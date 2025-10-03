  • Megjelenítés
Tényleg a gyenge forint a jó forint? Ideje lenne ezt elfelejteni
Tényleg a gyenge forint a jó forint? Ideje lenne ezt elfelejteni

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása, amelynek első részében a forint idei teljesítményével foglalkoztunk, és megnéztük, hogy mennyiben tudható be külső, illetve belső tényezőknek a magyar deviza erősödése, és vajon mostantól egy korábbiakhoz képest stabilabb árfolyamra rendezkedhetünk-e be. Vendégünk Virovácz Péter, az ING vezető elemzője volt. A műsor második felében az új történelmi csúcsra érő S&P500 index szárnyalását vettük górcső alá, Kaszab Balázs, a Portfolio elemzőjének segítségével, és megnéztük, hogy a szokásos vezető tech papírokon kívül vannak-e „fű alatt” jól teljesítő részvények a folyamat mögött, amelyekre érdemes figyelni.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Forinterősödés: csak felpumpálták vagy tartósan így marad? − (1:38)
  • Az S&P 500 legújabb szárnyalása és ami mögötte van − (15:04)
  • Tőkepiaci körkép − (24:48)

