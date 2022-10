Skizofrén a helyzet a lakáshitelezésben, a másodperceken belül felvehető fogyasztási hiteleké a jövő

A lakossági hitelezésről szólt mai Future of Finance 2022 konferenciánk egyik kora délutáni szekciója, amelyben az annuitásos törlesztés alternatívájáról, az értékbecslés és közjegyző nélküli jelzáloghitelezésről és a másodperceken belül felvehető fogyasztási hitelekről is szó esett.

Egy alternatív törlesztési mód a hitelezésben

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szerint a bankszektor előtt álló fő feladat az, hogy magas inflációs környezetben is tudjon megfizethető hiteleket nyújtani. Az új folyósítású beruházási vagy jelzáloghiteleknél a havi törlesztőrészletek az elmúlt egy év alatt megduplázódtak. 10 millió forint hitel 20 évre 4%-os kamat mellett 60 ezer, 14% mellett már 120 ezer, 24% mellett pedig 200 ezer forint havi törlesztőrészletet követel meg. A magas kamatszintek mellett a jelzálog és a beruházási annuitásos hitelek induló törlesztőrészlete olyan magas, amit a családok, illetve a gazdálkodó szervezetek a korábbi évekhez képest nehezebben tudnak kigazdálkodni. Magas kamatkörnyezetben a kamatfixálás és az annuitásos módszer is elnehezíti tehát a hitelek visszafizetését. A gazdaság működtetésének a fenntartásához új hiteltörlesztési mechanizmust kell találni, erről beszélt előadásában Kovács Levente. Az előadás alapját adó, az annuitás szerinti törlesztés alternatíváját bemutató tanulmány itt olvasható. A Kovács Levente előadásában felvetett alternatív törlesztési módot a konferencia banki résztvevői jellemzően érdekesnek és megfontolandónak nevezték, felhívva a figyelmet arra, hogy jogi, termékfejlesztési és kockázatikezelési vonatkozásai egyaránt vannak, és arra is, hogy az annuitás kiszámíthatóságot jelent, különösen a jelenlegi környezetben.

Mi lesz a fogyasztási hitelezés jövője?

Az előadást követő két panelbeszélgetést Felfalusi Péter, az Intrum vezérigazgatója moderálta. Az első, fogyasztási hitelezésről szóló beszélgetésben Tokodi Gábor (Raiffeisen) hangsúlyozta: fogyasztás mindig lesz, és a hozzájuk kapcsolódó hiteltermékek, bankszámlához kapcsolódó hitelkeretek 20 év múlva is létezni fognak, azonban nem biztos, hogy a következő évek a hitelkártyák felfutásáról szólnak majd. Közelebb fog kerülni az ügyfélhez az a pillanat, amikor hitelfelvételről kell döntenie. Biztos benne, hogy ők is fognak BNPL-t kínálni, de a bankszektor most még egy-két lépéssel hátrébb tart, csak saját ügyfeleinek tud perceken belül hitelt adni.

Fáykiss Péter (MNB) szerint is fennmarad a fogyasztási hitelezés, de látszik, hogy a fiatalok hitelfelvételi attitűdje teljesen más. Három technológiai dimenziót emelt ki: 1. az ügyfelek minél jobban integrálva legyenek a hitelfolyamatba, 2. mennyire tudják bemérni az ügyfelek kockázatait, 3. fedezet figyelembevétele. Mindezek nyomán könnyen lehet, hogy érdemben alacsonyabb kamatfelárakkal lehet majd nyújtani a fogyasztási hiteleket is – mondta. Egyértelmű trendnek nevezte, hogy másodpercek alatt lehet hitelt felvenni, amihez a hitelbírálatot és a folyósítást is másodpercek alatt lehet lebonyolítani.

Bruzsa Géza (Fintrous Group) szerint azok a bankok lesznek sikeresek, amelyek kényelmes, gyors, akár percek alatti fogyasztási hiteleket nyújtanak majd. Ma egy fogyasztási hitelre órákat, napokat kell várniuk az ügyfeleknek, onnan lejönni pár percre már nagy előrelépés, a számlaforgalom lekérdezése a PSD2 segítségével már szintugrást jelent. A BNPL nem egy önálló termék, ami a magyar jogrendszer szerint nem működhetne.

Mi lesz a jelzáloghitelezés jövője?

Két-három termékfejlesztésen is dolgozik a K&H kimondottan a jelzáloghitelezésben – mondta Molnár Gergő (K&H Bank). Egy építési hitelt szerinte valószínűleg nem lehet teljesen digitalizálni. Szerinte ha az állam adna olyan ösztönzőket, amelyekkel nulla vagy minimális önerővel is lehetne a fiatalokat hitelezni, akkor elképzelhető, hogy elmozdulna ebbe az irányba a szektor. A devizahitelezés azonban megtanította a bankoknak, hogy alapvetően nem fedezetet hitelezik, hanem az ügyfelek jövedelme alapján hiteleznek. Lesznek olyan ügyfélszegmensek, ahol nem kell értékbecslés, még ebben a hónapban kilép statisztikai értékbecslési modellel a K&H. A közjegyő az ügyfelet és a bankokat is védi, szabályozói oldalon lehet ezen finomítani, de szükség lesz rájuk hosszú távon is az ügyletek nagyon részénél Németh Gergő szerint.

Kormos Zoltán (OTP Bank) utóbbi kapcsán elmondta: nincsenek jó korábbi tapasztalataik az önerő nélküli finanszírozásról. A kedvező zöld finanszírozás kialakításában pedig a szabályozóval való együttműködésre lenne szükség. Remélte, hogy a felújítási támogatás folytatódik jövőre, és ezzel ezt valamiképp össze lehetne kapcsolni. A bankrendszer jelenleg mélyen a forrásköltsége alatt finanszírozza a lakosságot, ami arbitrázs lehetőséget jelent a lakosságnak, és skizofrén helyzetet jelent. A változó kamatozású lakáshitelezésnek a szabályozó kamatstop logikája mellett a rövid kamatok jelentős emelkedése is gátat szab most. A statisztikai értékbecslés szabályozási áteresztése jelenleg nagyon szűk (pár száz ügyletet tudtak ebbe beengedni), amin lehetne lazítani, a közjegyzők bevonása pedig sokba kerül, a devizahitelezésnél pedig nem volt képes megvédeni az ügyfeleket, elképzelhetőnek tart itt egy huszárvágást, ami sokmilliárdos költségmegtakarítással járhatna blockchaing megoldás nélkül is.

Hiányzik a palettáról most a zöldhitel, nagyon szeretné a Gránit Bank, ha folytatódna a program – mondta Fröhlich Péter (Gránit Bank). A bankok abban tudnak most versenyezni az ügyfelekért, és arra van ráhatásuk, hogy gyorsan, átláthatóan és egyszerűen kínáljanak jelzáloghitelt az ügyfeleknek.

Címlapkép: Stiller Ákos / Portfolio