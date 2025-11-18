Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?

A mostani zavaros, kiszámíthatatlan részvénypiaci környezetben nagyon felértékelődnek azok a befektetési legendák, akik évtizedek óta válságokon és eufóriákon át bizonyítják, hogy ösztöneik és stratégiáik még mindig remekül tapintják ki a piac ütőerét. Éppen ezért most megmutatjuk, miként manőverezett ebben a viharos időszakban a Soros György által alapított Soros Fund Management. Annyit előre elárulhatunk: az alap olyan döntéseket hozott, aminek üzenete a következő hónapokra nézve egészen izgalmas.

A globális részvénypiacokon vannak azok a legendák, akik évtizedek óta rengeteg vihart túléltek, válságokat láttak előre, és olyan döntéseket hoztak, amelyek dollármilliárdokat mozgattak meg – és ma is rengetegen figyelik lélegzet-visszafojtva minden lépésüket. Lehet itt gondolni többek között az Omahai Orákulumként elhíresült, a hosszú távú befektetési filozófia legmeghatározóbb alakjának számító Warren Buffettre, vagy a világ legnagyobb hedge fundját alapító, és még most is aktívan befektető Ray Dalióra, esetleg a 2008-as válságot előre látó Michael Burryre, vagy akár Soros György filantrópra.

Az elmúlt napokban fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ezek az imént említett guruk. Ezek a befektetési géniuszok ugyanis negyedévente kénytelenek felfedni a lapjaikat az amerikai tőzsdefelügyeletnek – a 13F-jelentésekből pedig kiderül, hogy mekkora tétekkel és milyen irányba mozdultak meg. Buffett és Burry portfólióját már feltártuk. Most jön az igazán izgalmas rész:

HOGYAN POZÍCIONÁLJA MAGÁT MOST A PIACON SOROS GYÖRGY – ÉS érdemes vajon őt követni?

Nem kevés pénz mozog

Soros György nettó vagyona nagyjából 7,5 milliárd dollár jelenleg, a guru 30 éven át menedzselte a Quantum Fundot, amelynek átlagos éves hozama 30 százalék volt, azaz gyakorlatilag köröket vert a szélesebb piacokra. Az immár magánkézben lévő alapkezelőként működő, Soros Management Fund néven futó befektetési vállalat a szeptember végén lezárt negyedévben sem tétlenkedett, sőt:

jelentős mértékben öntötte a pénzt a tőzsdére Soros György alapja, a tőzsdén kezelt vagyon 7 milliárd dolláron alakult.

Az alap által tartott eszközök száma (elsősorban részvények, indexek és vételi és eladási opciók formájában) a szeptemberben lezárt negyedévben 184 volt, ami kisebb csökkenés a 2025 Q2-es számhoz képest.

Jelentős változásokat eszközöltek a Soros Management Fundnál a lezárt negyedévben: eladták például a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részét, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is szabadult az alap, illetve a Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is kiszálltak Sorosék.

De ennél sokkal fontosabb, és a befektetőket sokkal jobban érdekelheti az a kérdés, hogy miket vett a negyedévben a Soros Management Fund, és hogy mit érdemes tudni az alap által vásárolt részvényekről:

Amazon

Mennyit vett a Soros Management Fund? Összesen 405 millió dollár értékben vásárolt a részvényből az alap.

Mit gondolnak az elemzők? Az elmúlt években nagyon látványosan javult az Amazon elemzői megítélése: 2015 közepén még 60 százalék környékén is állt a vételi ajánlások aránya, az elmúlt napokban viszont

98 százalékosra nőtt ez az arány, ami szinte példa nélküli a technológiai óriáscég esetében.

Jelenleg 72 szakértő követi a vállalatot, akik közül 69-en vételre, hárman pedig tartásra javasolják a részvényt.

Az elemzői célárak az elmúlt hetekben nagyot ugrottak, ezt az árfolyam egyáltalán nem követte le, így jelentős szakadék nyílt a célárakból képzett átlag és az aktuális árfolyam között:

jelenleg közel 23 százalékos az Amazon felértékelődési potenciálja.

A hosszú távú adatokat nézve az is elmondható, hogy rendkívül nyomott árazás mellett lehet most megvenni az Amazon papírját, a 30-as P/E jócskán a 76x-os historikus átlag alatt van.

Apple

Mennyit vett a Soros Management Fund? Összesen 85 millió dollár értékben vásárolt a részvényből az alap.

Mit gondolnak az elemzők? Itt már kevésbé vonzó a helyzet, mint az Amazon esetében: 2021 vége óta egyre inkább romlik a részvény elemzői megítélése, jelenleg 66 százalékos a vételi ajánlások aránya. Most 40 szakértő követi a vállalatot, akik közül 33-an vételre, 15-en tartásra, ketten pedig eladásra javasolják a részvényt.

Az iPhone-gyártó részvényénél szoros együttmozgást láthatunk a célárak és az aktuális árfolyam között, értelmezhető felértékelődési potenciál most nincs is a papírnál.

Az árazás sem mondható éppen a legkedvezőbbnek: a 33 fölötti P/E-ráta jócskán a 10 éves átlag fölött van (21,3x).

Az elemzői eszközök figyelembe vételével az mondható el, hogy

a Soros Fund Management által kiszemelt részvények közül inkább az Amazonban lehet fantázia.

