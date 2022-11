Európa legnagyobb bankjának feldarabolására szólított fel a nagyrészvényes

A piaci kapitalizáció alapján Európa legnagyobb bankjának számító HSBC legnagyobb részvényese, a Ping An kínai biztosító óriás arra szólította fel a bankot, hogy agresszívebben csökkentsék a költségeket a munkahelyek leépítésével, és miután a bank igazgatótanácsának nincs tapasztalata Ázsiában, érdemes lenne leválasztani az ázsiai üzletágat – számol be a hírről a Financial Times

Michael Huang, a Ping An Asset Management elnöke a Financial Timesnak azt mondta, hogy az HSBC-nek sürgősen folytatnia kell a költségcsökkentést, mivel kiadásai szerinte jóval magasabbak, mint a riválisoké. Beszélt arról is, hogy úgy véli, számos vezető bankárnak a pénzintézetnél nincs elegendő tapasztalata az ázsiai munkában.

Huang most először osztotta meg nyilvánosan is az HSBC-vel kapcsolatos meglátásait, igaz, azok nem új keltűek, mivel tavasszal felröppentek már hasonló hírek. A Ping An több mint 8 százalékos részesedéssel rendelkezik a bankban.

A Mark Tucker elnök által vezetett HSBC visszautasította az ázsiai üzletág szétválasztását, azt állítva, hogy az túl bonyolult lenne és hatalmas költségekkel járna. A lap minden esetre úgy tudja, hogy a kínai biztosító továbbra is a szétválást szorgalmazza, és a tárgyalások folyamatban vannak erről. A Ping An emellett további költségcsökkentést, valamint az erőforrások nagyobb mértékű Ázsiába való allokálását kéri azon intézkedések között, amelyek a biztosító szerint javítanák a HSBC hozamát.

A bank tőkearányos megtérülése, amely a Ping An szerint az elmúlt öt évben átlagosan 7 százalékos volt, elmarad a riválisokétól. Huang kiemelte, hogy az HSBC tavaly 8,3 százalékos megtérülést ért el, ami messze elmarad a versenytársak 12,3 százalékos átlagától.

A nagyrészvényes a költségcsökkentések kapcsán is agresszívabb fellépést sürget, mivel a 64,2 százalékos költség-bevétel arány átlagosan 13 százalékponttal magasabb, mint versenytársainál. Szerintük a kiadások leghatékonyabb csökkentési módja a munkaerő és az informatika költségek visszavágása lenne. Az HSBC célja, hogy az idei év végéig 5,5 milliárd dollárral, jövőre pedig további 1 milliárd dollárral csökkentse a költségeket.

Az ázsiai jelenléttel kapcsolatban Huang megjegyezte, hogy szerinte a HSBC-nek konkrét intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megerősítse piaci pozícióját Ázsiában és megragadja az ázsiai piac gyors fejlődéséből adódó lehetőségeket, miközben egyensúlyt kell teremtenie globális pénzügyi modellje és a határokon átnyúló rendszerszintű és geopolitikai kockázatok között.

