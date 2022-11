Elérhetetlen lesz a babaváró hitel év végén? (FRISSÍTETT)

November 30-tól nem fogad be további babaváró hitel igényléseket az UniCredit Bank. A döntés oka az lehet, hogy bár a babaváró támogatás folytatásáról már döntés született, a konstrukció feltételei módosulhatnak 2023-tól, ezért a bank a november végéig befogadott igényléseknél látja csak biztosítottnak, hogy az igénylők a jelenlegi feltételekkel megkaphatják a konstrukciót. A Bankmonitor szakértői szerint hamarosan más bankok is hasonló bejelentéseket tehetnek.FRISSÍTÉS 2022.11.16: az UniCredit meggondolta magát, mégis fogadnak be igényléseket decemberben is