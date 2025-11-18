Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?

A globális részvénypiacokon vannak azok a legendák, akik évtizedek óta rengeteg vihart túléltek, válságokat láttak előre, és olyan döntéseket hoztak, amelyek dollármilliárdokat mozgattak meg – és ma is rengetegen figyelik lélegzet-visszafojtva minden lépésüket. Lehet itt gondolni többek között az Omahai Orákulumként elhíresült, a hosszú távú befektetési filozófia legmeghatározóbb alakjának számító Warren Buffettre, vagy a világ legnagyobb hedge fundját alapító, és még most is aktívan befektető Ray Dalióra, esetleg a 2008-as válságot előre látó Michael Burryre, vagy akár Soros György filantrópra.
Az elmúlt napokban fény derült arra, hogy milyen nagy volumenű befektetési döntéseket hoztak ezek az imént említett guruk. Ezek a befektetési géniuszok ugyanis negyedévente kénytelenek felfedni a lapjaikat az amerikai tőzsdefelügyeletnek – a 13F-jelentésekből pedig kiderül, hogy mekkora tétekkel és milyen irányba mozdultak meg. Buffett és Burry portfólióját már feltártuk. Most jön az igazán izgalmas rész:
HOGYAN POZÍCIONÁLJA MAGÁT MOST A PIACON SOROS GYÖRGY – ÉS érdemes vajon őt követni?
Nem kevés pénz mozog
Soros György nettó vagyona nagyjából 7,5 milliárd dollár jelenleg, a guru 30 éven át menedzselte a Quantum Fundot, amelynek átlagos éves hozama 30 százalék volt, azaz gyakorlatilag köröket vert a szélesebb piacokra. Az immár magánkézben lévő alapkezelőként működő, Soros Management Fund néven futó befektetési vállalat a szeptember végén lezárt negyedévben sem tétlenkedett, sőt:
jelentős mértékben öntötte a pénzt a tőzsdére Soros György alapja, a tőzsdén kezelt vagyon 7 milliárd dolláron alakult.
Az alap által tartott eszközök száma (elsősorban részvények, indexek és vételi és eladási opciók formájában) a szeptemberben lezárt negyedévben 184 volt, ami kisebb csökkenés a 2025 Q2-es számhoz képest.
Jelentős változásokat eszközöltek a Soros Management Fundnál a lezárt negyedévben: eladták például a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részét, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is szabadult az alap, illetve a Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is kiszálltak Sorosék.
De ennél sokkal fontosabb, és a befektetőket sokkal jobban érdekelheti az a kérdés, hogy miket vett a negyedévben a Soros Management Fund, és hogy mit érdemes tudni az alap által vásárolt részvényekről:
Amazon
Mennyit vett a Soros Management Fund? Összesen 405 millió dollár értékben vásárolt a részvényből az alap.
Mit gondolnak az elemzők? Az elmúlt években nagyon látványosan javult az Amazon elemzői megítélése: 2015 közepén még 60 százalék környékén is állt a vételi ajánlások aránya, az elmúlt napokban viszont
98 százalékosra nőtt ez az arány, ami szinte példa nélküli a technológiai óriáscég esetében.
Jelenleg 72 szakértő követi a vállalatot, akik közül 69-en vételre, hárman pedig tartásra javasolják a részvényt.
Az elemzői célárak az elmúlt hetekben nagyot ugrottak, ezt az árfolyam egyáltalán nem követte le, így jelentős szakadék nyílt a célárakból képzett átlag és az aktuális árfolyam között:
jelenleg közel 23 százalékos az Amazon felértékelődési potenciálja.
A hosszú távú adatokat nézve az is elmondható, hogy rendkívül nyomott árazás mellett lehet most megvenni az Amazon papírját, a 30-as P/E jócskán a 76x-os historikus átlag alatt van.
Apple
Mennyit vett a Soros Management Fund? Összesen 85 millió dollár értékben vásárolt a részvényből az alap.
Mit gondolnak az elemzők? Itt már kevésbé vonzó a helyzet, mint az Amazon esetében: 2021 vége óta egyre inkább romlik a részvény elemzői megítélése, jelenleg 66 százalékos a vételi ajánlások aránya. Most 40 szakértő követi a vállalatot, akik közül 33-an vételre, 15-en tartásra, ketten pedig eladásra javasolják a részvényt.
Az iPhone-gyártó részvényénél szoros együttmozgást láthatunk a célárak és az aktuális árfolyam között, értelmezhető felértékelődési potenciál most nincs is a papírnál.
Az árazás sem mondható éppen a legkedvezőbbnek: a 33 fölötti P/E-ráta jócskán a 10 éves átlag fölött van (21,3x).
Az elemzői eszközök figyelembe vételével az mondható el, hogy
a Soros Fund Management által kiszemelt részvények közül inkább az Amazonban lehet fantázia.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Csúnya botrányba fulladt az ukrán parlament ülése, nem tudták megtartani a kulcsfontosságú szavazást
Egyelőre nem sikerült leváltani a korrupciós ügybe belebukott minisztereket.
Hatalmas verseny indult Budapest egyik utolsó nagy üres területéért: hamarosan kiderül, mi épülhet a mini-Dubaj helyett
Vitézy Dávid bejelentette a 16, tervezési körbe jutott építészirodát- és konzorciumot.
A magyar piac sem úszta meg a tőzsdei esést
Egyedül a Richter zárt pluszban a blue chipek közül.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Orosz leválás mellé háromszoros rezsiszámla? Hiába jön ki a matek, több dolog nem stimmel
Megnéztük, mi van a drágulási elmélet mögött.
Viharsebesen robog az amerikai hatodik generációs F-47-es vadászgép fejlesztése: hamarosan feltűnhet az égen is
Sok volt a segítő körülmény.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!