Íme a legmenőbb fintech megoldások, amikkel pénzt spórolnak az ügyfeleknek

A küszöbön álló gazdasági válság egyre több embert vesz rá pénzügyeinek tudatosabb kezelésére, és a mindennapi kiadások csökkentésére. A növekvő infláció azonban nem könnyíti meg a spórolni vágyók helyzetét, így ilyenkor nem árt, ha a pénzügyi tudatosság mellé némi technológiai támogatás is társul. Cikkünkben bemutatjuk, milyen eszközökkel próbálják megtakarításra, illetve átgondolt befektetési döntésekre rávenni ügyfeleiket a fintechek és a nagyobb pénzintézetek.

Fontos a vizualizáció

Számos kutatás készült arról, hogy az emberek hatékonyabban takarítanak meg, ha vizualizálni tudják a céljaikat. Ezt akár olyan, elsőre felszínesnek tűnő funkciók is elő tudják segíteni, mint a képek hozzárendelése a megtakarítási vagy befektetési számlákhoz. Az ehhez hasonló megoldásokkal pozitív élmény társul a pénzkezeléshez. A vizualizáció viszont nem csak az elköteleződés miatt fontos:

a pénzügyi információk elrendezése az alkalmazás felületén erősen befolyásolja pénzügyekben kevésbé jártas ügyfelek döntéseit.

Várható, hogy a fintech termékek a jövőben még a jelenleginél is jobban idomulnak majd a felhasználók egyedi igényeihez, amit abból is előre lehet vetíteni, hogy a cégek egyre gyakrabban kérdezik meg az ügyfeleket a szokásaikról, vagy kérik ki a véleményüket egy-egy termék kapcsán.

Pénzügyi műveltséggel az egyenlőtlenség ellen

Talán nem meglepő, hogy a pénzügyi műveltség erősen korrelál a pénzügyi jóléttel, és a megszerzett pénzügyi ismeretek erős összefüggésben állnak a nyugdíjba vonuláskor mért vagyoni egyenlőtlenségekkel.

A startupok a pénzügyi tervezési folyamatok racionalizálása és a pénzügyi eszközök következő generációjának létrehozása mellett a pénzügyi oktatást is igyekeznek ösztönözni. Ebben fontos szerepet játszanak a nagyobb, inkumbens pénzügyi szolgáltatók is, hiszen a legtöbb fogyasztót még mindig ők érik el. Megoldásaikkal növelhetik a pénzügyi műveltség szintjét, és csökkenthetik a demográfiai csoportok közti egyenlőtlenségeket.

A fintech fejlesztések azonban ugyanígy impulzív fogyasztói magatartást is kiválthatnak. Az erre hajlamos fogyasztók meggondolatlan pillanataikban, esetleg értékesítői nyomás hatására rossz pénzügyi döntéseket hozhatnak. A mobilfelhasználók nagyobb valószínűséggel hoznak impulzív vásárlási döntéseket, és gyakrabban vesznek igénybe olyan kockázatos pénzügyi szolgáltatásokat is, mint a fizetésnapi hitel vagy a BNPL.

Egy 2021-es nemzetközi tanulmány szerint a pénzügyi műveltség és a kriptopénz-birtoklás között negatív kapcsolat áll fenn. Ennek oka, hogy a kevésbé informált ügyfelek nincsenek tisztában a kriptopénzhez kötődő kockázatokkal, vagyis a magas volatilitással és a kiberbűnözők jelentette fenyegetéssel.

A kormányok világszerte indítanak programokat a pénzügyi műveltség növelése érdekében. Az Egyesült Államokban működő Pénzügyi Egészségügyi Hálózat célja olyan oktatási programok kidolgozása, amellyel javítható az emberek pénzügyi élete. A szervezet felmérése szerint az amerikaiak 34%-a tekinthető csak „pénzügyileg egészségesnek” a számlák teljesítése, a rövid távú megtakarítások szintje, és a hitelképesség fenntartására való képesség alapján. Hasonlóképpen, az Egyesült Királyságban élő felnőttek 39%-a nem tartja magát kellően magabiztosnak a pénzügyei kezelésében.

Egy biztos: nem létezik olyan univerzális pénzügyi oktatóanyag, amellyel mindenkinél hasonló eredményt lehetne elérni. A pénzügyi viselkedést ugyanis múltbeli tapasztalatok, félelmek és rögzült cselekvési formák határozzák meg.

Mik azok a nudge-ok?

Vállalkozások és állami intézmények is gyakran alkalmazzák a viselkedési közgazdaságtan módszereit, amelyekkel – a döntési szabadság meghagyása mellett – finoman befolyásolhatják az emberek viselkedését. Ezt a viselkedési közgazdaságtan nudge-nak nevezi, amely magyarul a „finom oldalba lökés” szóval írható le legpontosabban. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakrabban alkalmazott nudge-okat:

A "súgókkal" leggyakrabban a rendszerbe való belépéskor találkozhatunk. Céljuk, hogy segítsék a felhasználókat a helyes kitöltésben, és megakadályozzák a lemorzsolódást.

A felhasználókat egy számukra előnyös funkció, eszköz vagy tartalom felfedezésére is lehet ösztönözni. Hiteligénylésnél például rá lehet venni a felhasználókat arra, hogy a tranzakció előtt még egyszer ellenőrizzék a hitelkalkulátort.

A nudge-ok segíthetik az elköteleződést különböző ügyek mellett. A brókerappok például az ESG-befektetések felé terelhetik ügyfeleiket.

A nudge segítségével a felhasználókat rá lehet venni a rendszeresen használt műveletek automatizálására is. Ilyen lehet például a számlák rendszeresített kifizetése.

A tartalomvezérelt nudge-ok a felhasználókat olyan releváns tartalmak felé irányíthatják, amelyek hasznosítható pénzügyi tudást jelentenek. Az alkalmazások ajánlhatnak például kutatásokat egy-egy vállalat tevékenységéről, ezzel is hozzájárulva a megalapozott befektetési döntésekhez.

A nudge használható keresztértékesítésre, és upsellre is. Ilyen lehet például a felhasználók ösztönzése biztosításkötésre egy repülőjegy megvásárlásakor.

A nudge-ok azonnali cselekvésre is felszólíthatnak, például ha a felhasználók hűségpontjai lejárnak, akkor a rendszer azonnal értesítheti őket, hogy használják fel azokat.

Az etikus nudge-ok lényege, hogy transzparensnek kell lenniük, vagyis az ügyfeleket mindig tájékoztatni kell arról, ha valamilyen cselekvésre ösztönzik őket. Ha ez nem történik meg, az a döntési szabadságukat veszélyezteti. A nudge sosem lehet kényszer, hiszen akkor már utasításról, parancsról beszélnénk. Fontos, hogy az ösztönzés olyan cselevésre irányába terelje az ügyfelet, amely az ő érdeke is.

A vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak úgynevezett CBO-t, vagyis Chief Behavioral Officer-t, aki a puszta számokon és adatokon túl, egy másfajta nézőpontot is be tud hozni a terméktervezésbe. A Chief Behavioral Officer érti az üzleti szempontokat, és a pszichológiai alapvetéseket is, a kettőt pedig együtt érvényesíti a döntéshozatalban. A Merrill Lynch, a Barclays és a Bank of America is alkalmaz CBO-t.

Néhány kiemelt példa

Pénzügyeink kezelésekor a legtöbben a mentális könyvelés módszerét alkalmazzuk. Ezzel a fintechek is tisztában vannak, és olyan megoldásokat építenek a szolgáltatásaikba, amelyek támogatják ezt a viselkedést. A mentális könyvelésre az egyik legjobb példa az N26 Spaces funkciója, amellyel a felhasználó megtakarítási tervet készíthet magának. Ha például egy nyaralásra szeretnénk félretenni, létrehozhatunk egy Space-t, ahova rendszeresen csoportosíthatunk át pénzt.

Más, kissé tolakodóbb módja is létezik az ösztönzésnek. A Merrill Lynch érdekes megközelítést alkalmazott a nyugdíj-megtakarítások ösztönzésére: megkérték a felhasználókat, hogy töltsenek fel magukról fotókat, majd lefuttattak egy algoritmust, amely megmutatja, hogy néznének ki évtizedek múlva. A funkció végül bevált, és a felhasználók megtakarítási hajlandóságában mérhető változás következett be.

Léteznek megoldások, amelyekkel a felhasználók korlátokat szabhatnak a pénzügyi viselkedésüknek. A Zerodha tőzsdei alkalmazásban például található egy kill switch funkció, amellyel az ügyfelek 12 órás szünetet tarthatnak a kereskedésben. Ezzel a felhasználó elejét veheti a meggondolatlan befektetési döntéseknek.

