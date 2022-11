Felére esett a K&H nyeresége a kormány intézkedései miatt

A válságenyhítő kormányintézkedések hatásaként a K&H Bank és Biztosító 55 milliárd forint plusz költséget számolt el az év első kilenc hónapjában, emiatt a nyeresége 48%-kal, 31 milliárd forintra csökkent az előző év hasonló időszakához képest - közölte a K&H Csoport.

a bank adózás utáni eredménye 48%-kal, 31 milliárd forintra csökkent 2022 első három negyedévében, a tavalyi év azonos időszakában elért 59 milliárd forinthoz képest,

a csökkenést elsősorban az okozta, hogy a K&H Bank és Biztosító 55 milliárd forintnyi plusz költséget számolt el a válság hatását enyhítendő, a háztartásokat és vállalkozásokat segítő intézkedések miatt,

hasonlóképpen a K&H Biztosító nettó eredménye is 1,8 milliárd forintra csökkent 2022 első háromnegyed évében, a tavalyi esztendő azonos időszakában elért 4,8 milliárd forinthoz képest,

A teljes hitelportfolió egy év alatt 24%-kal 2562 milliárd forintra nőtt, a 2022 január-szeptemberi időszakban nyújtott új hitelek összege pedig 517 milliárd forintot ért el. A betétállomány egy év alatt 14%-kal, 3710 milliárd forintra nőtt.

a K&H a harmadik negyedévben mind a lakossági, mind a vállalati hitelezés terén javítani tudta piaci pozícióját.

Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója kijelentette: az első háromnegyed év bevételeinek hajtóereje elsősorban a hitel- és betétállomány, valamint a tranzakciós volumenek növekedése volt. Lakossági ügyfeleik száma 2022-ben elérte a 782 ezret; közülük 530 ezernek a jövedelme is rendszeresen a K&H-hoz érkezik. Innovatív fejlesztéseiknek köszönhetően megérkezett Kate, új személyes digitális asszisztensük, aki novembertől áll ügyfeleink rendelkezésre a K&H mobilbankjában.

A digitális átalakulás mellett a fenntarthatóság is fókuszban marad: konkrét, mérhető célokat határoztak meg a jövőbeli széndioxid-kibocsátásunk csökkentésére. A KBC október elején kiadott klíma jelentésében megfogalmazták az éghajlatváltozással kapcsolatos, a következő évekre vonatkozó csoportszintű víziókat és ambícióikat a hitelezés és vagyonkezelés terén.

A 55 milliárd forintnyi plusz költség része

a bank, illetve a biztosító által fizetendő 26 milliárd, illetve 3 milliárd extraprofit-adó

a Sberbank Magyarország végelszámolása miatti 8,9 milliárd forint plusz befizetés az Országos Betétbiztosítási Alapba, valamint

azt a 17 milliárd forint, amelyet a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatszintjének korlátozása és a mezőgazdasági moratórium jelentett,

és a jelentett, emellett a kamatstop kiterjesztése (3-5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek, kkv-k hitelek), jelentősen tovább terheli majd az utolsó negyedév eredményét.

A nagy kkv-kat is magában foglaló vállalati hitelportfoliójuk egy év alatt 35%-kal bővült, a vállalati hiteleknél a teljes portfólióból 9.4%-os a részesedésük, lakossági területen az új folyósításoknál 13 százalék. A K&H Széchenyi Kártya Go! programban leszerződött volumenük 70 milliárd forint fölött zárt, de a K&H Széchenyi Kártya MAX termékeket tekintve is ígéretes számokat várnak. A lakossági hitelállományuk egy év alatt 10%-kal növekedett, az újonnan folyósított hitelek volumenének alakulásánál már megmutatkozik a piaci kereslet csökkenése. Az MNB zöld jelzáloghitel-programjából 12%-kal részesednek; a megkötött szerződések összértéke 35,4 milliárd forint.

A K&H számai az első három negyedévben milliárd Ft 2021. szept. 30. 2022. szept. 30. változás adózás utáni eredmény 59 31 -48% ügyfélhitelek 2071 2562 24% ügyfélbetétek 3524 3710 14% befektetési alapok állománya 880 902 3% működési bevétel 147 200 36% működési költségek a tranzakciós illetékkel és az új extraprofitadóval együtt 87 135 54% a hitelportfolió minősége nemteljesítő hitelek 1,70% 2,40% 0,70% hitelezési költségek -0,70% 0,50% 1,20% tőke és likviditás tőkemegfelelési mutató (csoportszintű) 17,40% 15,70% -1,70% hitel/betét arány 64,00% 69,40% 5,40% szolvencia mutató (Biztosító) 218,54% 215,58% hatékonyság költség/bevétel arány (bankadóval együtt) 59,40% 67,40% 8,00% tőkearányos megtérülés 19,10% 10,10% -9,00% Forrás: K&H, Portfolio

Augusztusban a K&H lépett először piacra új, zöld lakáshitel-konstrukcióval azok számára, akik csökkenteni kívánják energiafogyasztásukat. Ez a hitel nem csak új lakásépítés, hanem lakásfelújítás céljára is igényelhető. Az új babaváró hitelek volumene 2022 első háromnegyed évében elérte a 45 milliárd forintot, míg a K&H piaci részesedése a 2021-es 11,8%-ról 13,6%-ra emelkedett. Termékskálájukat hozzáigazították a magas infláció jellemezte új gazdasági helyzethez, így a befektetések területén tőkevédett és garantált hozamú alapokat is kínálnak ügyfeleiknek – mondta Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője.

Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója hozzátette: az extraprofitadó miatt 2022-ben nettó eredményük az egy évvel korábbi 4,8 milliárdról 1,8 milliárd forintra esett. A nem-életbiztosítási üzletág díjbevétele egy év alatt 11%-kal 44,7 milliárd forintra emelkedett. A legnagyobb növekedést a casco, a lakásbiztosítások és a kkv-biztosítások mutatták. Az életbiztosítások is jól teljesítettek: a rendszeres díjas, befektetéshez kötött üzletág 24%-kal, a rendszeres díjas kockázati életbiztosítások üzletága pedig 10%-kal bővült.

Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetőjének ismertetése szerint a K&H-nak 635 ezer digitálisan aktív ügyfele van, a mobilbankját pedig 492 ezren használják aktívan. Az aktív digitális bankkártyák száma 120 ezer. A K&H a teljes körű online számlanyitás szolgáltatás 2021 februári bevezetése óta 50 ezer számlát nyitott ilyen módon. Augusztusban az Apple, a Google, a Xiaomi és a Garmin Pay fizetési rendszerekkel végzett tranzakciók száma átlépte a havi hárommilliót. Idén szeptember végéig több mint százezer virtuális tömegközlekedési jegy került értékesítésre a K&H+ szolgáltatás keretein belül. Ez jelentős, 45%-os növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A KBC klíma jelentése elemzéseket és célokat tartalmaz az energia, ingatlanok, szállítás, mezőgazdaság, építőipar és fémipar vonatkozásában, egyes esetekben alszektorok szerinti bontásban. Konkrét és mérhető, 2030-ig vagy 2050-ig elérendő célokat tűztek ki a fenti szektorokra vonatkozóan. A tervek szerint 2030-ra a csoport energiafinanszírozási portfoliójának 75%-a megújuló energiaforrásokra irányul majd. Az energiaszektor az EU összes üvegházhatású gázkibocsátásának 28%-áért felelős, vagyis prioritásként kezelendő.

A portfolióban képviselt egyéb szektorok ÜHG-kibocsátását is jelentősen csökkenteni kívánják; ilyen az ingatlanszektor, amely az EU teljes energiafogyasztásának 40%-át, ÜHG-kibocsátásának pedig 13%-át teszi ki. Ide tartozik továbbá a szállítás is, amely az EU ÜHG-kibocsátásának egyharmadáért felelős. Az említett zöld jelzáloghitelek mellett bevezették a forintalapú, zöld autólízinget is, amivel használt vagy új elektromos autókat lehet beszerezni. Az eddig leszerződött összeg 1,4 milliárd forint. Szeptember végén a felelős jövő befektetési alapok összege elérte a 100 milliárd forintot, ami kétszer annyi, mint egy évvel korábban. Befektetési összvolumenük már majdnem 13%-a K&H felelős jövő befektetési alapokban van – mondta Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója.

