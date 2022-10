Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év legjobb pénzügyi vezetője!

A Future of Finance 2022 konferencia végén került sor a díj átadására. A Credit Management Group által alapított CFO of the year díjat 2017 óta a Portfolio által szervezett CFO-konferenciákon adjuk át a szakmai zsűri által arra legérdemesebbnek tartott pénzügyi-gazdasági igazgatónak. A díjátadó hagyományát idén elinduló Future of Finance 2022 rendezvényünkkel visszük tovább, elismerve azokat a vállalati szakembereket, akik sikerrel alapozták meg cégük jövőjét.

A szakmai zsűri döntése alapján elismerjük azon vállalati szakembereket, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a gazdasági-pénzügyi irányítás területén, egyben példaként állítjuk őket az egész hazai üzleti közösség elé. A szakmai tudás, az egyéni képességek és a személyiség mind-mind nagyon fontosak ahhoz, hogy a gyorsan változó gazdasági környezetben jó menedzsmentdöntések szülessenek – mondta Kozma András, a Credit Management Group ügyvezető igazgatója.

A háborúval, elszabaduló nyersanyagárakkal, finanszírozási költségekkel, vágtató inflációval és energiaválsággal terhelt jelenlegi időszak különösen nehéz környezetet teremt minden vezetőnek ahhoz, hogy megmutassa a képességeit. Erre figyelt kiemelten a zsűri akkor, amikor döntést hozott a „CFO of the year” díj idei nyerteséről. Ahogy a korábbi években is, további négy helyezett munkáját CFO Master díjjal ismertük el.