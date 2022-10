Svájci eszközeit adná el a Credit Suisse, hogy pénzt gyűjtsön

A Credit Suisse svájci belföldi banki eszközeinek eladásával teremtene kellő pénzt ahhoz, hogy 4,5 milliárd svájci frankos tőkehiányát lefaragja – írja az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva a Financial Times

Két hét sincs már hátra addig, hogy a hitelintézet bemutassa stratégiai átalakításának terveit, ennek részeként nagy létszámleépítést is terveznek, amely a csoport 50 000 globális alkalmazottjából akár 6000-et is érinthet.

Ulrich Körnert a nyáron nevezték ki a Credit Suisse vezérigazgatójává azzal a megbízatással, hogy az elmúlt évek sorozatos botrányait követően átalakítsa svájci hitelintézet befektetési banki üzletágát és 1,5 milliárd franknyi költségmegtakarítást érjen el.

A lap úgy értesült, hogy míg a fő belföldi tevékenység - amely vállalati, privát- és lakossági banki szolgáltatások széles skáláját nyújtja Svájcban - érintetlenül marad, a bank tárgyalásokat folytat több leányvállalat és más üzletágakban lévő részesedés eladásáról.

Az eladás kapcsán szóba került a zürichi tőzsdét működtető SIX Groupban való részesedés, az Allfunds tőzsdén jegyzett spanyol befektetési társaságban való 8,6 százalékos részesedés; a Pfandbriefbank és a Bank-Now; valamint a Swisscardban való részesedés eladása is. Mindemellett a lap szerint a bank megpróbálja eladni egy műemlék ingatlanát is, a két évszázados Savoyt, Zürich legrégebbi nagyszállodáját.

A források szerint az igazgatótanács azt az opciót kizárta, hogy a Credit Suisse vagyonkezelési és privát banki üzletágát eladja, bár a bank folytatja a kis, veszteséges piacokról való kivonulást. A bank igazgatótanácsa abban bízik, hogy a szerkezetátalakítási és jogi költségek figyelembevétele után a tőkehiány 4-4,5 milliárd frank körül lesz, igaz, egyes piaci elemzők szerint sokkal magasabb ez a szám.

Címlapkép: Shutterstock