A Fed embere figyelmeztette a bankokat: a kriptós összeomlások őket is magukkal ránthatják

Barr elmondta, hogy a Fed együttműködik az Office of the Comptroller of the Currency és a Federal Deposit Insurance hivatalával, hogy figyelmeztesse a bankokat a kriptós cégek által elhelyezett betétek koncentrációjából eredő kockázatokra, és figyelmeztetett, hogy a bankok a kriptopiacon tapasztalt áringadozásokkal párhuzamosan a betétekben is megfigyelhetnek hasonló ingadozásokat.

"A kriptopiacok közelmúltbeli volatilitása megmutatta, hogy a kriptoeszközökkel foglalkozó vállalatok között milyen mértékű a centralizáció és az összefonódás, amely felerősítheti az esetleges sokkokat" – idézi Barrt a Reuters.

"Bár a bankokat eddig nem érintették az eseményekből eredő veszteségeknek, ezek az epizódok rávilágítottak a bankokat érintő potenciális kockázatokra is."

A DC Fintech Week-en tartott beszédében Barr elmondta, hogy "nem az a célja, hogy a bankokat eltántorítsa a kripto cégek kiszolgálásától", hanem az, hogy biztosítsák a kockázatok megfelelő kezelését. A beszédben Barr elmondta, hogy a szabályozóknak egyensúlyt kell teremteniük az innováció támogatása és a fogyasztók védelmét, valamint a rendszerszintű kockázatok kezelését szolgáló biztosítékok között.

Barr arra is figyelmeztetett, hogy a kriptós cégek összezavarhatják az ügyfeleket azzal, hogy félrevezető állításokat tesznek a betétbiztosítással kapcsolatban, amely bizonytalan időszakban megnövekedett betétkivonásokhoz vezethet a kriptós cégeket kiszolgáló bankoknál. Barr nyilatkozatát az FDIC augusztusi intézkedései előzik meg, amelyben a hatóság felszólította az FTX-et és több más kriptotőzsdét, hogy ne tegyenek hamis állításokat arról, hogy a náluk lévő pénzeszközöket a kormány biztosítja.