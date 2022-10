Bankkártya és mobilbank hat éveseknek: már Androidra is letöltehető az app

Portfolio 2022. október 20. 14:43

Piacon elsőként már 6 éves gyermeküknek is nyithatnak online számlát a szülők a digitális pénzügyi edukációt támogató GRÁNIT Family app használatához. Az App Store-ból már szeptember vége óta letölthető alkalmazás elérhetővé vált a Google Play áruházban is. Az Android verzió is díjmentes, a hozzá kapcsolódó gyermekszámlának nincs számlavezetési díja, és a bankkártya is díjmentes 18 éves korig.