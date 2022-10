Teljesen átalakulhat a bankrendszer: íme a forgatókönyvek

Portfolio 2022. október 21. 11:24

Miközben folyton változó és kiszámíthatatlan világunk különféle kihívásai felforgatják a pénzügyi szektort, a banki vezetők a bankok változó szerepét vizsgálják egy korábban soha nem tapasztalt versengéssel bíró piaci környezetben. Hogy mit tartogat a jövő a banki világ számára és hogyan tudnak megfelelni az előttük álló próbatételeknek? – ezeket a kérdéseket vizsgálja az Economist Impact, új, a SAS által Banking in 2035: Three Possible Futures címen megjelent tanulmánya, amely a jövő három lehetséges forgatókönyvét mutatja be.