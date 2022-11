Sokan nem kapnak pénzt az ötleteikhez, pedig mindenki jól járna velük - mit mulasztottak el a bankok?

Portfolio 2022. november 13. 12:00

A digitális gazdaság előretörése miatt egyre több vállalat próbálkozik formabontó üzleti modellekkel, amelyek gyakran a bankok számára is újdonságot jelentenek, így azok sokszor vonakodnak forrást biztosítani nekik. Ezeknek az induló vállalkozásoknak a fősodratú finanszírozásból történő kiszorulásában közrejátszhat még a túlterhelt adminisztráció, a kockázatkerülő magatartás és jelenleg a növekvő forrásköltségek is. Éppen ezért jöttek létre az olyan digitális technológia - elsősorban adatelemzés - által támogatott alternatív finanszírozási formák, amelyek kifejezetten ezeket forráshiányos, de nagy üzleti potenciállal rendelkező cégeket szeretnék felkarolni. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül ilyen megoldásokat mutatunk be, és kitérünk arra is, mit tehetnek az inkumbens bankok ennek az igencsak sebezhető szegmensnek a támogatása érdekében.