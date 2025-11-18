  • Megjelenítés
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
Podcast

Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a forint volt középpontban: a múlt héten egy sor potenciális árfolyamrángató bejelentés követte egymást, miközben összességében továbbra is kitart a magyar deviza erősödése. A folyamat legfőbb mozgatórugóiról és a trend tartósságáról Beke Károly, a Portfolio vezető elemzője beszélt. A műsor második felében a vállalkozások adó- és adminisztrációs terheinek csökkentését célzó, újonnan elfogadott intézkedéscsomaggal foglalkoztunk. Ki és milyen mértékben kerülhet a nyertesek közé? A részletekről Jancsa-Pék Juditot, a LeitnerLeitner partnerét, vezető adótanácsadóját kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • A forint megtáltosodásának háttere és korlátai − (1:30)
  • KKV-k és adókönnyítés: mi van a csomagban? − (14:34)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility