Mindenki a tökéletes pénzügyi fegyver létrehozásán fáradozik, de vajon ki lesz a befutó?

Szinte a világ összes jegybankja kutatja már a digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségét, de vannak olyan országok is, ahol már túl vannak a formabontó fizetőeszköz kibocsátásán. A jegybankokat több tényező is motiválhatja a mielőbbi bevezetésre: a magánkibocsátású pénzek növekvő népszerűsége, az érintésmentes gazdaság térnyerése, az innováció ösztönzése, valamint a monetáris politika hatékonyságának növelése. Bármi is a cél, már egyfajta verseny is kialakult az országok között, hiszen a lemaradók könnyen szembesülhetnek azzal, hogy egy nagyobb befolyású deviza digitális változata kiszoríthatja a saját nemzeti fizetőeszközüket a piacról. A digitális jegybankpénz bevezetésének lehetőségeit legutóbb az MNB is összefoglalta két tanulmányban. Cikkünkben sorra vesszük a két dokumentum ( A digitális jegybankpénz térhódítása A lakossági digitális jegybankpénz potenciális előnyei ) fontosabb megállapításait.

Portfolio Future of Finance 2022 A Portfolio október 18-ai Future of Finance konferenciáján a digitális fizetőeszközökről is lesz szó. Regisztráció itt.

Mi az a CBDC?

A digitális jegybankpénz kapcsán még nincs széles körben elfogadott általános definíció. Többnyire a jegybank által kibocsátott fizetőeszköz elektronikus változatát hívják CBDC-nek, amely univerzálisan elérhető, és a készpénzhez hasonlóan alkalmas a gazdasági szereplők közti közvetlen tranzakciók lebonyolítására.

Az MNB szakértői a Bank for International Settlements definícióját alkalmazzák tanulmányukban: "A digitális jegybankpénz a jegybankpénz egy olyan digitális formája, amely alapvetően eltér a hagyományos jegybanki nostro (egy bank egy másik ország bankjában tartott számlája) és tartalék számlákon tartott pénztől, digitális fizetőeszköznek minősül, hazai devizában denominált és a jegybank direkt kötelezettségét testesíti meg”

A CBDC pénznek minősül, így eleget kell tennie a pénz hagyományos funkcióinak, azaz elszámolási, fizetési és értékmegőrzési tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A digitális jegybankpénzért a jegybank közvetlenül vállal felelősséget, nem szükséges például betétvédelemmel ellátni, mert állami garancia áll mögötte, kvázi kockázatmentes.

A technikai megvalósítás nagyon sokféle lehet, a legtöbb digitális jegybankpénz-terv szerint az CBDC-ket a bitcoin technológiai alapjain, vagyis blokkláncon bocsátanák ki, de különböző szinten központosított rendszerekről is vannak elképzelések: részben zárt, részben elosztott hálózatokon tartanák ezeket nyilván.

A CBDC-nek két, egymástól elkülönült típusa létezik:

wholesale CBDC : ezt tulajdonképpen bankközi digitális jegybankpénz, amelynek a felhasználói a kereskedelmi bankok lennének. A rendszer lényege, hogy felgyorsítja és automatizálja a határon átlépő tranzakciókat.

: ezt tulajdonképpen bankközi digitális jegybankpénz, amelynek a felhasználói a kereskedelmi bankok lennének. A rendszer lényege, hogy felgyorsítja és automatizálja a határon átlépő tranzakciókat. retail CBDC: magánszemélyek és vállalkozások használják, a jegybankok által kibocsátott készpénz digitális változatának tranzakcióit jelenti.

Sürgető tényezők

Globálisan folyamatosan csökken a készpénz használata, ezzel párhuzamosan pedig egyre nő az igény az azonnali és személyes jelenlét nélkül megvalósítható hatékony ügyintézésre. A koronavírus-járvány által életre hívott érintésmentes gazdaság szintén erősítette ezeket a tendenciákat. A tanulmány szerint a digitális jegybankpénz megjelenése jellegében legalább akkora változás, mint amikor fémpénz érmék mellett megjelentek a papírpénzek, a bankjegyek.

A jegybankoknak reagálniuk kellett arra, hogy a fintech és bigtech szereplők digitális innovációi révén olyan piaci jelenlétre tettek szert, amely megfelelő szabályozás hiányában a pénzügyi szabályozás és a monetáris politika hatékonyságát veszélyeztette. A kínai jegybank például deklaráltan erősíteni kívánta a versenyt a pénzforgalmi szektorban, és a CBDC-vel csökkenteni kívánta azokat a rendszerszintű kockázatokat, amelyeket a fizetési forgalom jelentős részét uraló Alipay és WeChat Pay fizetési szuperapplikációk jelentenek.

A nemzetközi pénzpiacokon az együttműködés mellett a verseny is zajlik, vagyis a különböző digitális fizetőeszközök könnyen kiszoríthatják egymást, így a nemzeti szuverenitás és biztonság szempontjából fontos, melyik CBDC szerez nagyobb befolyást a pénzügyi piacokon.

A jegybankoknak ezért időben el kell készülniük a saját CBDC-terveikkel, mielőtt egy nagyobb befolyással rendelkező deviza digitális változata kiszorítja a nemzeti fizetőeszközt a piacról.

A CBDC távlati célja, hogy egy olyan ökoszisztémát hozzon létre a gazdaságban, amelyben a nemzetközi pénzügyi rendszer résztvevői között nőhet az integráció, megvalósulhat a szorosabb együttműködést, és egyszerűsödne, vagy akár olcsóbbá is válhatna a mai levelező banki rendszerek működése.

Előnyök:

A digitális jegybankpénz névértéke garantált, bevezetésének egyik előnye a megbízhatóság.

Hatékony eszköze lehet a szürkegazdaság fehérítésének és a pénzmosás elleni harcnak.

Védekezni lehet a magánkibocsátású pénzek ellen, segíthet a szuverenitás megőrzésében.

A jegybankok nyomon tudják követni a forgalomban lévő pénz mennyiségét, annak igényét, valamint a pénz forgási sebességét.

Fontos szempont a fenntarthatóság megteremtése is, hiszen kisebb a környezetterhelő hatása, mint a pénznyomtatásnak.

Elősegítheti a pénzügyi integrációt azoknál a rétegeknél, amelyek nem férnek hozzá banki szolgáltatásokhoz. Kiszélesítheti a digitális pénzügyi szolgáltatások elérhetőségét.

A jelenlegi infrastruktúrák sérülése esetén kiegészítő fizetésmódot jelenthet. Ha szükséges, a készpénzt is hatékonyan helyettesítheti.

A hozzáférhetőség elősegítheti az innovációt a pénzforgalmi piacon.

Egy bankroham esetleges bekövetkezése esetén a CBDC segítségével a jegybank hamarabb és célzottan tudna beavatkozni.

Kiemelt kockázatok:

A lakosság elfordulhat a pénzügyi közvetítőktől, megszakadhat a pénzügyi közvetítő rendszer normális láncolata, a bankok kénytelenek magasabb kamatokat fizetni a betétek megtartása érdekében, vagy drágább, profitjukat csökkentő forrásokat bevonni. Ez végül megdrágíthatja a hitelezést.

Nőhetnek a finanszírozási költségek, amely a bankok által finanszírozott tőkebefektetések csökkenéséhez vezethet.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a CBDC hatékonyabb formája az értékmegőrzésnek, az a bankok tömeges elhagyását, bankpánikot válthat ki.

A gazdasági és pénzügyi sokkok esetén nőhet a tovagyűrűző hatás, főleg, ha a CBDC-k nemzetközi összekapcsolása is megvalósul.

CBDC-t bevezető országok

Ebben a cikkben gyűjtöttük össze azokat az országokat, ahol már bevezették, vagy kísérleteznek a CBDC-vel. 2020 végén a BIS által végzett felmérésben részt vett központi bankoknak már a 86 százaléka vizsgálta a CBDC bevezetésének előnyeit, hátrányait, a monetáris politikára és a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásait. 60 százalékuk még csak kísérleti projekteket folytatott, 14 százalék viszont már megkezdte a bevezetés kísérleti fázisának előkészítését is.

A fejlesztéseket figyelő CBDC Tracker szerint jelenleg 14 ország futtat pilotokat, a teljeskörű bevezetésen pedig kilenc ország van túl: a Bahama-szigetek, a Kelet-Karibi Államok Szervezetének hét országa és Nigéria.

Ahol már bevezették, illetve ahol már elindult a pilot:

A világon 2020 októberében vezették be az első digitális jegybankpénzt a Bahama-szigeteken. Az állampolgárok egy virtuális tárcán és egy fizikai kártyán keresztül férhetnek hozzá a pénzükhöz, amely a Sanddollar nevet kapta.

Az állampolgárok egy virtuális tárcán és egy fizikai kártyán keresztül férhetnek hozzá a pénzükhöz, amely a Sanddollar nevet kapta. A Kelet-Karibi Államok Szervezetének országai egy monetáris uniót tartanak fent, amelynek nyolc résztvevő országa közül hétben már bevezették a DCash nevű digitális jegybankpénzt, amely gyakorlatilag már élesben fut, jóllehet még pilotként hivatkoznak rá.

egy monetáris uniót tartanak fent, amelynek nyolc résztvevő országa közül hétben már bevezették a DCash nevű digitális jegybankpénzt, amely gyakorlatilag már élesben fut, jóllehet még pilotként hivatkoznak rá. Nigériában az afrikai országok közül elsőként került bevezetésre CBDC, e-naira néven. A CBDC sok hasonlóságot mutat az e-nairával, hiszen ugyanaz a fintech cég volt projekt kivitelezője.

az afrikai országok közül elsőként került bevezetésre CBDC, e-naira néven. A CBDC sok hasonlóságot mutat az e-nairával, hiszen ugyanaz a fintech cég volt projekt kivitelezője. Kambodzsában 2019-ben tesztelték először a CBDC-t, majd 2020 októberében indult el a pilot, amely során 11 hazai bankot és pénzügyi szolgáltatót kötöttek be a rendszerbe.

2019-ben tesztelték először a CBDC-t, majd 2020 októberében indult el a pilot, amely során 11 hazai bankot és pénzügyi szolgáltatót kötöttek be a rendszerbe. A Japán Központi Bank 2020-ban megkezdte a digitális jen fokozatos bevezetését.

Ahol kutatási fázisban van:

Az Indonéz Központi Bank által bevezetni szándékozott elektronikus pénz előrehaladott kutatási fázisban van.

által bevezetni szándékozott elektronikus pénz előrehaladott kutatási fázisban van. A Kanadai Központi Bank a CBDC bevezetésének lehetőségét a „Model X Challenge” című programjában vizsgálja.

a CBDC bevezetésének lehetőségét a „Model X Challenge” című programjában vizsgálja. A Svédország jegybankja (Sveriges Riksbank) is élen jár a digitális jegybankpénz bevezetésének kísérletével.

jegybankja (Sveriges Riksbank) is élen jár a digitális jegybankpénz bevezetésének kísérletével. Hasonló törekvésekről adott hírt az orosz jegybank is.

A vezető devizák digitális változatai

Kína már régóta törekszik arra, hogy a kínai deviza, a zsenminpi befolyást szerezzen a nemzetközi pénzügyi piacon és a nemzetközi kereskedelem finanszírozásában. Az ország a digitális innovációk terén is igyekszik élen járni, így várható volt, hogy hamar kibocsátják a saját digitális fizetőeszközüket. A digitális jüan alkalmazása úgynevezett kétszintű rendszerben történik. Ez azt jelenti, hogy a PBOC (People’s Bank of China, a kínai központi bank) elosztja a digitális jüant a kereskedelmi bankok között. Az eleinte Kína négy legnagyobb városában futó pilotokból kiderült, hogy a CBDC jól működik fizetőeszközként, idén áprilisban pedig bejelentették, hogy további 11 városban vezetik be a digitális jüant.

A Fed először 2022 elején kezdeményezett nyilvános dialógust a CBDC bevezetéséről. A digitális dollár várhatóan kettős hatást váltana ki a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Egyrészt erősítheti a nemzetközi pénzügyi folyamatok integrációját és hatékonyságát, ezzel erősítve a nemzetközi együttműködést. Másrészt egyes országokban növelheti a dollarizáció kockázatát, vagyis egyes államokat a monetáris szuverenitásukról való lemondásra kényszeríthet.

Az Európai Unió 2020 júniusában indította el a Közösség digitális transzformációjának folyamatát, amelynek a digitális euró 2025-re kitűzött bevezetése is a része lenne. A digitális euróval kapcsolatos várakozások között szerepel, hogy

segíthet megőrizni az EU pénzügyi szuverenitását azáltal, hogy támogatja az európai pénzforgalmi szolgáltatókat a versenyképes fizetési módok fejlesztésében az EU-n kívüli szolgáltatókkal szemben.

A hazai bevezetés lehetőségei

Az MNB maga is végez kutatásokat a CBDC hazai bevezetését illetően, különös figyelmet fordítva a digitális fizetőeszköz pénzforgalmi hatásaira. Hasonlóan a többi jegybankhoz az MNB-t is motiválja a pénzügyi digitalizáció folyamatos fejlődése a digitális forint bevezetését illetően. Egy 2020 áprilisi értékelésben a magyar jegybank „jó közepes minősítést” adott a hazai fintech szektornak, ám azóta úgy értékelte, hogy az iparág jelentős fejlődésen ment keresztül és felzárkózott a nemzetközi fősodorhoz.

„A hazai elektronikus pénzforgalom jellemzői alapján a DJBP (digitális jegybankpénz) széles körben történő hozzáférhetővé tétele elméletileg több szempontból is támogathatja a pénzforgalom fejlődését Magyarországon, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a fejlesztési célok más eszközökkel is elérhetők lehetnek.”

Az MNB kiemeli, hogy a magyar lakosság gyors és hatékony infrastruktúrához férhet hozzá az azonnali fizetési rendszernek köszönhetően, de megemlíti, hogy a bankszámlával nem rendelkezők aránya még mindig 13 százalék körül van. A tanulmányból nem derül ki, hogy milyen más eszközökre gondol az MNB, amelyekkel elérheti a fejlesztési céljait, de vélhetően az azonnali fizetési rendszer fejlesztésére és a banki szolgáltatásokból kiszorult rétegek elérésére gondolnak.

A jegybankok, így az MNB is, transzmissziós csatornák segítségével érik el árstabilitási céljukat. Ezek közül az egyik a kamatcsatorna, amellyel befolyásolhatják a lakosság fogyasztási és megtakarítási döntéseit. A transzmissziós csatornákban azonban felléphetnek bizonyos súrlódások, amelyeket egy kamatozó digitális jegybankpénz bevezetésével le lehetne dolgozni. Ezzel ugyanis közvetlenné válna a monetáris politika kamattranszmissziója.

A jegybank most csak közvetlenül tudja befolyásolna a lakossági megtakarítások kamatkondícióit, a digitális jegybankpénzzel viszont egy kereskedelmi bankhoz hasonlóan közvetlenül határozhatná meg a kamatokat. Erre bőven lenne tere az MNB-nek, hiszen a magyar lakosság megtakarítási szerkezetében 17 százalékot tesznek ki a bankbetétek. Ennek közvetlen befolyásolása jelentősen növelné a kamattranszmisszió hatékonyságát.

Portfolio Future of Finance 2022 A Portfolio október 18-ai Future of Finance konferenciáján a digitális fizetőeszközökről is lesz szó. Regisztráció itt.

Címlapkép forrása: Getty Images