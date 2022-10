Kijöttek a Wells Fargo számai, emelkedik az árfolyam

A vártnál magasabb negyedéves bevételről jelentett ma a Wells Fargo, a befektetők egyelőre örülnek a számoknak, annak ellenére, hogy az egy részvényre jutó nyereség elmaradt az elemzői konszenzustól. A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot emelkedik a nyitás előtti kereskedésben.

A Reuters elemzői konszenzusa 18,78 milliárd dolláros bevételt várt a harmadik negyedévre a Wells Fargótól, ehhez képest a nagybank ma 19,51 milliárdról jelentett, ami közel 4%-kal haladja meg az elemzői várakozást, és 3,6%-kal a bázisidőszaki eredményt. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 85 cent lett, amely viszont elmarad a várakozásoktól és a tavalyi év azonos időszakára jelentett EPS-től is.

A bank közleménye alapján az alábbi fontosabb negyedéves számokat lehet kiemelni:

A nettó kamatbevételek 36%-kal nőttek egy éves viszonylatban, köszönhetően elsősorban a magasabb kamatlábaknak, magasabb hitelállománynak és a jelzálogfedezetű értékpapírokon lévő prémium kisebb amortizációjának.

A nem kamatjellegű bevételek 25%-kal estek vissza, elsősorban a jelzálogbanki bevételek csökkenése miatt. A nem kamatjellegű kiadások 8%-os emelkedése a magasabb működési költségeknek tudható be.

A bank a harmadik negyedévben 385 millió dollárt különített el a hitelveszteségekre, készülve a hitelállomány növekedésére és a kedvezőtlen gazdasági környezetre.

Charlie Scharf bankvezér a számokra reagálva elmondta, hogy továbbra is prioritásként kezelik a kockázati- és kontroling infrastruktúra erősítését a bankon belül. Kitért arra is, hogy meglátásuk szerint a lakossági és vállalati ügyfeleik is erős pénzügyi helyzetben vannak, kevés nemfizetési esetet tapasztalnak, a hiteltörlesztési hajlandóság pedig magas. Ettől függetlenül továbbra is nyitott szemmel járnak a magas infláció, emelkedő kamatok, geopolitikai kockázatok miatt, és bár számítanak arra, hogy mindezek eredményeképp lesznek hitelbedőlések, ennek időzítése továbbra is bizonytalan.

A befektetők egyelőre örülnek a Wells Fargo számainak, a nyitás előtti kereskedésben a bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot erősödik.

