Elértük az őrület határát, mindenki kamattámogatott hitelért áll sorba

Egekbe szöktek a hitelkamatok, ezért nagy szükség van most a vállalkozások számára az államilag kamattámogatott hitelekre, ezért is folytatja a kormány a Széchenyi Kártya programot - mondja Krisán László lapunknak. A KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elárulta, a Széchenyi Kártya programban az alapvető hitelpaletta január elsejével sem változik, a kezelési költség eltűnésével pedig még a tervezett 5%-os kamat ellenére is csökkenhet a hiteldíj. A programban lesz folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási hitel, ugyanakkor egyes szektorokat speciális, többlettámogatott termékekkel szolgálnak ki, és folytatódik a mikrohitel konstrukció is, illetve egy lízingtermék kidolgozása jelenleg is zajlik. Elmondása szerint óriási rohamot tapasztalnak most a hitelekért, naponta 6-700 vállalkozás érkezik a KAVOSZ irodáiba.

Minek köszönhető, hogy már október közepén bejelentették a Széchenyi Kártya Program 2023-as folytatását? Eddig mindig az aktuális félév legvégéig kellett várniuk a vállalkozásoknak a bejelentésre.

December 31-ig van idő arra, hogy a különböző projektprogramokra a költségvetés kötelezettségeket vállaljon. Most is december végével fog fordulni az év, a 2023-as termékek tekintetében most a döntést hoztuk meg korábban, azzal a céllal, hogy a vállalkozók ne érezzék úgy, hogy utolsó pillanatos rohamot kell indítaniuk a még elérhető termékekért. A program meghosszabbítása kifejezi azt a kormányzati szándékot, hogy a mikro- és kisvállalati szektor támogatását a kormányzat stratégiai célnak tartja, különösen ennyire kiélezett válsághelyzetben. Az infláció megfékezésére a jegybank a kamatok emelésével válaszol, a piacon már gyakorlatilag nincs 20 százaléknál kedvezőbb kamattal elérhető hitel.

A hitelezés beszűkülését elkerülendő a kormány azt a döntést hozta, hogy a Széchenyi Kártyát idén és jövőre is folytatja, a kondíciók tekintetében változatlanul fenntartja a piaci kamatoktól való jelentős eltérést lefelé.

Döntöttek a termékstruktúra egyszerűsítéséről: hat termék marad. Miért döntöttek így?

Korábban 12 termékünk volt, azért volt ilyen széles a paletta, mert a covid-válság több szektort, mint például a turisztikai szektort, különösen keményen érintett, a speciális termékekkel a szektorspecifikus vállalkozói igényekre reagáltunk. Az alapvető hitelpaletta most sem változik, lesz folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási hitel, az igénylések fókusza, mintegy 90 százaléka ezekre a termékekre összpontosul.

Amikor kitört a covid-járvány, senkinek nem jutott eszébe, hogy beruházásokat indítson. Mindenki a túlélést elősegítő, rövid futamidejű, instant forrásokat kereste, ez később változott, ám most megint azt látjuk, hogy 15-20 százalékra csökkent a beruházási hitelek aránya nálunk.

A mikrohitel konstrukció is folytatódik, mely a legkisebb vállalkozásoknak jelent segítséget. Illetve mivel a turisztikai szektort újfent erőteljesen érinti a válság, ezért továbbra is elérhető marad a turisztikai kártya is, ami elsődlegesen az ebben az iparágban dolgozó vállalkozások finanszírozását támogatja. Emellett az Agrár Széchenyi Kártya és az Agrár Beruházási Hitel is megmaradt, sőt, tekintettel arra, hogy az aszály jelentős károkat okozott az agráriumban, napokon belül elkezdjük forgalmazni az aszályhelyzetre kidolgozott többlettámogatott Agrár Széchenyi Kártyát.

Azon gazdákat, akiknek a szántóföldi növénytermesztésben komoly káruk keletkezett, illetve a takarmányárak drasztikus megugrása miatt bajba került állattartó telepeket egy nagyon erősen többlettámogatott, maximum 3 százalékos, fix kamatozású hitellel támogatjuk.

Mi lesz a lízing sorsa?

A lízing egyfajta beruházási hitel, amikor a tulajdonjog nem kerül a vállalkozáshoz. A lízing is valamilyen támogatásra szorulna, azt látom, hogy a hitelcélok tekintetében meg lehet teremteni a módot arra, hogy akár lízingkonstrukciókat is igénybe vehessen egy vállalkozás. Ennek a kidolgozása jelenleg is folyik.

Mekkora támogatási tartalommal számoltak az egységes 5%-os kamatszint bejelentésekor?

A 2023-as költségvetésben 58,95 milliárd forintos forrást allokált a kormány a Széchenyi Kártya Programra. Az árazás tekintetében nagy csodák nincsenek, a következő időszakban 5 százalékos kamattal érhetők el a hiteleink, miközben a kamatkörnyezet 20 százalékra emelkedett, arányait tekintve a piacinak a negyede vagy harmada lesz a mi kamatunk. A normál piaci kamat és az ügyfél által fizetendő kamat közötti különbséget a költségvetés vállalja, ám ne feledjük, nem pusztán arról van szó, hogy a következő évi költségvetési vállalásokat kell meghatározni, hiszen a hitel a teljes futamidő alatt fix kamaton ketyeg.

Krisán László

Korábbi várakozásaik szerint októberben pörögnek fel a júliusban elindult Széchenyi Kártya MAX iránti kérelmek. Beigazolódott ez? Mekkora hitelbefogadásnál és kihelyezésnél járnak ebben a szakaszban?

Elértük az őrület határát, nagyon komoly számban érkeznek a vállalkozások hozzánk hitelt igényelni. Augusztus közepén kezdtük el befogadni az igényeket, azóta több mint 15 ezer igényt kezeltünk, és volumen tekintetében meghaladtuk a 650 milliárd forintot. Naponta 6-700 vállalkozás érkezik az irodáinkba, ez óriási terhelés, de ez most „életet” ment.

Július óta egy 2%-os kezelési költséget is fizetniük kell a hitelfelvevőknek, és 400 millió a maximális összeg. Mindkettő maradni fog? Várhatóan hogy alakulnak a de minimis korlátok?

A programokat és a hitelezést általában különböző kezelési és egyéb költségek kísérik, ám a most következő időszakban a programban várhatóan nem lesz kezelési költség.

Ha abból indulunk ki, hogy eddig 3,5 százalék volt a folyószámlahitel kamata, és ehhez jött a 2 százalék kezelési költség, a 2023-ra vonatkozó 5 százalékos egységes kamat még csökkenést is jelent a vállalkozások számára.

Ami a de minimis korlátot illeti, az Európai Bizottság a covid válság idején egymilliárd forintos felső határt állapított meg, vagyis egy vállalkozás három év alatt maximum ekkora támogatást vehetett igénybe. Ide számítják a kamattámogatást, a pályázati pénzeket, a vissza nem térítendő támogatásokat. A bizottság a járvány idején feljebb emelte a korlátot, emiatt lehetett akár egymilliárd forintos hitelt is felvenni a Széchenyi Kártyával. A bizottság idén tavasszal azonban megállapította, hogy a koronavírus-válságnak vége van, energiaválság alakult ki. Erre való tekintettel levitte 400 ezer euróra a korábbi 2,3 millió eurós korlátot, és egy Temporary Crisis Framework (TCF) nevű átmeneti krízistámogatási lehetőséget ad a tagországoknak.

Magyarország folyamatosan próbál érvelni amellett, hogy az energiaválság legalább olyan súlyos, sőt talán még súlyosabb krízis, mint a covid volt, emiatt indokolt lenne ezeknek a szabályoknak az átgondolása. A bizottság foglalkozik a kérdéssel, december végén jár le a TCF ’22-es hat hónapos csomagja, szinte biztos vagyok benne, hogy hozzá fognak nyúlni, és nagyon remélem, hogy ezt a 400 ezer eurós korlátot feljebb lehet tornázni. Ha ez a döntés megszületik, az azonnal meg fog látszódni mindenhol, a hiteltermékek esetében is meglesz a lehetősége annak, hogy feljebb lehessen vinni az összeget.

A vállalkozásoknak meddig érdemes beadni a hitelkérelmet?

Az Európai Bizottság TCF csomagja december 31-én jár le, illetve ekkor fordul át, eddig a napig kell megtörténnie két fázisnak. Az egyik a banki hiteldöntés, ami egy folyószámlahitelnél vagy forgóeszközhitelnél is legalább 2-4 hét, egy beruházási hitelnél hosszabb idő, akár 4-8 hét is lehet. Folyamatosan egyeztetünk a bankszövetséggel és a bankokkal, a garanciaszervezetekkel, a Garantiqával és az AVHGA-val, illetve a szakpolitikai felelősökkel, a GFM-mel, a PM-mel, az AM-mel, hogy hogyan lehetne a lehető legkésőbbre kihúzni ezeket a dátumokat, hogy ne kelljen idő előtt leállni.

Úgy hírlik (erről már júniusban beszélt interjúnkban Felfalusi Péter Intrum-vezér), hogy a mikrovállalkozásoknál már elindult egy bedőlési, nem fizetési hullám. Mekkora NPL-arányra számít egy év múlva?

Én nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, mert élő ember nem tudja, hogy mi fog történni. De megjegyezném, hogy a Széchenyi Kártyánál mindig is jóval alacsonyabb volt az NPL-ráta, mint bármelyik normál hitel esetében. Ennek az az oka, hogy nálunk nem elegendő az, ha valaki ingatlanfedezetet helyez a hitel mögé, hanem egy személyes készfizető kezességet is elvárunk, ami az egész hitelt végigkíséri. Ez nagy segítséget nyújt abban, hogy a mi nem fizetési arányunk messze alacsonyabb, mint bárki másé a piacon.

A megemelkedett kamatkörnyezetben jóval nagyobb kiadást jelent az államnak a Széchenyi Kártya kamattámogatása, mint korábban. Mennyi volt ez tavaly, és mekkora az erre vonatkozó idei, illetve jövő évi becslés?

Ha fix a kamatunk az ügyfél felé, a jegybanki kamatok pedig emelkednek, a kettő között értelemszerűen nő a kamattámogatási igény is. 2022-ben a Széchenyi Kártya GO és MAX-ban 40 ezer szerződés született, 1300 milliárd forint értékben. Ebből az 1300 milliárd forintból 500-600 milliárd forint is lehet a költségvetésbe különböző címeken befolyó bevételek nagyságrendje. Ehhez kell viszonyítani, hogy a program finanszírozása 50-60 milliárd forintba kerül egy évben. De talán még a mateknál is fontosabb, hogy a vállalatok működése, túlélése, fejlődése a kormányzat által támogatott pénzügyi eszközzel valósulhat meg.

Krisán László

Krisán László