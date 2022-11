Nálunk nem lesz szigorítás, már készülnek az új kedvezményes hitelek (Interjú)

Makrogazdasági szempontból feltétlenül rosszabb lesz a következő néhány negyedév, ennek ellenére az EXIM nem vár a hitelkeresletben jelentősebb visszaesést, ugyanis épp olyan hitelekkel készülnek, amelyek ebben a válsághelyzetben segítséget jelenthetnek az exportőröknek – mondta el a Portfolio-nak adott interjújában Kisgergely Kornél, az EXIM új vezérigazgatója.

Új vezérigazgatót és tulajdonosijog-gyakorlót kapott azEXIM a választások után. Korszakváltást is jelent ez a banknál, vagy a korábbi gyakorlat zökkenőmentes folytatását ígéri?

Az említett két változás egybeesett egy nagyon drámai fordulattal, amely a magyar gazdaság kilátásaiban következett be, és mindenképpen egy új korszakot fog jelenteni az EXIM életében. A jelenlegi helyzet más, mint a pandémia miatti válsághelyzet volt, az ugyanis a külső egyensúlyunkat nem rombolta ilyen mértékben, mint ahogy az energiaválság és a háború. A pandémia lefutása a vakcináknak köszönhetően kiszámíthatóbb volt, az államnak az volt akkor a dolga, hogy az életképes cégeket életben tartsa egy átmeneti ideig, amíg szükséges. Ezzel ellentétben most azzal nézünk szembe, hogy az energiaárak tartósan magasan maradhatnak, és nemcsak túlélésre, hanem jelentős alkalmazkodásra is szükség van. Vagyis nemcsak likviditást igényelnek a cégek, hanem olyan beruházási hiteleket is, amelyek ezt az alkalmazkodást segítik. Magyarország folyó fizetési mérlege hónapról hónapra negatív rekordokat dönt, az egész gazdaságnak alkalmazkodnia kell ehhez a cserearányromláshoz, amiben az exportnak fontos szerepe lesz. Ezért

az EXIM-re kétszeresen is szükség lesz: egyrészt, hogy általánosságban csillapítsa a gazdasági visszaesést, másrészt hogy az export ösztönzésével segítse a külső egyensúly helyreállítását.

Az állami bankok és más szereplők kedvezményes hitelprogramjai jellemzően célzott választ kívánnak adni az aktuális válságjelenségekre. A 2020-ban elindított Kárenyhítő és a 2021-es Fordulat programok után készül mostanában valamivel az EXIM?

A Kárenyhítő és a Fordulat hitelprogramjaink rendkívül népszerűek voltak, és nagy mértékben segítették, hogy a gazdasági szereplők túléljék a pandémiát. Ugyanakkor a hozzájuk tartozó jogi felhatalmazás, az EU átmeneti keretrendszere, ami alapján ezeket végeztük, 2022. június 30-ával kifutott. Jelenleg a hagyományosnak nevezhető, a pandémia előtt is ismert finanszírozási programjainkkal állunk az exportőrök rendelkezésére, ezek továbbra is nagyon népszerűek. Augusztusban 65 milliárd forintot folyósítottunk, amiből 50 milliárd a hagyományos refinanszírozási termékeinkből származott. Ugyanakkor a korábbi krízishelyzet megszűnésével az EU egy új, háborús krízishelyzetet hirdetett ki, aminek eredményeképpen lehetőségünk van a krízisre szabott kedvezményes termékekkel újra a piacra jönni. Ezt tervezzük most,

ahogy döntés születik a program meghosszabbításáról, hamarosan előállhatunk a konkrét új termékkel.

A mikro- kis- és középvállalkozások forintalapú finanszírozásában júliusban indult el a Széchenyi Kártya MAX, amely jóval kedvezőbb a piaci kamatozású hiteleknél, de néhány százalékponttal nőtt az átlagos hitelköltsége. Az EXIM-nél is hasonló drágulás várható?

Nálunk jóval nagyobb hitelméretekről beszélhetünk, de a korábbi kamatokat mi sem fogjuk tudni tartani: ha a piaci kamatok emelkednek, akkor a mi kedvezményes kamatainknak is emelkedniük kell. De ezeknek a hiteleknek a kamatai a jelenlegi piaci kamatoknál így is lényegesen kedvezőbbek lesznek. Ugyanakkor nyilvánvalóan nekünk is figyelembe kellett venni, hogy ezeknek a támogatástartalma ne rójon a költségvetésre észszerűtlenül nagy terheket a mostani kamatkörnyezetben. Olyan termékeket sikerült kitalálnunk, amelyek jelen helyzetben vonzóak tudnak lenni a vállalkozások számára, és a költségvetési terhei is elviselhetők.

A gazdasági válság mérséklése érdekében anticiklikus hitelezési gyakorlatot kell folytatniuk, vagyis még aktívabban kellene hitelezniük. Az üzleti kilátások és a cégek hitelképessége viszont romlik. A két ellentétes hatás milyen irányba befolyásolhatja a következő negyedévekben az EXIM hitelezési aktivitását?

Idén 300 milliárd forint hitelt folyósítottunk augusztus végéig, és úgy gondoljuk, hogy ez a lendület folytatódni fog az év hátralévő részében is. A kamatokon túlmenően semmiképp nem tervezzük a hitelkondíciók szigorítását.

Makrogazdasági szempontból feltétlenül rosszabb lesz a következő néhány negyedév, ennek ellenére mi a hitelkeresletben nem várunk jelentősebb visszaesést, hiszen épp olyan hitelekkel készülünk, amelyek ebben a válsághelyzetben segítséget jelenthetnek az exportőröknek. Arra számítunk, és a piaci visszajelzések is arról szólnak felénk, hogy ezekre a hitelekre továbbra is lesz kereslet. Az exportőrök bizonyos szempontból eleve kedvezőbb helyzetben vannak, ők azok, akikre a továbbiakban is számítunk, és az ő esetükben természetes, hogy euróalapon finanszírozzák magukat. A mostani kamatkörnyezetben az alacsonyabb eurókamat előnyt fog jelenteni számukra.

Hogy elégíti ki az EXIM a megnövekvő gazdaságtámogató szerepből fakadó forrásteremtési igényt? Miből finanszírozzák tevékenységüket?

Ahhoz, hogy betöltsük az anticiklikus szerepünket, most nagyon aktív tevékenységet kell folytatnunk. Ehhez pedig forrásokra van szükség. Minden csatornát kihasználunk: aktívan jelen vagyunk a kötvénypiacon, bilaterális hitelekről tágyalunk, legalább másfél évre stabilan tervezünk. Egyértelműen elmondható, hogy a bilaterális hitelek könnyebben elérhetőek most, de ezzel együtt a hazai kötvénypiacon is folyamatosan jelen vagyunk. Külön ki kell emelnem a nemzetközi intézmények közül az Európai Befektetési Bankot, amely szívesen nyújt számunkra finanszírozást, és a legkönnyebben zöld projektekre tudjuk felhasználni a tőle kapott forrásokat. Különösen szeretjük azokat a projekteket, amelyek az energiafüggetlenségünk erősítését célozzák, erre mindig könnyebben tudunk finanszírozást találni a nemzetközi intézményeknél. Mindez jó hír lehet az energiafelhasználás csökkentésén gondokodó hazai vállalkozói partnereinknek.

Látnak-e már fizetési nehézségeket a meglévő hitelportfóliójukban, ha igen, mely ágazatokban?

A hitelállományunk nagyobbik részét kitevő refinanszírozott hitelek esetében a kockázatot minden esetben a kereskedelmi bankok viszik, ők monitorozzák az ügyfeleket. Velük beszélgetve, egyelőre nem jelentenek komolyabb, általános problémákat a hitelek törlesztése terén. Természetesen ezen felül van egy saját állományunk is, amelynél szorosabbra vettük a monitoring tevékenységünket, különös tekintettel az energiaintenzív vállalatokra. Elsőként azt vizsgáltuk meg, mely cégek és projektek azok, amelyek különösen ki vannak téve a cserearányromlásnak. Náluk látjuk a gazdasági teljesítmény visszaesését.

A mi portfóliónkban a feldolgozóipari, az agráriumban működő és a szállodát üzemeltető cégeknek a helyzete romlott, ezeknél már látszanak a hitelképesség gyengülésének a jelei.

Ezeknek a szereplőknek alkalmazkodniuk kell a tartósan magasabb energiaköltségekhez, sok esetben képesek is olyan beruházások végez vitelére, amellyel csökkenteni tudják az energiafüggőségüket. Mi ebben próbáljuk támogatni őket.

Az EXIM Oroszország és Ukrajna felé is rendelkezett jelentősebb kitettséggel hitelbiztosítások kapcsán. Mekkora veszteségek érték a háború miatt a biztosítót?

Az EXIM a hitelezői tevékenységén kívül, az exportügyletek biztosításával is foglalkozik. Elsősorban rövidtávú biztosításokkal voltunk kint az érintett országokban, vagyis az Ukrajnába vagy Oroszországba exportáló cégek halasztott fizetéssel fizető vevői követeléseiket biztosítottuk: ha a vevők nem fizetnek, akkor a magyar exportőr kárát megtérítjük. Ezzel sok magyar exportőr élt. A háború kitörésekor levágtuk a limitjeinket, és azóta ezek az ügyletek kifutottak. Ukrajna esetében voltak fizetési nehézségek, de végül komolyabb kárkifizetésre nem került sor. Egyéb élő ügyletünk ebben a relációban pedig nem volt, ezekről piacokról nagyon kis veszteséggel tudtunk kiszállni. A továbbiakban csak a szankciókban nem érintett tevékenységekre tudunk kockázatot vállalni, eseti jelleggel, körültekintően.

A direkt finanszírozásban a FÁK országoknak korábban is jelentős szerepe volt az EXIM-nél. Ez hogy változott meg?

Természetesen Oroszország esetében, az érvényben lévő szankciók alapján a továbbiakban ki van zárva, hogy bármit is finanszírozzunk. Más FÁK-országok esetében azonban továbbra is nyitottak vagyunk: az elmúlt hetekben például az üzbég delegációval találkoztunk, szerintem Magyarországnak hosszabb távon is fontos partnere lehet ez az ország.

Afrikai projektekben is részt vettek. Ez a kontinens mennyire szerves része az EXIM stratégiájának?

Afrikában klasszikus exporthitelügynöki tevékenységet végzünk, vagyis olyan finanszírozást, amelyre a kereskedelmi bankok kevésbé hajlandók. A magyar exportőröket azzal segítjük, hogy a vevőiket meghitelezzük, legyen az akár egy afrikai ország kormánya. Ezek a tevékenységek eddig is kis számban, eseti jelleggel zajlottak, és a jövőben is lehetségesek.

Belülről hogy alakul át az EXIM?

Természetesen nemcsak külső célkitűzéseink vannak, hanem belső szervezetfejlesztési célok is. Szeretnénk a működési kiválóságra törekedni, aminek egyik jelentős része a digitalizáció és a hatákonyságnövelés. Az előző keretrendszer júniusi kifutása előtt nagyon sok refinanszírozási partner az utolsó napokban, hetekben küldte be a szerződéseket, amelyeket június 30-ig lehetett megkötni. A plafonig álltak a kinyomtatott, papír alapú akták, van honnan digitalizálódni, erre komoly erőforrásokat fogunk fordítani. Emellett kiemelten fókuszálunk a szervezeti kultúra fejlesztésére, legyen szó a vállalati vízió, értékek, a munkavállalói élmény és motiváció előmozdításáról, és az EXIM belső és külső márkájának erősítéséről.

Milyennek látja a magyar export kilátásait? Hogy és mikor állhat helyre az egyensúly?

Meghatározó tényező lesz a világgazdaság növekedési pályája. A kilátások ma még folyamatosan romlanak, akár recesszióba is fordulhat a világgazdaság. Ez azt jelenti, hogy egy szűkülő piacon kell a magyar exportőröknek megméretni magukat. Ugyanakkor a piacgazdaság egy önszabályozó rendszer, és az energiapiaci sokkra adott válaszként azonnal beindultak azok a mechanizmusok is, amelyek az egyensúlyt vissza tudják állítani.

A forint leértékelődése például az exportőrök számára előnyt jelent, amit kicsit hosszabb távon ki tudnak majd használni.

