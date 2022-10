Hatalmas veszteségről számolt be a svájci botránybank

A Credit Suisse csütörtökön az elemzői becsléseknél rosszabb negyedéves veszteségről számolt be, miközben nagyszabású stratégiai átalakítást is bejelentett - írja a CNBC

Svájc második legnagyobb bankja a harmadik negyedév végén 4,034 milliárd svájci frank nettó veszteséget könyvelt el, szemben az 567,93 millió svájci frankos elemzői várakozással. A Credit Suisse közölte, hogy a bank eredményét 3,655 milliárd svájci frankkal rontotta a negyedévben a halasztott adók átértékelése, amely része volt az átfogó stratégiai tervnek. A bank a tavalyi, azonos negyedévben még 434 millió svájci frank nyereséget könyvelt el.

A bank bevétele 3,804 milliárd svájci frank lett, szemben az előző év azonos időszakában elért 5,437 milliárd svájci frankkal. A bank CET1 tőkemutatója a negyedév végén 12,6% volt, szemben a tavalyi 14,4%-kal és az előző negyedévi 13,5%-kal.

A befektetők nyomására a bank nyilvánosságra hozta tevékenységének átalakításáról szóló terveit, amellyel a befektetési tevékenység rossz teljesítményét és a peres eljárások költségeit kívánja kezelni. A tervek szerint a bank "radikálisan átalakítja" befektetési tevékenységét, hogy csökkentse a kockázattal súlyozott eszközök arányát, amely alapján a tőkeszükségletet is meghatározzák. A Credit Suisse célja továbbá, hogy 2025-ig 15%-kal, azaz 2,5 milliárd svájci frankkal csökkentse költségeit. Az átalakítás ugyanakkor 2024 végéig 2,9 milliárd svájci frankba fog kerülni a banknak.

Az átalakítási terv keretében a Credit Suisse önálló üzletágat hoz létre a befektetési tevékenységének, és 4 milliárd svájci frank tőkét von be új részvények és értékpapír-konstrukciók kibocsátásával. A bank létrehoz egy "tőkefelszabadító egységet" is, amely az alacsonyabb hozamú, stratégiailag kevésbé fontos üzletágak felszámolására szolgál. A cél, hogy az átszervezéssel a kockázattal súlyozott eszközök aránya és a tőkeáttételi kitettség is 40%-kal csökkenjen, miközben a bank célul tűzte ki, hogy 2025-ig a tőke közel 80%-át a vagyonkezelő, az alapkezelő és értékpapír-kereskedelmi üzletágba, valamint a Swiss Bankba allokálja.

Ulrich Koerner vezérigazgató júliusban vette át az irányítást, miután elődje Thomas Gottstein lemondott a bank második negyedéves rossz eredménye miatt.

A Credit Suisse-t sok nehézség érte az elmúlt évben, többek között a befektetési banki tevékenység bevételeinek csökkenése, az Oroszországból való kivonás veszteségei, valamint számos örökölt megfelelési és kockázatkezelési mulasztással kapcsolatos perköltség - különösen az Archegos fedezeti alap botránya.

