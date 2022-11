Nem művelt csodát az Erste, de legalább válságra sem számítanak Bécsben

Az elemzők által várt 495 millió eurónál valamivel magasabb, 510 millió eurós nyereséget ért el a harmadik negyedévben az Erste Group. A Raiffeisenhez hasonlóan ennél az osztrák bankcsoportnál is emelkedtek a bevételek, de messze nem olyan mértékben, mint a versenytársnál : az egy évvel korábbihoz képest 9%-kal. Az Erste nyeresége csökkent is, ez a kockázati költségek rovására írható a történelmi mélyponton lévő nem teljesítési arány ellenére. Válsággal láthatóan nem számolnak: jövőre is 13-15% között lehet a tőekarányos megtérülés a menedzsment szerint. A magyar Erste szerény 40 millió eurós nyereségnél jár idén.