Nem tetszik az EKB-nak a spanyol banki extraprofitadó

Extraprofitadó bevezetését fontolgatja a spanyol állam, eszerint a bankok a következő két év bevételéből 4,8 százalékot kötelesek befizetni az államkasszába. Az EKB aggodalmát fejezte ki az új adóval kapcsolatban, és egy nem kötelező érvényű javaslatban felszólította Spanyolországot, hogy vizsgálják felül az indítványt - írja a Financial Times.

Az Európai Központi Bank nem nézi jó szemmel a bankokra vonatkozó, Spanyolországban benyújtott törvénycsomagot. Szerintük ugyanis a javaslat sértené a bankok tőkepozícióját, megzavarná a monetáris politikát és nehezen lenne betartható.

Az EKB közleménye szerint a spanyol kormánynak hatásvizsgálatot kellene elvégeznie a törvénycsomagon, és több tisztázatlan területet világossá kellene tennie. Ezt kiterjesztette azokra a tagállamokra is, amelyek hasonló jogszabályokat terveznek bevezetni.

A spanyol szocialista kormány vezetője, Pedro Sánchez a bankok szeretne elvonni mintegy 3 milliárd eurónyi összeget, amit az orosz-ukrán háború miatt bekövetkezett energiaválság enyhítésére fordítana. Más európai országok is vezettek már be hasonló törvényeket: Magyarország az tavalyi bevétel 10 százalékát idén, az 2022-es bevétel 8 százalékát pedig jövőre vonja el a bankoktól, Csehország pedig a többletnyereség, azaz az elmúlt 4 év átlagprofitjánál egyötöddel nagyobb részének 60 százalékát tervezi beszedni. A spanyol szabályozás viszont azért rossz, mivel nem veszi figyelembe a rossz hitelekre fenntartott céltartalékot és a működési költségeket, ezért a 4,8 százalékos extraadó veszteséges cégekre is kiróható.

A november másodikán megjelent vélemény szerint ha a pénzintézetek adekvát tőkepozíciója sérül, az veszélybe sodorja a monetáris politika zökkenőmentes banki transzmisszióját a szélesebb gazdaságba. Azt javasolják, hogy Madrid végezzen el egy alapos átvizsgálást a bankszektort érintő lehetséges negatív következményekről, hogy részletezni lehessen a törvények hatását a bankok jövedelmezőségére, pénzügyi stabilitására, versenyére és rugalmasságára, valamint a hitelkínálatra nézve.

A spanyol kormány álláspontja szerint ugyanakkor a bankok a növekvő kamatok miatt rengeteg extraprofitra tesznek szert. Emiatt az várható, hogy az adót az EKB véleménye ellenére is be fogják vezetni, ami körülbelül 10 banknak, köztük a Santander és a BBVA 2023-as és 2024-es bevételét fogja érinteni.

Egy spanyol kormánytisztviselő azt nyilatkozta, hogy az EKB javaslata nem kötelező érvényű, és a központi bank nem lépett fel elég erélyesen a törvénycsomag ellen. Szerinte a júliusban bejelentett törvénycsomag előtt már meg lett vizsgálva az adó minden lehetséges hatása, amit az EKB problémának tekint. A kereskedelmi bankok szerint azonban a kormány ezzel abban akadályozza őket, hogy az extraadót a saját ügyfeleik javára fordítsák, ez pedig nem kompatibilis az EU szabályaival és destabilizálja a piacot.

Az EKB álláspontja az, hogy ez az intézkedés nemcsak bizonytalanságot generál, hanem a nemzetközi példákhoz hasonlóan a plusz adó valószínűleg hamar tükröződni fog a hitelek árazásában is, ezzel emelve a fogyasztók költségeit. Az emeléseket azonban nem lehet megkülönböztetni a kiváltó okok alapján, így nem lehet tudni, hogy egy-egy kamatemelés az adó miatt történt volna meg, ezzel nehezítve annak betartását.

Az EKB felszólította Madridot, hogy tisztázza, a bankok bevételének melyik részére vonatkozik az adó. A spanyol kormány viszont a tapasztalatok alapján nem fogja betartani ezt a javaslatot sem, hiszen eddig az EKB közleményeit rendre figyelmen kívül hagyta. Ebben az évben például Spanyolország 1000 euróra csökkentette a vállalkozásokat érintő készpénzfizetések felső határát, pedig az EKB már márciusban jelezte, hogy ez az összeg aránytalan.

Címlapkép forrása: Getty Images