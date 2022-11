Ritka nagy robbanás a bankoknál, derekasan kitömték őket a vihar előtt

Egy ritkán megismétlődő, de viszonylag könnyen elmagyarázható sztori szereplői most a Magyarországon működő régiós bankok. A jegybankok sorozatos kamatemeléseinek és a még utolsó lendületét élvező hitelezésnek köszönhetően valósággal felrobbantak a kamatbevételeik, a vihar viszont még nem érkezett meg: a nem teljesítő hitelek történelmi mélyponton vannak, az értékvesztések csak óvatosságból kezdtek el ismét emelkedni. Ebben a „kegyelmi időszakban” erős puffereket építhetnek a bankok az esetleges válságkezeléshez, legalábbis azok, amelyeket nem adóztattak túl működésük valamely fontos piacán. Még a menedzsmentkilátások sem nevezhetők borúsnak, inkább csak bizonytalannak.

Az OTP csütörtöki gyorsjelentésével az utolsó nagy Magyarországon működő régiós banki szereplő is közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését. Hat bankcsoport: méret szerinti sorrendben az olasz UniCredit és az olasz Intesa Sanpaolo, az osztrák Erste, a belga KBC, az osztrák Raiffeisen és a magyar OTP bankcsoportok legfontosabb eurós számait mutatjuk be az alábbiakban. Itt látható, mekkora a méretbeli különbség az egyes bankok között:

A cikkünk bevezetőjében említett lényegi folyamat a számok nyelvén így írható le:

a bankcsoportok összesített nettó kamatbevétele idén eddig 16%-kal , csak a harmadik negyedévben pedig 21%-kal haladta meg az egy évvel korábbit,

, csak a harmadik negyedévben pedig 21%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, hitelezési értékvesztést és más kockázati költséget az év eddig eltelt részében 79%-kal, csak a harmadik negyedévben pedig 29%-kal képeztek többet, mint egy évvel korábban - ez annak ellenére következett be, hogy a nem teljesítő hitelek aránya tovább csökkent (és amúgy is csak fele annyi kockázati költséget képeztek, mint a koronavírus első évében, 2020-ban).

Bár az adózott eredményre sok más tényező is hatással van, nagyjából megáll a régiós banki „sztori” a lábán e fenti két eredménytétel alakulása alapján is:

tavalyhoz képest a nettó kamatbevételek 3,8 milliárd eurós idei emelkedésének pozitív hatását csak felerészben rontotta le a kockázati költségek 1,9 milliárd eurós emelkedésének negatív hatása, miközben a többi tétel nagyjából semleges volt, így a nettó eredmény több mint 1,9 milliárd euróval nőtt.

Míg ugyanis tavaly az első kilenc hónapban 12,4 milliárd eurós nyereséget ért el a hat bank összesen, idén ez már 14,3 milliárd euró volt. A többi bevétel emelkedése, a szabályozói és adóterhek (pl. magyarországi „extraprofitadó” és a Sberbank végelszámolása miatt tett befizetések) és a működési költségek egyöntetű emelkedése (utóbbiban a vágtató inflációnak is egyre nagyobb a hatása) összességében nagyjából kioltotta egymást.

Ahogy említettük, a bevételek növekedésének elsődleges forrása a nettó kamatbevételek emelkedése volt.

A nettó kamatbevételek emelkedése két forrásból táplálkozik: számításunk szerint nagyjából 60%-os arányban a nettó kamatmarzs tágulásából, és 40%-os arányban a hitelállomány növekedéséből.

A kamatmarzs tágulását fontosság szerinti sorrendben az alábbiak magyarázzák:

több régiós piacon (leginkább Csehországban, Magyarországon és Romániában) emelkedett a jegybankok által a náluk elhelyezett likviditásra fizetett kamat ,

, a régiós kötvénypiaci hozamok emelkedése az állampapírpiacon elérhető kamatbevételeket is egyre jobban feltornázza,

elérhető kamatbevételeket is egyre jobban feltornázza, a hitelállományok fokozatos átárazódása is segít, de a fentieknél valószínűleg kisebb mértékben (előny a változó kamatozású hitelállomány, részben kivéve a kamatstopot alkalmazó Magyarországon),

is segít, de a fentieknél valószínűleg kisebb mértékben (előny a változó kamatozású hitelállomány, részben kivéve a kamatstopot alkalmazó Magyarországon), mindeközben a betéti kamatok „ragadósak”: különösen a kamatkörnyezet emelkedésnek a kezdetén kicsi a betétállomány átárazódásának a negatív hatása, különösen a látra szóló betétek nagyon nagy (a magyarországi lakossági betétek esetében például 80% feletti) aránya mellett.

Speciális esetként említhető a jelentős oroszországi kitettséggel rendelkező Raiffeisen, ahol a legnagyobb mértékben emelkedett a kamatmarzs és a kamatbevétel is. Az osztrák bankcsoportnál a nettó kamatbevételek idei 53%-os (!) emelkedésének csaknem a fele Oroszországnak, azon belül is jórészt a rubel erősödésének és az oroszországi repó tevékenység magas marzsának köszönhető. Leegyszerűsítve ez a Raiffeisen nyereségében látható idei szárnyalás legnagyobb „titka”.

(Megjegyzés az alábbi ábrákhoz: ahol egy vagy két bank hiányzik az ábráról, ott az illető bankok nem közölték vonatkozó pontos adatukat.)

A kamatmarzs tágulása mellett az állományok, leginkább a hitelállomány bővülésének is fontos szerepe van továbbra is: a hitelezés nem állt meg sehol sem, legfeljebb lassult. Euróban számolva egy év alatt a legnagyobb mértékben a KBC és az Erste (egyaránt +13%) és az OTP (szintén euróban +12%) hitelállománya emelkedett, a legkisebb mértékben (+2%) az Intesáé.

A kockázati költségek 1,9 milliárd euróval nőttek idén tavalyhoz képest, de ahogy utaltunk rá, ez nem azért van, mert egyre több hitel dőlne be a bankoknál, inkább azért, mert a tavalyi év részben már a koronavírus-járvány utáni értékvesztés-visszaírások jegyében telt, idén pedig ez a jelenség lassult. Másrészt az inflációs környezet és az energiaválság miatt romló gazdasági kilátások óvatossági értékvesztésképzésre ösztönözték a bankokat.

Alábbi ábránkon látható, mennyire nem a nem teljesítő hitelek emelkedése generálta a folyamatot: az OTP-nél szinten maradt, az UniCreditnél, a KBC-nél és az Intesa Sanpaolónál jelentősen visszaesett, az Ersténél és a Raiffeisennél pedig kisebb mértékben csökkent a valamilyen definíció szerint problémásnak tekinthető hitelek állományon belüli aránya. Összességében történelmi mélyponton vagy annak közelében vannak az NPL-ráták.

Hatból négy banknál növekedett a nyereség idén, a legnagyobb mértékben a Raiffeisennél (+165%) és az UniCreditnél (+34%), ennek megfelelően a tőkearányos megtérülés is e bankoknál emelkedett a leglátványosabban. Az átlagos súlyozatlan tőkearányos nyereség csaknem 2 százalékponttal 15% közelébe emelkedett a bankoknál.

Az idei második negyedév sokéves rekordot hozott a nyereség szempontjából a régiós bankoknál, és bár a harmadik negyedév kicsit rosszabb volt, erre a három hónapra sem lehetett panaszuk. Valószínű azonban, hogy az utóbbi fél év teljesítménye a következő negyedévekben nem lesz fenntartható vagy megismételhető: a hitelezés lassulására, a hitelportfólió minőségének a romlására, a kockázati költségek emelkedésére és összességében a banki megtérülés visszaesésére van kilátás a régióban. A legtöbb bank számol ezzel, a menedzsmentek gyorsjelentésekhez fűzött előrejelezése azonban általában azt a benyomást kelti, hogy inkább bizonytalan, mint borús a bankok következő negyedévekre vonatkozó jövőképe.

A piac is inkább valami ilyesmit tükröz most: a háború első nagy sokkja után a befektetők általában örülnek a kamatkörnyezet emelkedésének, hiszen különösen a kezdeti időszakban ez kedvez az eredménytermelésnek, miközben a negatív következményei (a hitelezés beesése, rosszabb portfólióminőség és jelentős kockázati költségek) még nem igazán realizálódnak. Az elmúlt fél év kedvező banki teljesítményét tükrözik a részvényárfolyamok is, amelyek az utóbbi hónapokban már inkább emelkedtek, ám így is

még mindegyik bank részvényárfolyama az egy évvel ezelőtti szint alatt jár, az UniCREDIT kivételével.

A legnagyobb mértékben a jelentős és bizonytalan sorsú oroszországi kitettséggel rendelkező Raiffeisen, valamint a Magyarországon túladóztatott és szabályozói költségekkel (pl. kamatstop) terhelt OTP árfolyama marad el az egy évvel ezelőtti szinttől.

