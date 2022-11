A világon egyedülálló digitális kötvényt bocsát ki a legnagyobb svájci bank

A hároméves futamidejű, 2,33%-os kamatszelvényű kötvényt a SIX Digital Exchange blokklánc-alapú platformján bocsátják ki, és az SDX-en, valamint a SIX Swiss Exchange-en is jegyzik majd. A digitális kötvény ugyanolyan jogi státusszal és minősítéssel rendelkezik, mint a UBS hagyományos, fedezetlen kötvénye - írja a Reuters a bank közleményére hivatkozva.

A digitális kötvényt az SDX elosztott főkönyvi rendszeren alapuló központi értéktár (CSD) hálózatán bocsátják ki. Az elszámolás azonnali, automatikus, és nem igényel központi résztvevőt - közölte a UBS. A befektetők a digitális kötvényt közvetlenül az SDX CSD-n vagy a múlt hónapban indult a SIX-en keresztül vehetik meg.

