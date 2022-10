Figyelmeztet az OTP: új módszerekkel vadásznak a csalók az ügyfelek pénzére

Ezúttal hamis internetes keresőoldali találatokkal csalnak ki adatokat az adathalász bűnözők. Az ügyfeleket a hamis találatokkal az OTP Bank oldalára megtévesztően hasonló oldalakra terelik, ahol az ügyfelek maguk írják be banki adataikat, amelyekkel a bűnözők visszaélnek.

Ez úgy védhető ki a legkönnyebben, ha a felhasználó a bank ismert oldalát írja be a böngészőbe, nem pedig keresőoldalról próbálja azt elérni, ahol a találatok között fizetett hirdetésként gyakran áloldalak is megjelenhetnek. A csalási módszer több bank ügyfeleit is érinti, tehát a csalók nem csupán az OTP InternetBank belépési oldalát másolták le.

Ahhoz, hogy ne váljunk áldozattá meg kell győződnünk arról, hogy valóban az OTP oldalán vagyunk-e. A bank az alábbi lépéseket ajánlja:

Belépés előtt ellenőrizzék a böngésző címsávban a honlap címet: https://www.otpbank.hu/...

A szolgáltatás belépés oldalán, a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra kattintva győződjenek meg arról, hogy a biztonsági tanúsítvány szerint valóban az OTP Bank adta ki az oldalt.

Ha más jelenik meg, kérjük, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot!

További információk: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Adathalaszat