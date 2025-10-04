Veszélyjelzés a tőzsdéken: a dotcom lufi idején sem volt ilyen kritikus a helyzet

Valósággal szárnyalnak idén az amerikai tőzsdék, a vezető részvényindexek nagyon gyorsan lerázták magukról az áprilisi vámbejelntések sokkját.
A tőzsde erejét elsősorban az erős Fogyasztóban kell keresni: a lakossági fogyasztás (az emberek vásárlásai, szolgáltatás-fogyasztása, háztartási kiadásai) teszi ki a teljes amerikai gazdasági teljesítmény körülbelül 70%-át. Bár a kereskedelmi háború, a geopolitikai feszültségek, a Fed körüli viták, a magas infláció és a gyengülő munkaerőpiac mind nehezítik a helyzetet, a fogyasztás továbbra is erősen alakul, a tőzsdék pedig emelkednek.
De most egy olyan jelzést küldött a piac, amit meghallva érdemes megállni egy percre, és átgondolni: jó ötlet most részvényeket tartani?
