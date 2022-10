Vallottak a magyar bankvezérek: nyereséges lesz jövőre a bankszektor, de jönnek rázós időszakok

Károsnak tartják a magyar bankvezérek a 18%-os kamatszintet, a 20%-os kamatú hitel a piacon egy betonfal, ilyen kamatok mellett nincs értelme hitelezni. A bankvezérek a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 konferenciájának záró panelbeszélgetésében kitértek arra is, hogy a magyar bankszektor erős lábakon áll, a pénzintézetek határozott jövőképpel bírnak, így a kilátások sem olyan negatívak. A késedelmes fizetésbe eső ügyfelek száma megnőhet a közeljövőben, de extrém forgatókönyvre nem számítanak. Lakossági oldalon a jelzáloghiteleknél van és lehet is még visszaesés, a vállalati hitelkereslet azonban töretlen.

Mi lesz veletek, banki kamatbevételek?

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy látja, hogy ez a magas kamatszint az OTP esetében egyértelműen káros. A bank az utóbbi években a szabad likviditásából állampapírt vett, nagyjából 4000 milliárdnyi fix állampapírja van a pénzintézetnek.

Az OTP esetében a kamatbevételek ebben a magas kamatkörnyezetben nem nőnek, így ennek csak a negatív hatásait éljük meg

– tette hozzá.

Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a kockázati költségek egyértelműen növekedni fognak, az NPL-ráta növekedésére is számítanak.

Ez most pünkösdi királyságnak tűnik, a mostani kiemelkedő eredmények átmenetiek, jövő évben már a Magyar Bankholding is az eredményszintek csökkenésére számít.

Rövid távon látszik a kamatbevételekben egy emelkedés, de ez csak rövid távú előny – tette hozzá Dr. Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója.

Jövőre a költségek 20%-kal fognak növekedni a banknál, az energiaköltségek 7-8-szorosukra fognak nőni 2023-ban.

Ez az egyszeri kamatnövekedés tehát nem fogja tudni ezeket hosszú távon kompenzálni.

Van még értelme hitelezni?

Veronika Spanarova, a Citi vezérigazgatója és magyarországi vezetője szerint a bankok erős játékosok a piacon és fontos gazdasági szereplők.

Nem hiszem, hogy a bankoknak kivárásra kellene játszaniuk

– mondta, szerinte bár csökkenni fog a hitelek iránti kereslet, vannak egyéb megoldási lehetőségek, amikről az ügyfelekkel tárgyalnak. A hitelezés csak egy része a banki tevékenységnek, más módokon is tudják segíteni az ügyfeleket.

Nincs B-terv, 20%-os kamat a piacon egy betonfal

– mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Szerinte egy normál bank normál piaci körülmények között nem ad 20%-on hitelt senkinek. A hazai vállalkozói kör ráadásul nincs is abban az erőléti állapotban, hogy kimaxolta volna a hitelezést. Van még hely hitelezni, de ez a mostani nem egy normális helyzet. Ha azonban vannak jó programok és hitellehetőségek, azt keresni fogják a vállalkozások.

Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója úgy véli, hogy az exportőrök kezét semmiképp sem szabad elengedni, hiszen a folyófizetési mérleg problémájának kezelése is nagyban függ az exporttól. Havi szinten 60 milliárd forintot folyósít az Exim elsősorban exportőröknek. A szakember szerint most több lesz a vissza nem térítendő támogatás, mint a kedvezményes hitel.

Simák Pál (CIB Bank) szerint új erőre kaphatnak ebben a környezetben a refinanszírozott lakáshitelek: most magasabb hitelkamatokkal vesznek fel hitelt, de pár év múlva, amikor a kamatkörnyezet mérséklődik, az ügyfél refinanszírozni tudja egy alacsonyabb kamatozású hitellel az eredetit. Ebből kiindulva úgy gondolja, hogy nem kell megijedni a mostani magasabb kamatoktól, és emiatt a bankoknak is megérheti még ilyen kamatok mellett is hitelezni az ügyfeleknek.

A vállalati hitelezés all time high-on van, ahol visszaesést látni, az a lakáshitelek piaca.

Bencsik László (OTP Bank) abban bízik, hogy ez a 18%-os kamatszint egy átmeneti időszak, a makrogazdasági mutatók javulni fognak, a monetáris kondíciók szerinte jövő év közepére normalizálódnak. Jól mutatja ezt a gázár-csökkenés jelensége is – tette hozzá.

Sok lesz a késedelmes fizetés?

Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding) a jövő év második felétől már egy konszolidáltabb piaci környezettel számol, a csoport szerény GDP-növekedést vár itthon, így véleménye szerint nem fog drasztikusan nőni a munkanélküliségi ráta, tehát a késedelmes fizetések terén sem számítanak nagyon rossz forgatókönyvre.

Krisán László (Kavosz) elmondta, hogy a várakozások erősen determinálják a vállalkozásokat és a bankárokat is, de az nem lehet, hogy mindig csak a rosszra készüljünk. Az átállás egy kényszer lesz, ezt mindenkinek végre kell hajtania (elsősorban energia-átállás lesz). Az is biztos, hogy a kamatoknak normalizálódniuk kell, mert hosszú távon ilyen szinteken nem lehet hitelezni. Nincs olyan, hogy kkv – teljesen más problémája van egy nano cégnek, mint egy középvállalatnak, így tehát nem lehet őket egységesen kezelni – hangsúlyozta.

Milyenek a vállalati ügyfelek kilátásai?

Veronica Spanarova (Citi) úgy látja, hogy a Citi vállalati ügyfelei előretekintőek és jól reagálnak a mostani helyzetre. Simák Pál (CIB Bank) hozzátette, hogy egészséges most a bankrendszer az NPL-állományt tekintve, már csak amiatt is, mivel sok olyan ügyfél van, amely attól, hogy késedelmes, még fizet. A bankoknak a nagy kamat ellenére is folytatniuk kell a hitelezést. A nagyvállalatok körében például egyre népszerűbbek az euró alapú hitelek. Szerinte az újonnan kihelyezett hitelállomány 5-6%-kal csökkenni fog jövőre, de a teljes hitelállomány nem fog érdemben visszaesni.

Bencsik László (OTP Bank) úgy véli, hogy az energiaárak miatti támogatási csomag nagy segítséget fog jelenteni a vállalkozásoknak. Szerinte nem olyan rossz a helyzet, a vállalati hitelállomány eléggé válságálló, így nem gondolja, hogy nagy NPL-növekedés következne be.

Krisán László (Kavosz) szerint az infláció nemcsak energiából és gázárból áll, van még 6-8 más fontos tényező is, ezek miatt pedig az NPL-rátával kapcsolatos pozitív válaszok túlzóak, mert nem lesz ennyire rózsás a helyzet. Legfőképpen amiatt, mivel a magas infláció a teljes országot letarolta, az agráriumot, az ellátási láncokat és más területeken működő cégeket is.

Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding) az agrárcégekkel kapcsolatban elmondta, hogy bár jelentős aszálykárok voltak, nem látnak jelentősebb problémákat, köszönhetőn annak is, hogy a föld alapú támogatások továbbra is érkeznek. Arra számít, hogy az agrárszegmensben lévő cégek hitelkereslete emelkedni fog jövőre, mivel emelkednek az alapanyag-árak a világon.

Kisgergely Kornél (Exim) elmondta, hogy a portfólióikban jelentősen felülreprezentált a feldolgozóipar, és bár most még nem látszik annak jele, hogy a fizetőképességük romlana, ez még nem jelenti azt, hogy minden rendben van: ha tízszeresére emelkednek az energiaköltségek, nehezen fognak tudni versenyképesek maradni a világpiacon úgy, hogy máshol nincs ekkora mértékű energiaár-emelkedés. Azt sem látja, hogy az energiaár gyorsan vissza tudna állni arra a szintre, ahol a háború előtt volt.

Vissza fog esni a hitelkereslet?

Bencsik László (OTP) elmondta, hogy a lakosságnál a jelzáloghiteleknél látható visszaesés, de fogyasztási oldalon nem. Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding) kifejtette, hogy a vállalati oldalon a beruházási hiteleknél látnak visszaesést, a forgóeszköz-hitelek iránti igény azonban megmaradt. Lakossági oldalon a jelzáloghitelezés nem esett vissza olyan nagy mértékben a csoportnál. A fedezetlen hitelek tekintetében náluk sincs visszaesés. Simák Pál (CIB Bank) kifejtette, hogy a lakáshitelek 35%-kal van lejjebb a pénzintézetnél, mint a csúcsidőszakokban volt, vállalati hitelezésben viszont növekedés van, főleg a kisvállalatoknál. Veronica Spanarova (Citi) hozzátette, hogy a vállalti szektorban ők sem látnak lassulást a hitelkeresletben. Arra számítanak ugyanakkor, hogy a vállalatok az új hiteleket már a stratégiájukkal összhangban fogják kérni, szerinte tehát célzott hitelkereslet lesz.

Veszteséges lesz a magyar bankszektor jövőre?

Bencsik László (OTP) nem gondolja úgy, hogy veszteséges lesz a szektor. Egerszegi Ádám (Magyar Bankholding) is így véli, szerinte 4-6% között lesz az NPL-ráta, így szerényebb mértékben ugyan, de nyereséges lesz a bankszektor. Simák Pál (CIB Bank) is egyetért, azt azonban hozzátette, hogy

ha a kamatstoppot még tovább hosszabbítják, lassan többe kerül a bankoknak, mint a különadó, ez jelentősen befolyásolhatja a jövő évi eredményt.

Ettől függetlenül szerinte a kamatok nem fognak gyorsan mérséklődni, ami segítheti a kamateredményeket jövőre. Inkább 2024-ben lesz kérdéses az NPL és a profit.

Várhatóak még olyan kormányzati intézkedések, amelyek negatívan érinthetik a bankszektort?

Bencsik László (OTP Bank) abban bízik, hogy nem. Szerinte az lenne a fontos, hogy a külföld újból visszanyerje a bizalmát Magyarország iránt, ehhez pedig a gazdaságpolitikának is befektetőbarátnak kell lennie. Kiemelte, hogy a nehézségek ellenére a bankok nem pesszimisták, a világ többi szegletében sem. Krisán László (Kavosz) úgy véli, hogy csak a boldog bank a jó bank, tartósan kényszeríteni senkit nem lehet arra, hogy veszteségesen működjön. Nincs az a bank, az a vállalkozói szervezet és az a kormány, amelynek az az érdeke, hogy rosszul kezeljen egy válságot.

Egy régi kínai mondás szerint először káosznak kell lenne ahhoz, hogy kialakulhasson a rend. Most itt vagyunk, ennek az elején

– zárta gondolatait.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio