azt mondta, hogy hosszú távú terveit - például a családalapítást vagy a költözést - is befolyásolja a jelenlegi inflációs környezet.

A Bunq, amely Európa második legnagyobb neobankja (5,8 millió felhasználóval), Amszterdamban mutatta be az új változásokat, az alkalmazás negyedik nagyszabású frissítését. Az új funkciók a költségkezelés, a csoportos kiadások és a zöld költekezés köré épültek. A legfontosabb újítás, amely már most segíthet a felhasználóknak, a költségvetési funkciók bővítése. A felhasználók már eddig is létrehozhattak dedikált alszámlákat, de most a Bunq a pénzt minden egyes tranzakció során a különböző célokra elkülönített, dedikált alszámlákról veszi le.

Niknam az új funkciót ahhoz hasonlította, mintha fizikai készpénzt különítenénk el bizonyos tételekre a költségvetés tervezésekor:

"Ez valódi költségvetés, mint a régen, amikor azt mondtad: "Oké, van 100 font a zsebemben, elmegyek, és amikor 100 fontot elköltöttem, akkor végeztem"" - mondta. "A régen volt egy pénztárcád, amelyben számos bankjegy volt, és szó szerint láthattad, hogy mennyit kell költened. És ez az érzés egyszerűen már nincs meg. Ha csak egy számjegyet látsz a képernyőn, nem érzed annyira".

"Azt hiszem, az egyik dolog, amit felfedeztünk, hogy a digitális világ - digitális bankszámlák, kártyák, telefonok - annyira leegyszerűsítette a dolgokat, hogy sok ember már nem is látja értelmét, hogy pénzzel foglalkozzon" – tette hozzá Niknam.

A Bunq egyébként továbbra is fenntartja és bővítené zöld szolgáltatásait. A neobank korábban azzal vált ismertté, hogy minden kártyáról költött 100 euró után ültet egy fát.

