Új rekordok az OTP-nél, de a magyar operáció idén veszteséges

Nagy Viktor 2022. november 10. 06:13

Nagyon erős volt a harmadik negyedév az OTP-nél, a bankcsoport nem csak az organikus növekedéssel, de az elmúlt években végrehajtott akvizícióknak is köszönhetően több eredménysoron korábban soha nem látott, rekordszámokat hozott. Az új csúcsokhoz számos egyszeri tétel (például az orosz céltartalék visszaírás vagy a szallas.hu eladása) és a forint gyengülése is kellett, de alapvetően igaz az, hogy az alapfolyamatok nagyon jól néznek ki, a hitelvolumenek dinamikusan bővülnek. A teljes képet árnyalja, hogy a magyar alaptevékenység idén veszteséges, itt többek között a banki különadók hatnak negatívan, és a bank vezetése már most figyelmeztetett, hogy a negyedik negyedévben a kamatplafon több tízmilliárd forint negatív eredményhatással jár. Az első kilenc hónap számai alapján a menedzsment optimistább lett, több paraméter esetében is felfelé módosították a várakozásaikat.