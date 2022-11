Úgy néz ki, decemberben is lesz babaváró hitel, de érdemes sietni az igényléssel

Az év végi határidő azért fontos, mert bár a babaváró hitel az ígéretek szerint 2023-ban is elérhető lesz, a feltételek változhatnak jövőre. Az UniCredit Bank azonban azt a tájékoztatást adta, hogy mégis fogadnak be igényléseket november végét követően, mégpedig egészen addig, amíg a szerződéskötés megtörténhet december 31-ig - számolt be a Bankmonitor.

Az UniCredit Banknál a babaváró kölcsönkérelmek befogadása folyamatos. A szerződéskötésre a jelenleg hatályos kormányrendeletben meghatározott határidő 2022. december 31., azaz eddig a napig a szerződéskötésnek meg kell történnie. Ha ezt a határidőt figyelembe véve úgy látják, hogy a hátralévő idő már nem teszi lehetővé a törvényi határidőnek megfelelő szerződéskötést, a babaváró kölcsönkérelmek befogadását a bank megszünteti/felfüggeszti, amiről a honlapjukon is azonnal tájékoztatják az ügyfeleket.

A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint rendkívül fontos, hogy aki még 2022-ben tervez babaváró hitelt igényelni, az minél hamarabb ellenőrizze a jogosultságát, valamint nyújtsa be igénylését a kiválasztott bankba, hogy a hitelszerződés még idén aláírásra kerüljön.

Címlapkép: Getty Images