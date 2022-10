Jelasity Radován: Napi szinten van frusztrálva a bankszektor

A pénzügyi szektor hosszú távú jövőjéről szól a Portfolio mai Future of Finance 2022 konferenciája, de ahogy az ágazati vezetők kerekasztal-beszélgetésében is kiderült: nehéz elszakadni a napi szintű kihívásoktól, és kevés idejük marad a vezetőknek a hosszú távú jövő megtervezésére.

Mennyi idő, energia marad a hosszú távú célokra a pénzügyi szektort érintő napi kihívások mellett?

Erdős Mihály, a MABISZ elnöke szerint a stratégiai célok továbbra is megvannak, a mostani időszakban azonban a prompt reagálást igénylő tennivalók kerülnek előtérbe. Jelasity Radován, a Bankszövetség elnöke szerint olyan teendőik vannak, mint például a hitelmoratórium fenntartása, amelyek nem engedik a múlt lezárását. Napi szinten vannak frusztrálva, és sokkal szívesebben foglalkoznának a jövővel. Vízkeleti Sándor, a BAMOSZ elnöke arról számolt be, hogy nekik kicsit több idejük van a jövőt tervezni, hiszen a megtakarítási piac eleve a jövőjéről szól, ugyanakkor kihívást jelent a külföldi alapok terjedése, amelyek részaránya már 15% a piacon.

Melyek azok a témák, amelyekkel komolyan foglalkozniuk kell?

Erdős Mihály (MABISZ) szerint a nyugdíjcélú megtakarítások és a digitalizáció (pl. digitális aláírás téma) mellett felértékelődött az alulbiztosítottság témája, és továbbra is fontos, hogy mi lesz az egészségüggyel, mi lesz ebben a biztosítók szerepe. Jelasity Radován (Bankszövetség) felhívta a figyelmet, hogy a bankrendszer egyre nagyobb forrásköltségek mellett működik (betétek esetében ez a vállalatoknál van leginkább így), és az infláció is átírja a működést, elsősorban a költségeknél. Vízkeleti Sándor (BAMOSZ) a mostani turbulenciának nem tulajdonít túl nagy jelentőséget, az iparág azonban komoly változás előtt áll, elsősorban a digitalizáció és az ügyfélelvárások változása miatt.

Van-e még új a nap alatt?

Abszolúte nincs miért szégyenkeznünk, ami a magyar banszketor digitális működését illeti, itt van például az azonnali fizetési rendszer és még számos hazai újítás, mint jó példa. Kérdésre válaszolva elmondta, ha lehetne egy dolog, amin változtatna, a rendszerből elhagyná a készpénzt. Nagyon sokszor rövidtávon kompromisszumokat vállalunk Magyarországon, bizonyos nem banki szereplők feladatokat lecsipegetnek, elvégeznek, a monetáris transzmisszó azonban a bankszektoron keresztül működik, ezért ha válság jön vagy krízis, akkor nem lesz eszköz a monetáris politika kezében. A bankszektornak nagyobb támogatottságra van szüksége a szabályozók részéről, hogy a terheket cipelni tudja. Vízkeleti Sándor elmondta, a magyra bankrendszert az ázsiai bankrendszerhez kellene mérni, hiszen a nyugati kialakult infrastruktúrát nagyon nehéz lecserélni. Azt a fajta bátorságot kellene megszerezni, hogy kidobjuk a régi rossz lejárt infrastruktúrát.

Erdős Mihály szerint egy lépéssel kell az ügyfél előtt járni, de nem kettővel vagy hárommal. A biztosítók ersetében 10 évvel ezelőtt is volt használat alapú KGFB, 5 éve is és most is, meglátjuk, hogyan fog ez elterjedni. Erdős szerint a biztosítók sokszor kiküldik a sárga csekket az ügyfélnek, pedig látják, hogy valójában utalnak, de "nem tudnak akkora diszkontot adni nekik, hogy ne kelljen sárga csekket küldeni". A Lemonade, amely digitális ügyfélutakat épített, másodperceken belüli kárkifizetéseket tesz lehetővé. Magyarországon egy órákon belüli kifizetés már jónak számít, igaz, a Lemonade még mindig veszteségesen működik - jegyezte meg Erdős.

