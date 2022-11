Tényleg elégeti az infláció a lakosság hiteltartozását? Íme az igazság!

Sokaknak rémlik közgazdasági tanulmányaikból, hogy az infláció a megtakarítóknak rossz, a hiteladósoknak viszont jó, hiszen a megtakarítások és az adósságok (reál)értékét egyaránt csökkenti a drágulás. Utánagondoltunk, miként érvényesülhet ez az összefüggés a hazai lakossági hitelek esetében, és milyen megszorításokkal érvényes az állítás.

Pár szó a megtakarításokról

Feltétlenül érdemes különválasztani az infláció közvetlen és közvetett hatásait. Mielőtt azonban a hitelekre rátérnénk, nem árt kitérni arra, hogy a megtakarításokra miként hat az infláció. Ezek esetében az első körös hatás kettős:

A meglévő megtakarítási állomány (stock) reálértéke csökken , vagyis egyre kevesebbet ér a megtakarítás akkor, amikor fogyasztásra vagy beruházásra (pl. lakásfelújítás) akarjuk fordítani.

, vagyis egyre kevesebbet ér a megtakarítás akkor, amikor fogyasztásra vagy beruházásra (pl. lakásfelújítás) akarjuk fordítani. Amikor drágulnak a javak, a fogyasztást nem érdemes későbbre halasztani, a fogyasztási és a beruházási javak egyre többe kerülnek, így ugyanakkora jövedelemből kevesebb marad megtakarítani (flow). Csökken a jövedelem megtakarításra fordított aránya (megtakarítási ráta), és könnyen átfordulhat negatív tartományba is, vagyis elkezdjük felélni a megtakarításunkat. A negatív megtakarítási flow pedig nominálisan is csökkenő stockot jelent.

A magyar háztartások legutóbbi, első féléves megtakarítási adatai az előbbi jelenséget már egyértelműen tükrözték: miközben nominálisan 2-3 százalékkal nőtt 2022 első hat hónapjában a megtakarítások állománya (de egyes megtakarítások, például a bankbetétek esetében év eleje óta már inkább stagnálást látunk), a megtakarítások reálértéke már 5-6 százalékkal csökkent.

Közvetett hatása is van az inflációnak a megtakarításokra: leginkább az, hogy áralkalmazkodás indul be, és a befektetők nominális hozamelvárása megnő. A kamatok és piaci hozamok emelkedni kezdenek, a rögzített hozamú befektetések értéke (gondoljunk pl. a MÁP+ vonzerejére) csökken. Túl gyorsan robbanó infláció esetén azonban az új befektetések hozamai csak kullognak az infláció után: negatív reálhozamok alakulnak ki a megtakarítások széles körénél, amit jelen pillanatban nemcsak a betéteknél, hanem még az inflációkövető állampapíroknál is láthatunk. A nominális hozamok emelkedése a piac alkalmazkodását jelenti az inflációhoz. Az alkalmazkodás mértéke és hatékonysága dönti el, képes-e ellensúlyozni az első körös negatív hatásokat. A tapasztalat sajnos az, hogy csak kis részben, például azért, mert a lakosság nagy része nem választ aktívan és tudatosan megtakarítást magának.

Hitelek: nagy a szerepe a részletekben való törlesztésnek

Cikkünk elsősorban a hitelekről szól: vajon érvényesül-e a megtakarításokkal szemben, „szimmetrikus” módon egy pozitív hatás a háztartások banki adóssága esetében? Ami a közvetlen hatást illeti:

a meglévő adósságok (stock) esetében csökken az adósság reálértéke, vagyis egyre „kevesebbet ér” a megtakarításokhoz hasonlóan az adósság is. Csakhogy míg a megtakarítások esetében ennek a reálérték-csökkenésnek a felhasználáskor egyértelműen tapasztalható a negatív hatása a vásárlóerő csökkenése révén, a hitel kisebb reálértéke nem váltódik át az adósnál automatikusan nagyobb fogyasztásra vagy jólétre : azonos nominális jövedelem mellett nem kell nominálisan kevesebb hitelt törleszteni. Az infláció vagy más piaci folyamatok közvetett hatásaira, például a nominális bérek vagy a hitelfedezetek (pl. lakás) árának a növekedésére van szükség ahhoz, hogy a hiteladós az inflációval „jól járjon”, erre még kitérünk.

A hitelfelvételek és a törlesztések különbségére (flow) az inflációnak közvetlenül logikailag pozitív hatása van: mivel a jövedelem egyre nagyobb hányada költődik el az infláció miatt, ezért a jólét fenntartásához a hitelre nagyobb szükség lehet.

Ahogy a megtakarításokra, úgy a hitelekre is van közvetett hatása az inflációnak, szintén az árak alkalmazkodásán keresztül. A kamatok az új és a meglévő hitelek esetében egyaránt változhatnak, az infláció közvetett módon, késleltetve, és gyakran csak kitüntetett időpontokban (kamatfordulónapkor) érvényesíti a hatását a nominális kamatokban, de mindenképpen növelő hatással van rájuk. Az infláció közvetett hatása érvényesül az adós jövedelmén keresztül is: amennyiben a bérekre nagyobb pozitív hatást gyakorol, mint a kamatfizetésre, a folyó jövedelméből törlesztő adós jól jár az inflációval, amennyiben viszont kisebbet, az adós a folyamatos adósságszolgálat teljesítése közben kárvallottja lesz adósi "minőségében" is az inflációnak.

Mit mutatnak a magyar adatok?

Magyaráznunk se kell, miért aktuális most ez a téma Magyarországon: az évezred legmagasabb inflációját éljük át jelenleg.

Ezen inflációs számok felhasználásával (2022 decemberére is a legutóbbi, szeptemberi adatok vetítve) kiszámíthatjuk, hogy alakult a lakosság banki hiteltartozásának értéke az elmúlt években. Bár nominálisan csúcson van a bankok lakossági hitelállománya, és 36%-kal nőtt tíz év alatt, reálértéken nincs szó erről: még csökkent is az utóbbi években ismét felerősödő infláció hatására.

Pusztán matematikailag nézve ez kedvező fejlemény az adósoknak: egy 10 évvel ezelőtt fix 10%-os kamattal felvett, 20 milliós és 20 éves annuitásos lakáshitelnek a 2022 végi tőketartozása például 14,4 millió forint, a hitelfelvételkori fogyasztói árakkal kalkulálva viszont már csak 9,8 millió forint. A futamidő második felében – különösen magas infláció idején – nemcsak a nominális értéke amortizálódhat gyorsabban a hitelnek, de a reálértéke is.

Ha a kamat és a törlesztőrészlet (az egyszerűség kedvéért) a futamidő végéig fix, akkor van-e bármilyen jelentősége annak, hogy miként alakul a hiteltartozás reálértéke? Önmagában nem sok. Ami fontosabb kérdés (a később kifejtendő jövedelmek mellett) az adós számára, az az, hogy a lakás értéke időközben miként változott, ha ugyanis nem tudna törleszteni az adós, és lakása értékesítésére kényszerül, akkor a lakásérték és az aktuális tőketartozás különbsége (nettó vagyonként) jelzi pénzügyi pozícióját. A lakásérték és a hiteltartozás összege közötti „megtakarítás” reálértéke érdekes tehát, és ebből a szempontból kifejezetten kedvező volt az elmúlt évtized lakáspiaca: ha például az említett 20 milliós hitelt egy 25 milliós lakás megvásárlására fordította az adós 10 évvel ezelőtt, akkor az egykori 80%-os hitel/fedezet aránya mára az országos átlagos lakásárváltozások mellett 18%-ra, a budapestiek szerint pedig 15%-ra olvadt. A hitelfelvételkori nettó pozíció 5 millió forintról 66, illetve 84,5 millió forintra ugrott, ami 2012-es reálértéken 44, illetve 57 millió forintnak felel meg.

Az infláció tehát jelentősen csökkentette a tartozás reálértékét, kézzelfogható módon kedvező pozícióba azonban nem önmagában ez, hanem az időközben végbement lakásdrágulás hozta az adóst.

Itt nem állhatunk meg: az adósok pozícióját az infláció nem csupán az aktuális tőketartozáson, hanem a rá fizetett adósságszolgálaton keresztül is befolyásolja. Ahogy említettük, az infláció közvetett hatását az határozza meg, hogy alakul a kamatfizetés és a béremelkedés viszonya. Nézzünk egy olyan elméleti hitelt, amelynek havonta megváltozik a kamata az 5 éves hozamok (BIRS) alapján (szándékosan választottunk a BUBOR-hoz képest kiszámíthatóbbat mozgó, a nagy átlag helyzetét jobban befolyásoló hozamfajtát), vagyis teljes és azonnali az átárazódás (ez a gyakorlatban kamatperiódustól függően, a nagy átlagot tekintve kvázi esetlegesen teljesül csak). A mostani „elméleti” kamatszint bizony a legmagasabb az elmúlt évtizedre visszatekintve.

Ha most árazódik át egy ilyen hitel, akkor a nominális törlesztőrészlet ugyancsak a legmagasabb lesz az elmúlt évtizedre visszatekintve (tekintsünk most el a kamatstopról, amely tovább bonyolítaná csak a képet, viszont nem tartozik szorosan az infláció témaköréhez). A törlesztőrészlet reálértéke azonban csak a 2014-2015-ös közötti szintre emelkedik, ami már jóval kedvezőbb volt a kezdetinél.

Itt is van jelentősége tehát az áremelkedésnek, de ahogy a tőketartozás esetében a lakásértékkel, úgy a nominális törlesztőrészlet esetében a nominális bérrel érdemes igazán összevetést tenni. Számításunk szerint ha egy pár mindkét tagja az adott év KSH szerinti átlagos nettó keresetét vette kézhez az elmúlt évtizedben mindvégig, akkor még az idei jelentősen megemelkedett kamatok mellett is csak a jövedelme 16%-át fordítaná törlesztésre egy 10 milliós lakáshitel esetében, szemben a tíz évvel ezelőtti hitelfelvételkor vállalt 32%-kal.

A fogyasztói árak emelkedése nem közvetlenül, hanem a bérek nominális növekedésén keresztül javította a hitellel rendelkezők adósságszolgálati pozícióját.

Összegzés

Az infláció valóban csökkenti a hiteltartozások elméleti reálértékét, a hiteladósok pénzügyi pozíciója szempontjából azonban nem ennek, hanem a lakásárak és a bérek változásának van igazi jelentősége, e kettő mértékét és irányát érdemes a tőketartozáséval, illetve adósságszolgálatéval összevetni. A lakásárak és a bérek változása az elmúlt évtizedben nem vagy alig függött össze a fogyasztói árak emelkedésével, ellenben mindkettő kedvező hosszú távú trendet mutatott az elmúlt 10 évben a hitellel rendelkezők számára.

