Lakásfelújítási támogatás: már csak néhány heted maradt, le ne csússz az állami milliókról!

Jelen állás szerint idén december 31-éig kérelmezhetik a 25 év alatti gyermekkel rendelkezők a 3 millió forintig igénybe vehető otthonfelújítási támogatást. Bár sokan látnák szívesen a piacon a lakossági energiahatékonysági beruházások további ösztönzését a támogatás célzottabbá tétele mellett, a kormány egyelőre nem nyilatkozott meg az esetleges hosszabbításról. Aki nem akar kockáztatni, annak érdemes mielőbb begyűjtenie a felújítás összes számláját és a támogatás igényléséhez szükséges összes igazolást. Hiánypótlásra januárban is lesz még lehetőség, újbóli igénylésre viszont már nem biztos, a hibák elkerülése tehát rendkívül fontos, ebben próbál segíteni mostani cikkünk.

Igénylési feltételek

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakóingatlanjukat. Széles körben ismertek a feltételek, az alábbiak talán ezek közül a legfontosabbak:

legalább egy, az igénylés pillanatában 25 év alatti gyermekkel rendelkező, őt saját lakcímén nevelő igénylő lehet jogosult a támogatásra,

rendelkező, őt nevelő igénylő lehet jogosult a támogatásra, az igénylő egyedülálló, házas, elvált és élettársi kapcsolatba n álló egyaránt lehet,

n álló egyaránt lehet, köztartozásmentes és magyarországi tb-jogviszonnyal rendelkezik az igénylő (együttes igénylő párok esetén legalább az egyik félnek), és legalább 1 éves, akár külföldi tb-jogviszonnyal, amelyben legfeljebb 30 napos megszakítás lehet,

az igénylő (együttes igénylő párok esetén legalább az egyik félnek), és amelyben legfeljebb 30 napos megszakítás lehet, az utolsóként kiállított felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül adható be a kérelem,

belül adható be a kérelem, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként van nyilvántartva, illetve tanya vagy birtokközpont (nyaraló tehát nem lehet),

az igénylő és/vagy kiskorú gyermeke legalább 50%-os tulajdonában van az ingatlan (lízingeltre tehát nem lehet),

az ingatlan (lízingeltre tehát nem lehet), az ingatlan legalább egy éve az igénylő és legalább egy gyermeke lakóhelyéül szolgál, vagyis állandó lakcímük van benne (a számlákat ettől függetlenül korábban is el lehet kezdeni gyűjteni).

Az igénylés további feltételeiről alábbi cikkünkben részletesen írtunk:

Az otthonfelújítási támogatás utólagos finanszírozású, emiatt ahogy a fenti táblázatunkban is látható, a kormány egy 3%-os kamatozású, legfeljebb 6 millió forintos hitelösszegű otthonfelújítási kölcsönt is elérhetővé tett a bankoknál, ennek jelentősége azonban a támogatás - jelen állás szerinti kifutásával - most már az új igénylők számára lényegében megszűnt.

A kormány által közölt legutóbbi statisztikák szerint egyébként magát az otthonfelújítási támogatást

május 31-éig több mint 150 ezren igényelték. a Magyar Államkincstár 261 milliárd forintnyi támogatást folyósított addig, elsősorban belső terek felújítására, tetőfelújításra, napkollektorra és külső nyílászárók cseréjére.



Az otthonfelújítási támogatás összege és a kérelem benyújtása

Az állami támogatás összege

maximum 3 millió forint,

a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),

(vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható), fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe.

Gyakori tévedés, hogy a számlák összeében akarják kihozni az anyagköltség és a munkadíj 50-50%-os arányát. Erre nincs szükség, csak a támogatási összegen belül kell ennek kijönnie. Ennek lehetőségeit mutatja alábbi táblázatunk. Az igénylés során legalább egy vállalkozási szerződés benyújtására szükség van, de nem minden egyes munkálat esetében kell ilyennel rendelkezni (pl. sajátkezű festés esetén csak festékszámla is benyújtható).

A támogatási kérelem személyesen a kormányhivatalokban, postai úton, illetve az Ügyfélkapun keresztül online is benyújtható. A kincstár offline benyújtás esetén 60 napon belül, online benyújtás esetén 30 napon belül határoz.

egyetlen alkalommal lehetséges hiánypótlás, az erre meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele, elutasítás esetén az újbóli benyújtás azonban jelen állás szerint csak 2022. december 31-éig teljesíthető.



A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok itt találhatók meg. Minden esetben szükség van többek között a számlák másolatának, a számlaösszesítőnek és a vállalkozási szerződés másolatának a benyújtására.

Bár sokan támogatnák a piacon a támogatás célzottabbá tételével az energiahatékonysági célú beruházások további ösztönzését, az esetleges hosszabbításról egyelőre nem nyilatkozott a kormány, így aki nem akar kockáztatni, annak érdemes mielőbb begyűjtenie a felújítás összes számláját és a támogatás igényléséhez szükséges összes igazolást.

Leggyakoribb hibák

Az Államkincstár gyűjtése alapján az alábbiak a leggyakoribb hibák a kérelem benyújtásakor:

nem nyújták be valamennyi kötelező dokumentumot (kérelem, vállalkozási szerződés másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, számlaösszesítő, 1. számú nyilatkozat, az igénylő(k) személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentum másolata).

Az igénylő egyedüli igénylőként nyújtotta be a kérelmet, melyből megállapítható, hogy az házastársával/élettársával együttes igénylést kellett volna benyújtaniuk.

Az igénylő a kérelemben nem minden, - vele azonos lakóhellyel rendelkező - gyermeket tüntetett fel.

Az igénylő nem írta alá a kérelem nyomtatványt.

A kérelem nyomtatványon nincs kitöltve minden kötelezően töltendő mező, melyek (”*”) csillaggal jelöltek.

Egyedüli igénylésnél a gyermek adatainál sokszor nem kerülnek feltüntetésre az apa vagy az anya adatai.

Az 1. számú nyilatkozaton a 2., a 3. és a 4. pontban a megfelelő dőltbetűs részek aláhúzása nem történt meg.

Az igénylő nem kiskorú rokona gyámjaként nyújtja be a kérelmet, ennek ellenére az 1. számú nyilatkozat 5. pontjának törlése nem történt meg.

Az 1. számú nyilatkozaton az 5. pont törlése után a következő 3 bekezdés („Hozzájárulok ahhoz, hogy…) is törlésre került.

A 2. számú nyilatkozaton az igénylő és a kérelmező igénylő adatait felcserélik, illetve nem a házastárs, hanem a kérelmező írja alá.

A 3. számú nyilatkozat nem került kitöltésre és aláírásra a nagykorú gyermek által, melyben hozzájárul adatai kezeléséhez.

A 3. számú nyilatkozaton a nyilatkozattevő (nagykorú gyermek) és a kérelmező adatait felcserélték.

A SZÜF felületen benyújtott kérelmet és mellékleteit az igénylő nem látta el elektronikus hitelesítéssel.

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő címmel.

Társasházi ingatlan esetében nem az albetét, hanem a társasház helyrajzi száma kerül feltüntetésre a kérelemben és/vagy szerződéseken.

A vállalkozói szerződés nem tartalmazza valamennyi, a Kincstár honlapján közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemet.

A munkadíjat tartalmazó számlához nem csatolnak vállalkozási szerződést.

Hiányzik a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete.

A vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében feltüntetésre kerül az anyagköltség, melyről nem a vállalkozó állított ki számlát, hanem a kérelmező vásárolta meg.

A kérelemhez csatolt számlán az anyagköltség és a vállalkozói díj egy összegben került feltüntetésre.

A benyújtott dokumentumok alapján a felújítási munkálatok nincsen megfelelően részletezve, azoknak megismerése nem lehetséges.

Nem egy darab, építési tevékenységenként összesített számlaösszesítőt csatolnak a kérelemhez, hanem többet, ahány típusú tevékenységet végeztek.

A számlaösszesítőben nem építési tevékenységenként megbontva szerepel az anyagköltség és a munkadíj, hanem a számlatételek kerülnek felsorolásra.

Az átutalással teljesített számla kifizetését igazoló dokumentum nem kerül benyújtásra.

Csak végszámla kerül benyújtásra, az előlegszámlát nem csatolják hozzá.

A számlán adószám is szerepel a vevő adatai között.

Milyen munkálatokra igényelhető a támogatás?

A felújítás több ütemben és több vállalkozóval is történhet, ezek számát a rendelet nem korlátozza. Az otthonfelújítási támogatás az alábbi, számlával igazolt tevékenységek után vehető igénybe:

a)* víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértvea lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést,a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) akadálymentesítési munka;

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat, így pl. tetőtér-beépítésre vagy emelet-ráépítésre nem igényelhető. Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén - a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével - az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

